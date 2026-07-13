Andoni Iraola, Victor Munoz ve Jeremy Jacquet ile erken dönemde yapılan transferlerin ardından, Liverpool’un yaz transfer döneminde daha fazla yeni oyuncu kadroya katmak için “yoğun bir şekilde çalıştığını” doğruladı

Iraola, sadece sportif direktörün yeni oyuncuları takıma kazandırmasını beklemekle kalmıyor; doğru profillerin hedeflenmesini sağlamak için bu sürece aktif olarak katılıyor. Baş antrenör, yaz transfer döneminin karmaşıklığı ve büyük uluslararası turnuvalar nedeniyle ikincil transferlerin sıklıkla gecikmesine rağmen, yeni transferleri mümkün olduğunca çabuk takıma entegre etme arzusunu dile getirdi.

Kulübün yaz transfer dönemine yönelik aktif yaklaşımını teyit eden teknik direktör, “Elbette [transferler konusunda] ben de yardımcı olmaya çalışıyorum” diye ekledi.