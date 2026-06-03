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Andoni Iraola, Xabi Alonso'nun yerine mi!? Jamie Carragher, Anfield'daki yönetim kararlarına ilişkin ‘endişe verici’ bir değerlendirmede bulundu
Arne Slot'un ani görevden alınması
Liverpool, hafta sonu Slot’un iki sezon süren görevinden alındığını açıklayarak futbol dünyasını şaşkına çevirdi. İlk sezonunda Kırmızılar’ı Premier Lig şampiyonluğuna taşımasına rağmen, ikinci yılında hayal kırıklığı yaratan beşinci sıra, Fenway Sports Group’u sert önlemler almaya itti. Ancak, özellikle bu yılın başlarında Alonso’nun transfer imkânı olduğu göz önüne alındığında, kararın zamanlaması Merseyside’da şaşkınlık yarattı.
Ocak ayında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Liverpool'a geri döneceği yönünde güçlü söylentiler çıkan Alonso, geçen ay sonunda Chelsea'ye katılmayı kabul etti. O dönemde Slot'a sadık kalma kararı alınmış, ancak birkaç hafta sonra onu kovmak zorunda kalınması, birçok taraftarın, fırsat gözlerinin önünde dururken kulübün neden İspanyol teknik adamı transfer etmediğini sorgulamasına neden oldu. Şimdi, Iraola'nın görevi devralacağı tahmin edilirken, kulüp yönetiminin stratejisi yoğun bir şekilde mercek altına alındı.
- Getty Images Sport
Carragher, Alonso'nun kadroya alınmamasını sorguluyor
The Overlap programında konuşan Carragher, kulübün karar alma süreciyle ilgili endişelerini açıkça dile getirdi. Eski Liverpool savunma oyuncusu, Slot’un geleceğiyle ilgili herhangi bir şüphe varsa spor direktörü Richard Hughes’un neden Alonso’yu öncelikli aday olarak görmediğini anlamakta zorlandı. Carragher, Alonso’nun köklü geçmişi ve kulübün yüksek baskı ortamına aşina olması nedeniyle bu pozisyon için en uygun aday olduğunu düşünüyordu.
"Onu (Slot) Xabi Alonso ile değiştirirdim. O Chelsea'ye gider gitmez, Slot'u tutacağımı düşünmüştüm," diye açıkladı Carragher. "Alonso'yu düşünmemin bir nedeni de Florian Wirtz'den en iyi verimi almasıydı. Değişiklik yapacaksanız, neden Alonso olmasın? Alonso'nun inanılmaz bir oyun geçmişi var, çalıştırdığı teknik direktörler var. Leverkusen'de yaptıkları var. Real Madrid'i çalıştırdı. İşlerin iyi gitmediğini biliyorum, ama o bu baskıya ve incelemeye alışık."
Yeni döneme ilişkin taktiksel hususlar
Teknik direktörün geçmişinin ötesinde, Carragher ayrıca Iraola’nın Anfield’daki mevcut kadroya nasıl uyum sağlayacağı konusunda taktiksel çekincelerini dile getirdi. Iraola, oyuncularından belirli fiziksel özellikler gerektiren, acımasız ve yüksek pres uygulayan bir oyun tarzıyla tanınıyor. Farklı sistemler için oluşturulmuş mevcut Liverpool kadrosunun, önemli bir revizyon yapılmadan böylesine zorlu bir felsefeye uyum sağlamakta zorlanabileceğine dair endişeler var.
Carragher, "Liverpool, Alonso yerine Iraola'yı seçerse, bu Liverpool için çok endişe verici olur" diye ekledi. "Bunun nedeni Alonso'nun üçlü savunma oynamak istemesi veya oyun tarzıysa, kabul edilebilir. Ancak Liverpool'un Iraola'nın yüksek pres oyununu oynayacak oyunculara sahip olduğundan emin değilim."
- Getty Images Sport
Büyük bir dönüşümün yaşandığı bir yaz
Yönetimdeki değişiklik, Kırmızılar’ın yaz aylarında gerçekleştireceği kapsamlı yeniden yapılanmanın sadece bir parçası. Mohamed Salah’ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör, kanat pozisyonu için dünya çapında bir yedek bulmanın yanı sıra tamamen yeni bir teknik ekip kurmak zorunda kalacak. Slot’un ayrılışı, yardımcı antrenörler Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst ve Ruben Peeters’in de ayrılacağı anlamına geliyor ve bu durum antrenman sahasındaki hiyerarşide bir boşluk yaratıyor.
Iraola, Bournemouth'ta yıldız oyuncuların satışını başarıyla yöneterek, kilit oyuncularını kaybettikten sonra kadroyu yeniden yapılandırabileceğini kanıtlamış olsa da, Anfield'ın spot ışıklarının yarattığı baskı bambaşka bir şey.