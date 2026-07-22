Andoni Iraola, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken Alexis Mac Allister’ın geleceği hakkında konuştu ve Liverpool’un ‘bariz’ transfer öncelikleri hakkında son gelişmeleri aktardı

Odak noktası kilit oyuncuları kadroda tutmak olsa da, Iraola, birkaç yüksek profilli oyuncunun ayrılmasının ardından yeni yüzlere duyulan “bariz” ihtiyaç konusunda oldukça açık sözlüydü. Mohamed Salah, Andy Robertson ve Ibrahima Konate’nin ayrılması, A takım kadrosunda önemli boşluklar bıraktı.

Yeni bir kanat oyuncusu arayışı, transfer ekibinin öncelikli gündem maddesi gibi görünüyor. Iraola şunları söyledi: "Bence bir rakam vermek zor. Transfer piyasası açıldığında, kadroyu güçlendirmek için her zaman yeni seçeneklere açık olmak gerekir.

"Oyuncu transferi yapmamız gereken bariz durumlar var. Örneğin kanat oyuncusu; kesinlikle bir kanat oyuncusu transfer etmemiz gerekiyor, ancak transfer piyasasının neler sunduğunu, maliyetinin ne olduğunu ve mevcut oyuncularımızı nasıl değerlendirdiğimizi analiz etmemiz gereken başka durumlar da var."