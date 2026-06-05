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Andoni Iraola ve Filipe Luis'in teklifleri reddetmesinin ardından Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand'ın yerine geçecek sürpriz bir teknik direktör atadığını doğruladı
Leverkusen, Hjulmand'ın halefini belirledi
Leverkusen, yaz aylarında yoğun bir arayışın ardından Martinez'i yeni teknik direktörü olarak resmen atadı. İspanyol teknik adam, Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı ve Temmuz ayında Werkself'in başına resmen geçecek. Martinez, göreve geldikten bir sezon bile geçmeden BayArena'dan ayrılan Hjulmand'ın yerini alacak. Kulüp, Iraola ve Luis ile ilgili olası transfer görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından eski Toulouse teknik direktörüne yöneldi.
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Eski Barça altyapı antrenörü göreve başladı
Eski kaleci, 2023 yılında baş antrenörlük görevini devralmadan önce yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Toulouse'da üç yıl boyunca takımın başında kaldı. İlk sezonunda takımı Ligue 1'de 11. sıraya taşıyan teknik adam, ertesi yıl takımı 10. sıraya yükseltti ve 2025-26 sezonunu ise 9. sırada tamamladı.
Espanyol ve Barcelona altyapılarında antrenörlük deneyimi olan 42 yaşındaki teknik adam, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından toparlanmaya çalışan Leverkusen'in başına geçiyor. Başarılı teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'e transfer olmasının ardından, Erik ten Hag yönetiminde takımın sezonu kötü bir başlangıç yaptı ve bu durum ten Hag'ın erken kovulmasına yol açtı. Hjulmand takımı toparlamayı başardı ancak Leverkusen'i Bundesliga'da 6. sıradan daha yukarıya taşıyamadı ve takımın gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynamasını garantiledi.
Bayer, 'modern' teknik direktörden memnun
Leverkusen yetkilileri, Martinez’i yapısal taktiksel geçmişi ve seçkin gençlik akademilerindeki geçmiş çalışmaları nedeniyle tercih etti. Genel müdür Fernando Carro şöyle açıkladı: "Bayer 04 olarak son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Hedefimiz, en üst seviyede kalıcı bir rekabet gücü sergilemek ve Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasındaki konumumuzu daha da sağlamlaştırmak.
"Etkileyici teknik direktörlük profiline sahip Carles Martinez'in bu hedefe mükemmel bir şekilde uyduğuna inanıyoruz. O, yetenekli kadromuzu geliştirebilecek, onları istikrarlı bir şekilde yüksek seviyeye taşıyabilecek ve somut başarılara ulaştırabilecek modern bir teknik direktör profilini temsil ediyor."
Spor direktörü Simon Rolfes şunları vurguladı: "Bayer 04'ün gelişiminin bir sonraki aşamasına en uygun teknik direktörün kim olacağını dikkatle değerlendirdik. Carles Martinez, Toulouse'da çok sayıda genç oyuncuyu başarıyla geliştirmiş ve uluslararası çeşitliliğe sahip bir kadroyu güçlü bir bütün haline getirmiştir.
"Bu değerli deneyimin yanı sıra, FC Barcelona gençlik akademisinde geçirdiği süreden edindiği yüksek teknik uzmanlığı da Leverkusen'e getiriyor. Carles, net ilkeleri ve modern bir oyun felsefesi olan bir teknik direktör. Spor geleceğimiz için doğru ivmeyi sağlayabileceğinden eminiz."
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Avrupa ufukta görünürken yeni bir dönem başlıyor
Yeni teknik direktör, devraldığı kadroyu zorlu bir ulusal ve Avrupa sezonuna hazırlamak için derhal harekete geçmelidir.
Martinez, yaz transfer döneminin kapanmasından önce bir ivme yakalamaya çalışacak. Kulüp yönetimi, Liverpool'un başına geçen Iraola ve Monaco'yu tercih eden Luis gibi diğer teknik direktörleri transfer edemediği için nihayet aradığı ismi buldu.