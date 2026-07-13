AFP
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Andoni Iraola, Victor Munoz ve Jeremy Jacquet ile erken dönemde yapılan transferlerin ardından, Liverpool’un yaz transfer döneminde daha fazla yeni oyuncu kadroya katmak için “yoğun bir şekilde çalıştığını” doğruladı
Iraola, Anfield’a daha fazla transfer yapılmasını istiyor
Iraola, pazartesi günü AXA Antrenman Merkezi’nde bir araya gelerek göreve başlamasının ardından Liverpool için vizyonunu açıkladı. Sezon öncesi antrenmanların salı günü resmen başlamasıyla birlikte, eski Bournemouth teknik direktörü, transfer ekibinin halihazırda tamamladığı çalışmalara rağmen kadro dinamiklerine ve takviye ihtiyacına odaklanmaktan geri durmadı.
İspanyol teknik adam, Munoz ve Jacquet’in kadroyu güçlendirdiğini kabul etmekle birlikte, işin henüz bitmediğini de belirtti. Iraola gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdiden iki oyuncu ile sözleşme imzaladık, ancak daha fazlasına ihtiyacımız var, bunun farkındayız. Bu konuda çalışıyoruz. Bir teknik direktör olarak, bencilce de olsa oyuncuların ilk günden itibaren burada olmasını isterim, ancak işlerin böyle yürümediğini biliyoruz; bu transferler için yoğun bir şekilde çalışıyoruz,” dedi.
- Getty Images Sport
İşe alım stratejisine aktif katılım
Iraola, sadece sportif direktörün yeni oyuncuları takıma kazandırmasını beklemekle kalmıyor; doğru profillerin hedeflenmesini sağlamak için bu sürece aktif olarak katılıyor. Baş antrenör, yaz transfer döneminin karmaşıklığı ve büyük uluslararası turnuvalar nedeniyle ikincil transferlerin sıklıkla gecikmesine rağmen, yeni transferleri mümkün olduğunca çabuk takıma entegre etme arzusunu dile getirdi.
Kulübün yaz transfer dönemine yönelik aktif yaklaşımını teyit eden teknik direktör, “Elbette [transferler konusunda] ben de yardımcı olmaya çalışıyorum” diye ekledi.
Mevcut kadroyla ilişkiler kurmak
Transfer piyasasının ötesinde, Iraola, Kirby’de kulübün iç yapısını sağlamlaştırmakla meşgul. 2026 Dünya Kupası’nda milli takımlarında forma giymiş olanlar da dahil olmak üzere, kadrosunun kilit isimleriyle şimdiden görüşmeler yaptığını açıkladı. Odak noktası, seçkin yeteneklerin kendi taktik sistemi altında gelişebilmelerini sağlayacak olumlu bir ortam yaratmaya devam ediyor.
Iraola, “Dünya Kupası’ndaki oyuncularla, özellikle de turnuvadan elenen ve tatillerinin tadını çıkaranlarla konuştum. Turnuva devam ederken onları rahatsız etmek istemedim ama verimli görüşmeler yaptık,” diye açıkladı. “Antrenmanlara başlamadan önceki bu haftaları, burada her gün çalışan birçok kişiyle konuşmak için değerlendirdim. Onlar, oyuncularımızın en yüksek performansı sergileyebilmesi için iyi bir ortam yaratıyorlar.”
- AFP
Sezon öncesi hazırlıklar hız kazanıyor
Sezon öncesi antrenmanlar Salı günü resmen başlarken, birçok tecrübeli yıldız oyuncu şimdiden takıma katıldı. Dominik Szoboszlai, Joe Gomez ve Jeremie Frimpong gibi isimlerin ilk antrenmanlarda öncü rol üstlenmesi bekleniyor. Bu ilk antrenmanlar, Iraola’nın turnuva sonrası tatillerin ardından ayın ilerleyen günlerinde tüm kadro bir araya gelmeden önce taktiksel fikirlerini hayata geçirmesi açısından hayati önem taşıyacak. Liverpool, ABD turu için yola çıkmaya hazırlanırken, Iraola’nın ısrarla istediği yeni transferleri kadroya katmak için transfer ekibi üzerinde baskı artacak.
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