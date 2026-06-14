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Andoni Iraola'nın Uruguaylı forvetin yeniden transfer edilmesi yönündeki çağrısı üzerine, Liverpool taraftarları Darwin Nunez'in tuhaf sosyal medya paylaşımı karşısında şaşkınlığa düştü
Uruguaylı forvet, sürpriz bir şekilde serbest oyuncu statüsüne geçti
Nunez'in Al-Hilal ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek serbest oyuncu statüsüne geçtiği bildiriliyor. 26 yaşındaki oyuncu Suudi Pro Ligi'ne ancak geçen yıl katılmıştı, ancak Karim Benzema'nın takıma katılmasıyla kadro kadrosundan fiilen dışlandı. Şimdi ise Liverpool'a, bu forveti transfer ücreti ödemeden Premier Lig'e geri getirme fırsatı sunulduğu bildiriliyor.
Hugo Ekitike'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle Reds'in şu anda hücum seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde, deneyimli bir milli oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katma fırsatı, kulüp yönetimi için göz ardı edilemeyecek kadar cazip olabilir. Ayrıca, Nunez'in fiziksel özellikleri ve yüksek yoğunluklu presleri, yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın uyguladığı agresif stile taktiksel olarak mükemmel bir uyum sağlıyor. Liverpool'da daha önce forma giydiği dönemde, Nunez 143 maçta sadece 40 gol ve 26 asist kaydetmişti, ancak çalışma temposu Kop taraftarlarının bir kesimi arasında hala en sevilen özelliklerinden biri olmaya devam ediyor.
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Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, yeniden bir araya gelme söylentilerini alevlendirdi
Aniden transfer piyasasına çıktığına dair haberlerin alevini daha da körükleyen Liverpool sosyal medya ekibi, X platformunda şu paylaşımı yaparak büyük bir kafa karışıklığına yol açtı: "Darwin Nunez, tam dört yıl önce bugün Reds'e katılmıştı." Normalde sıradan bir yıldönümü paylaşımı olsa da, forvetin mevcut sözleşme durumu göz önüne alındığında bu paylaşımın zamanlaması taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Taraftarlar, kulübün neden kısa bir süre sonra ayrılan bir oyuncuyu öne çıkardığını hemen sorguladı ve bu da birçok kişinin bir "hoş geldin" duyurusunun yakında yapılacağına inanmasına neden oldu.
Hayranlar, gizemli paylaşıma ve olası geri dönüşe tepki gösteriyor
Kulübün paylaşımının tuhaf zamanlaması, internette anında büyük yankı uyandırdı; taraftarlar heyecan ve şüphe arasında bölündü. Resmi tweet'e tepki gösteren @CalvinCaleb7 adlı taraftar, "Bunu 'Hoş geldin Darwin' paylaşımı sandım!" yazarken, @TheKopoholic ise sadece "Onu eve getirin" diye ekledi.
Bu duyguyu @pathless__path de büyük ölçüde paylaştı ve forvetin yeni teknik direktörün taktiklerine açıkça uygun olduğunu belirtti: "Lol, Nunez'in tekrar bize katıldığını sandım ve sevinçten dans etmeye hazırdım. Lütfen onu bedelsiz transfer edin. O, Iraola'nın oyun tarzına uygun bir oyuncu. Kulübü tanıyor ve takım için canını ortaya koyacaktır."
Daha şüpheci taraftarlar bile bu eğilimi fark etti ve bunun arkasında başka bir amaç olup olmadığını merak etti. @ateenfc, "Yönetim ne yaptığını biliyor," derken, @TeeRobinho kulübün "taraftarların onu geri isteyip istemediğini anlamaya çalıştığı" teorisini ortaya attı. Bu teoriye @TaintlessRed de katılarak, tweet'i serbest oyuncu söylentileriyle doğrudan ilişkilendirdi: "Darwin'in 4 yıl önce takıma katılmasıyla ilgili tweet atmak ilginç bir seçim. Sadece 4 yıl sonra takıma katılıp ayrılan diğer oyuncular için bunu yapmıyoruz. Acaba onu bedelsiz olarak geri getirmeye mi çalışıyoruz?"
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Barcelona ve Premier Lig rakipleri gözlerini dikmiş durumda
26 yaşındaki oyuncuyla adı anılan tek kulüp Liverpool değil. Mundo Deportivo’ya göre, Barcelona da Robert Lewandowski’nin yerine geçebilecek uygun maliyetli bir alternatif olarak Nunez’i takip ediyor. Daha yakın bir örnek olarak, Chelsea ve Newcastle United da yeni sezon öncesinde forvet kadrolarını güçlendirmek amacıyla bu Uruguaylı oyuncuyla ilgileniyor. Liverpool, Nunez'i kadrosuna katmak istiyorsa, oyuncunun golcü kimliği konusundaki şüpheler devam etse de hızlı hareket etmek zorunda kalabilir.
Kırmızılar, Nunez'in şehre ve kulübe olan aşinalığının, ilk dönemindeki hayal kırıklıklarını telafi edip etmediğine karar vermek zorunda. Nunez, ilk döneminde yüzde 11'in biraz üzerinde oldukça düşük bir şut gol oranına sahipti. Sosyal medyadaki taraftarlar heyecan ve kafa karışıklığı arasında bölünmüş görünse de, birkaç yıl önce 64 milyon sterline mal olan bir oyuncunun bedelsiz transfer olasılığı, yaz transfer döneminin ilgi çekici bir yan hikayesi olmaya devam ediyor. Şu an için Liverpool'un sosyal medya faaliyetleri, Nunez'i bir kez daha Merseyside'ın gündemine taşımayı başardı.