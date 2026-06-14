Kulübün paylaşımının tuhaf zamanlaması, internette anında büyük yankı uyandırdı; taraftarlar heyecan ve şüphe arasında bölündü. Resmi tweet'e tepki gösteren @CalvinCaleb7 adlı taraftar, "Bunu 'Hoş geldin Darwin' paylaşımı sandım!" yazarken, @TheKopoholic ise sadece "Onu eve getirin" diye ekledi.

Bu duyguyu @pathless__path de büyük ölçüde paylaştı ve forvetin yeni teknik direktörün taktiklerine açıkça uygun olduğunu belirtti: "Lol, Nunez'in tekrar bize katıldığını sandım ve sevinçten dans etmeye hazırdım. Lütfen onu bedelsiz transfer edin. O, Iraola'nın oyun tarzına uygun bir oyuncu. Kulübü tanıyor ve takım için canını ortaya koyacaktır."

Daha şüpheci taraftarlar bile bu eğilimi fark etti ve bunun arkasında başka bir amaç olup olmadığını merak etti. @ateenfc, "Yönetim ne yaptığını biliyor," derken, @TeeRobinho kulübün "taraftarların onu geri isteyip istemediğini anlamaya çalıştığı" teorisini ortaya attı. Bu teoriye @TaintlessRed de katılarak, tweet'i serbest oyuncu söylentileriyle doğrudan ilişkilendirdi: "Darwin'in 4 yıl önce takıma katılmasıyla ilgili tweet atmak ilginç bir seçim. Sadece 4 yıl sonra takıma katılıp ayrılan diğer oyuncular için bunu yapmıyoruz. Acaba onu bedelsiz olarak geri getirmeye mi çalışıyoruz?"