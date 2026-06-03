Andoni Iraola, Xabi Alonso'nun yerine mi!? Jamie Carragher, Anfield'daki yönetim kararlarına ilişkin ‘endişe verici’ bir değerlendirmede bulundu

The Overlap programında konuşan Carragher, kulübün karar alma süreciyle ilgili endişelerini açıkça dile getirdi. Eski Liverpool savunma oyuncusu, Slot’un geleceğiyle ilgili herhangi bir şüphe varsa spor direktörü Richard Hughes’un neden Alonso’yu öncelikli aday olarak görmediğini anlamakta zorlandı. Carragher, Alonso’nun köklü geçmişi ve kulübün yüksek baskı ortamına aşina olması nedeniyle bu pozisyon için en uygun aday olduğunu düşünüyordu.

"Onu (Slot) Xabi Alonso ile değiştirirdim. O Chelsea'ye gider gitmez, Slot'u tutacağımı düşünmüştüm," diye açıkladı Carragher. "Alonso'yu düşünmemin bir nedeni de Florian Wirtz'den en iyi verimi almasıydı. Değişiklik yapacaksanız, neden Alonso olmasın? Alonso'nun inanılmaz bir oyun geçmişi var, çalıştırdığı teknik direktörler var. Leverkusen'de yaptıkları var. Real Madrid'i çalıştırdı. İşlerin iyi gitmediğini biliyorum, ama o bu baskıya ve incelemeye alışık."