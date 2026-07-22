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Andoni Iraola, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken Alexis Mac Allister’ın geleceği hakkında konuştu ve Liverpool’un ‘bariz’ transfer öncelikleri hakkında son gelişmeleri aktardı
Mac Allister ile ilgili spekülasyonlara yanıt
Mac Allister’ın mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı, ancak Madrid’e transfer olasılığı sık sık gündeme geliyor. Iraola, Mac Allister’ın geleceği konusunda tutumunu net bir şekilde ortaya koydu ve orta saha oyuncusunun Merseyside’daki etkisini övmekten geri durmadı.
Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finaline ulaşan yoğun bir programın ardından Mac Allister, ara bittikten sonra Liverpool kadrosuna yeniden katılmaya hazırlanıyor. Iraola, “Bence Alexis geçen yıl kulübün en iyi oyuncularından biriydi ve Dünya Kupası’nda çok iyi bir performans sergiledi,” dedi. “Diğer kulüplerin en iyi oyuncularımızı, iyi oyuncularımızı istemesi normaldir; bu, diğer transfer piyasalarında da her zaman olur. Ancak ben de, diğer kulüplerin istediği gibi, iyi oyuncularımı takımda tutmak istiyorum. Muhtemelen, mevcut oyuncularımızdan çok yeni oyuncularla sözleşme imzalamayı daha çok dört gözle bekliyorum.”
- AFP
Iraola, ‘bariz’ transfer ihtiyaçlarını belirtiyor
Odak noktası kilit oyuncuları kadroda tutmak olsa da, Iraola, birkaç yüksek profilli oyuncunun ayrılmasının ardından yeni yüzlere duyulan “bariz” ihtiyaç konusunda oldukça açık sözlüydü. Mohamed Salah, Andy Robertson ve Ibrahima Konate’nin ayrılması, A takım kadrosunda önemli boşluklar bıraktı.
Yeni bir kanat oyuncusu arayışı, transfer ekibinin öncelikli gündem maddesi gibi görünüyor. Iraola şunları söyledi: "Bence bir rakam vermek zor. Transfer piyasası açıldığında, kadroyu güçlendirmek için her zaman yeni seçeneklere açık olmak gerekir.
"Oyuncu transferi yapmamız gereken bariz durumlar var. Örneğin kanat oyuncusu; kesinlikle bir kanat oyuncusu transfer etmemiz gerekiyor, ancak transfer piyasasının neler sunduğunu, maliyetinin ne olduğunu ve mevcut oyuncularımızı nasıl değerlendirdiğimizi analiz etmemiz gereken başka durumlar da var."
Sakatlık listesinin yönetimi
Bir kanat oyuncusu arayışının yanı sıra, Liverpool teknik direktörü, süregelen sakatlık sorunları nedeniyle zorlanan mevcut kadro derinliğini de dikkatle takip ediyor. Iraola, transfer döneminin kalan haftalarına yönelik taktiksel yaklaşımının, bazı oyuncuların tam antrenmanlara ne kadar çabuk dönebileceğine bağlı olacağını belirtti.
"Güvendiğimiz oyuncuların sakatlığı nedeniyle zor durumda olduğumuz bazı pozisyonlar var, ancak bu yine de ideal bir durum değil; dolayısıyla birçok faktöre bağlı olacak," diye açıkladı teknik direktör.
- Getty Images
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sezon öncesi hazırlıklar
The Reds, şu anda Premier Lig sezon öncesi turu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. Bu dönem, Iraola’nın kendi futbol felsefesini hayata geçirmesi ve yeni transferler Jeremy Jacquet ile Victor Munoz’u takıma entegre etmesi açısından hayati önem taşıyor. Bu tur, takımın maç kondisyonunu geliştirmesi ve teknik ekibin, yeni transfer kararları vermeden önce genç oyuncuların teknik seviyelerini değerlendirmesi için bir fırsat sunuyor. Liverpool’un Amerika programında Sunderland, Leeds United ve Wrexham ile oynanacak maçlar yer alıyor. Mac Allister’ın yeni sezon hazırlıklarına başlamak üzere takıma ne zaman döneceği ise henüz belli değil.
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