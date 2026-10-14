Andoni Iraola, sakatlık endişeleri sürerken LASK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için Liverpool kadrosunda rotasyona gidiyor

Yoğun maç takvimi, Liverpool'un sahada antrenman yaparak hazırlanmaya ayırabildiği süreyi önemli ölçüde azalttı. Maç öncesinde konuşan Iraola, sezonun bu yoğun döneminde oyuncularının fiziksel durumunu yönetmenin önemini anlattı.

İspanyol teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Antrenman yapmak için fazla zamanınız olmuyor. Artık çoğu zaman maçlara yalnızca videolar ve taktik tahtasıyla, sahada da çok az çalışarak hazırlanmaya çalışıyorsunuz.

"Oyuncuların dinçliğine öncelik vermeniz gerekiyor. Özellikle de şu anda on günde dört maç oynadığımız için oyuncuların gücünü ve enerjisini maçlara saklamak önemli."