Slot, Reds’in dikkat çekici gerilemesinden tek başına sorumlu değildi ve takımı biraz daha yüksek bir yoğunlukla oynamış olsaydı, kupa kazanamayan bir sezonun affedilmesi muhtemeldi. Ancak Liverpool, sezonun büyük bir bölümünde hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf görünüyordu; bu nedenle taraftarların, takımlarının her hafta gol atmakta ve kalesini gole kapatmakta zorlanmasını izlemekten bıkması hiç de şaşırtıcı değildi.

Bu nedenle, sportif direktör Richard Hughes, daha önce 2023 yılında Bournemouth'ta görev verdiği Iraola'ya, bir kez daha parçalanmış bir takımı düzeltme görevini verdi. Bask asıllı teknik adam, Vitality Stadyumu'nda çok az bir bütçeyle olağanüstü bir iş çıkardı ve geçen yaz savunmasının neredeyse tamamını kaybettikten sonra, bir şekilde Cherries'i geçen sezon Premier Lig'de tarihi bir altıncı sıraya taşıdı. Bu olağanüstü başarıyı 'ofansif futbol' oynayarak gerçekleştirmiş olması, Hughes ve ekibinin Iraola'yı Anfield'da işleri düzeltmek için ideal kişi olarak görmelerinin ana nedenidir.

Ancak Iraola için işler kolay olmayacak. İspanyol teknik adam yeni görevine başlamak üzereyken, Ağustos ayında yeni sezon başlamadan önce çözmesi gereken çok sayıda sorunla karşı karşıya. GOAL, Iraola'nın önündeki en acil sorunları şöyle sıralıyor: