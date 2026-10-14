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Andoni Iraola, sakatlık endişeleri sürerken LASK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için Liverpool kadrosunda rotasyona gidiyor
Avusturya'da Avrupa rotasyonu
Liverpool teknik direktörü Iraola, takımının çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya ekibi LASK ile oynayacağı maç öncesinde ilk 11'inde rotasyona gitti. Merseyside ekibi, geçen ay Anfield'da oynadığı lig aşamasındaki ilk maçta Atletico Madrid'i mağlup ettikten sonra Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
Liverpool'un 28 günlük bir süreçte dokuz maçlık yoğun bir fikstürle mücadele etmesi nedeniyle rotasyon zaten bekleniyordu. Ancak kilit oyuncuların sakatlıkları, Avrupa'da ivme kazanmak isteyen Iraola'yı sahanın farklı bölgelerinde tercihlerini değiştirmek zorunda bıraktı.
- Getty Images
Güncelliğe öncelik vermek
Yoğun maç takvimi, Liverpool'un sahada antrenman yaparak hazırlanmaya ayırabildiği süreyi önemli ölçüde azalttı. Maç öncesinde konuşan Iraola, sezonun bu yoğun döneminde oyuncularının fiziksel durumunu yönetmenin önemini anlattı.
İspanyol teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Antrenman yapmak için fazla zamanınız olmuyor. Artık çoğu zaman maçlara yalnızca videolar ve taktik tahtasıyla, sahada da çok az çalışarak hazırlanmaya çalışıyorsunuz.
"Oyuncuların dinçliğine öncelik vermeniz gerekiyor. Özellikle de şu anda on günde dört maç oynadığımız için oyuncuların gücünü ve enerjisini maçlara saklamak önemli."
Sakatlık sorunları ve eksikler
Liverpool'un hücum seçenekleri son dönemde sakatlıklar nedeniyle ciddi ölçüde azaldı. Dominik Szoboszlai, arka adalesindeki sorun nedeniyle beklenmedik şekilde forma giyemezken Alexander Isak ve Cody Gakpo, millî ara sırasında aldıkları darbelerin etkisinden deplasman yolculuğuna kadar kurtulamadı. İki forvet de pazar günü oynanan Manchester City'ye 3-0 kaybedilen maçta forma giyemedi.
Orta sahada Federico Chiesa ve Wataru Endo, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamaları nedeniyle forma giyemiyor. Bu durum diğer oyunculara fırsat yarattı ve Trey Nyoni, Ryan Gravenberch'in yanında orta sahada görev aldı. Genç hücum oyuncusu Lewis Koumas da yüksek bonservis bedeliyle yazın transfer edilen Bradley Barcola ile birlikte takımdaki yerini koruyor.
- AFP
İlk 11
LASK (5-3-2): Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango; Danek, Borgarde, Schopf; Lang, Adeniran
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Nyoni; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas
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