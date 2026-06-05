Andoni Iraola ve Filipe Luis'in teklifleri reddetmesinin ardından Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand'ın yerine geçecek sürpriz bir teknik direktör atadığını doğruladı

Leverkusen yetkilileri, Martinez’i yapısal taktiksel geçmişi ve seçkin gençlik akademilerindeki geçmiş çalışmaları nedeniyle tercih etti. Genel müdür Fernando Carro şöyle açıkladı: "Bayer 04 olarak son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Hedefimiz, en üst seviyede kalıcı bir rekabet gücü sergilemek ve Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasındaki konumumuzu daha da sağlamlaştırmak.

"Etkileyici teknik direktörlük profiline sahip Carles Martinez'in bu hedefe mükemmel bir şekilde uyduğuna inanıyoruz. O, yetenekli kadromuzu geliştirebilecek, onları istikrarlı bir şekilde yüksek seviyeye taşıyabilecek ve somut başarılara ulaştırabilecek modern bir teknik direktör profilini temsil ediyor."

Spor direktörü Simon Rolfes şunları vurguladı: "Bayer 04'ün gelişiminin bir sonraki aşamasına en uygun teknik direktörün kim olacağını dikkatle değerlendirdik. Carles Martinez, Toulouse'da çok sayıda genç oyuncuyu başarıyla geliştirmiş ve uluslararası çeşitliliğe sahip bir kadroyu güçlü bir bütün haline getirmiştir.

"Bu değerli deneyimin yanı sıra, FC Barcelona gençlik akademisinde geçirdiği süreden edindiği yüksek teknik uzmanlığı da Leverkusen'e getiriyor. Carles, net ilkeleri ve modern bir oyun felsefesi olan bir teknik direktör. Spor geleceğimiz için doğru ivmeyi sağlayabileceğinden eminiz."