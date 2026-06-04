Goal.com
CanlıBiletler
Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Andoni Iraola'nın Liverpool'da ele alması gereken konular: Alexander Isak'ı golcü kimliğine kavuşturmak, Alisson'u kalmaya ikna etmek ve Florian Wirtz konusunda bir çözüm bulmak

Analysis
Liverpool
A. Iraola
Premier Lig
A. Isak
F. Wirtz
A. Becker
J. Jacquet
J. Frimpong
C. Bradley
A. Mac Allister
R. Gravenberch
D. Szoboszlai
FEATURES

Liverpool’un yeni bir teknik direktörü var. Arne Slot’un Kırmızılar’ı rekor eşitleyen 20. İngiltere şampiyonluğuna taşımasından bir yılı biraz aşan bir süre sonra, Hollandalı teknik adamın yerine Andoni Iraola geçecek. 12 mağlubiyetle sonuçlanan felaket bir Premier Lig şampiyonluk savunmasının ardından, teknik direktör değişikliği şimdiden Anfield’da moralleri yükseltti. Liverpool ayrıca Carabao Kupası dördüncü turunda Crystal Palace'a evinde ağır bir yenilgi aldı, FA Kupası çeyrek finalinde Manchester City'ye karşı utanç verici bir mağlubiyet yaşadı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e karşı ezici bir yenilgiye uğradı.

Slot, Reds’in dikkat çekici gerilemesinden tek başına sorumlu değildi ve takımı biraz daha yüksek bir yoğunlukla oynamış olsaydı, kupa kazanamayan bir sezonun affedilmesi muhtemeldi. Ancak Liverpool, sezonun büyük bir bölümünde hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf görünüyordu; bu nedenle taraftarların, takımlarının her hafta gol atmakta ve kalesini gole kapatmakta zorlanmasını izlemekten bıkması hiç de şaşırtıcı değildi.

Bu nedenle, sportif direktör Richard Hughes, daha önce 2023 yılında Bournemouth'ta görev verdiği Iraola'ya, bir kez daha parçalanmış bir takımı düzeltme görevini verdi. Bask asıllı teknik adam, Vitality Stadyumu'nda çok az bir bütçeyle olağanüstü bir iş çıkardı ve geçen yaz savunmasının neredeyse tamamını kaybettikten sonra, bir şekilde Cherries'i geçen sezon Premier Lig'de tarihi bir altıncı sıraya taşıdı. Bu olağanüstü başarıyı 'ofansif futbol' oynayarak gerçekleştirmiş olması, Hughes ve ekibinin Iraola'yı Anfield'da işleri düzeltmek için ideal kişi olarak görmelerinin ana nedenidir.

Ancak Iraola için işler kolay olmayacak. İspanyol teknik adam yeni görevine başlamak üzereyken, Ağustos ayında yeni sezon başlamadan önce çözmesi gereken çok sayıda sorunla karşı karşıya. GOAL, Iraola'nın önündeki en acil sorunları şöyle sıralıyor:

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Isak'ı gol atmaya teşvik et

    Genellikle bir teknik direktörün en son isteyeceği şey, önemli bir oyuncunun büyük bir uluslararası turnuvaya gitmesidir. Ancak Slot, görevden alınmasından kısa bir süre önce, Alexander Isak’ın Dünya Kupası’na katılmasıyla Liverpool için aslında iyi bir şey olabileceğini savundu.

    Sonuçta, İsveçli milli oyuncunun tükenmişlik riski altında olduğu söylenemez. Merseyside'daki sakatlıklarla dolu ilk sezonunda sadece 13 kez ilk 11'de yer aldı. Dolayısıyla, Slot'un Isak'ın Dünya Kupası'nda "çok sayıda maç" oynamasının "çok yararlı" olacağını düşünmesinin nedenini kolayca anlayabiliriz.

    Elbette, bariz risk, Isak'ın Kuzey Amerika'da tekrar sakatlanabileceğidir, ancak Isak'ın Liverpool kadrosundaki diğer tüm oyunculardan daha fazla süreye ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçektir.

    Nitekim, İngiliz rekoru kıran bu transferin turnuvadan sakatlık yaşamadan çıkması, birkaç maçta ilk 11'de yer alması ve hatta belki birkaç gol atmasıyla özgüvenini geri kazanması, Iraola için büyük bir moral kaynağı olacaktır. İlk işaretler de umut verici; Isak, Pazartesi günü İsveç'in Norveç ile oynadığı hazırlık maçında yedek kulübesinden çıkarak muhteşem bir gol attı.

    Iraola üç yıl önce Bournemouth'a katıldığı için, Newcastle'daki Isak'ı elbette yakından tanıyor ve Liverpool'un gelecek sezon ihtiyacı olan da tam olarak bu versiyon. 125 milyon sterlinlik bir oyuncu için bir kez daha dört gol atmak kesinlikle düşünülemez. Bu nedenle, yeni teknik direktör Isak'ı pres yapmanın önemini ona aşılamak için mümkün olduğunca çok hazırlık maçında sahaya sürmek isteyecek olsa da, Dünya Kupası, yeni 9 numarasından en iyi verimi almasına yardımcı olmak açısından kilit rol oynayabilir.

    Iraola, Bournemouth'ta Eli Junior Kroupi ile harikalar yarattı. Anfield'da tam formda bir Isak ile neler başarabileceğini kim bilebilir?

    • Reklam
  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Wirtz'e ne yapmalı?

    Iraola, Florian Wirtz’in muazzam potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağını bulabilirse, Isak’ı golcü ruhuna kavuşturması çok daha kolay olacaktır.

    2025-26 sezonunun ortasında bir an için, Liverpool için her şeyin yoluna gireceği hissi uyandı. 20 Aralık'ta Tottenham'ı 2-1 yendikleri maçta Isak, Wirtz'in attığı güzel bir pası kendinden emin bir şekilde gole çevirerek, uzun süredir acı çeken taraftarlara daha parlak bir geleceğin sinyallerini verdi.

    Ancak bu, sadece bir umut ışığından ibaretti, çünkü Isak golü attıktan hemen sonra Micky van de Ven'in sert müdahalesiyle bacağını kırdı ve dört ay boyunca Premier Lig'de forma giyemedi.

    Elbette Wirtz, şüphesiz deha olduğunu gösteren anlar sergilemeye devam etti; özellikle de Fransız Hugo Ekitike'nin sezonu bitiren yıkıcı sakatlığı öncesinde onunla birlikte oynarken. Ancak kader, Alman milli oyuncunun aleyhine birkaç kez birleşmiş olsa da, Wirtz'in çok fazla kez, özellikle de büyük maçlarda ortadan kaybolduğu inkar edilemez.

    Ancak umut edilen, Iraola yönetiminde göreceğimiz stil değişikliğinin, Bayer Leverkusen'den 100 milyon sterline transfer edilen ve teknik direktörün tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişinde 10 numara rolünü üstlenmesi beklenen oyuncuya fayda sağlayacağıdır.

    Ancak Wirtz, Premier League'in yoğunluğuna ve fiziksel mücadelesine ayak uydurabileceğini kanıtlamak için de baskı altında. Böylece, Liverpool'un Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister'ın önünde koşu gücü yüksek Dominik Szoboszlai'yi oynatmasının daha iyi olacağı yönündeki iddiaları çürütmesi gerekiyor.

    Orta sahanın yapısını doğru bir şekilde oluşturmak Iraola için gerçekten çok önemli, çünkü Reds geçen sezon defalarca ezildi; Gravenberch daha fazla hücum tehdidi oluştururken savunmada daha az katkı sağladı ve Mac Allister tamamen bitkin görünüyordu.

    O halde, Iraola'nın yeni işverenlerinden, Gravenberch'in yükünü hafifletmek, takıma çok ihtiyaç duyulan dengeyi yeniden sağlamak ve Wirtz'in en iyi yaptığı şeyi, yani yaratıcılığını sergilemesine olanak tanımak için Liverpool'un uzun süredir eksikliğini duyduğu uzman bir 6 numara istemesine şaşırmayın.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Salah'ın halefini belirlemek

    Wirtz'in de ön tarafta daha kaliteli seçeneklere ihtiyacı olduğu aşikar, özellikle de Liverpool'un sağ kanadında artık bariz bir boşluk olduğu düşünülürse.

    Slot'un kovulmasının ardından Mohamed Salah'ın hızlı bir şekilde geri döneceğine dair heyecan verici söylentiler olsa da, Mısırlı Kral yakın zamanda Anfield'a dönmeyecek ve tahtın layık bir varisi arayışı çoktan başladı.

    Premier Lig tarihinde diğer tüm Liverpool oyuncularından daha fazla gol atan ve asist yapan bir iç forvetten bahsettiğimizi düşünürsek, bu açıkça nankör bir görev.

    Elbette kulüp, geçen yaz Antoine Semenyo'yu transfer ederek bu sorunu önceden önleyebilirdi ve aslında önlemeliydi. Bunun yerine, kış transfer döneminde rakip Manchester City'ye 64 milyon sterlin gibi cüzi bir bedelle transfer olmasına izin verildi ve Liverpool, en büyük hedefi olan Yan Diomande'yi kadrosuna katmak istiyorsa, bundan çok daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

    Yine de, Iraola'nın Bournemouth'ta sadece Semenyo ile değil, Rayan ile de yaptığı çalışmalar, Reds'in Salah'ın yerine hangi kanat oyuncusunu transfer ederse etsin, onun takımın oyununu bambaşka bir seviyeye taşıyabileceğini gösteriyor.

  • Jeremy Jacquet RennesGetty

    Jacquet'in bir an önce yerleşmesine yardım edin

    Liverpool'un Ibrahima Konate'nin maaş taleplerini karşılamayı reddetmesinden pişman olup olmayacağı şu aşamada belirsiz. Ancak şunu biliyoruz ki, Kırmızılar artık savunmanın ortasında deneyim açısından zayıf kalmış durumda.

    Tecrübeli kaptan Virgil van Dijk'ın önünde en az bir büyük sezon daha olabilir, ancak Joe Gomez, Merseyside'dan ayrılacağına dair söylentiler olmasına rağmen bir yıl daha kalabilir, ancak bu çok yönlü İngiltere milli oyuncunun formunu koruyacağına güvenmek mümkün değil.

    Genç Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağ yaralanmasından sonra tam formuna kavuşmasının ne kadar süreceği kesin olarak bilinmediğinden, yeni transfer Jeremy Jacquet'in hemen forma girmesi büyük önem taşıyor.

    Tabii ki sorun, 20 yaşındaki oyuncunun geçen sezonun önemli bir bölümünü kenarda geçirmiş olması. Jacquet, 7 Şubat'ta Rennes'in Ligue 1'de Lens ile oynadığı maçta ciddi bir omuz sakatlığı geçirdi; bu, yaz aylarında 60 milyon sterlinlik transferiyle Liverpool'a katıldığı haberinin kesinleşmesinden bir haftadan az bir süre sonraydı.

    Ancak, Jacquet'in tamamen iyileştiği ve sezon öncesi hazırlıkların başlangıcında tam olarak forma gireceği söyleniyor. Bu gerçekten de iyi bir haber, çünkü Iraola'nın, sadece 37 üst düzey maç tecrübesi olan bir defans oyuncusuna Reds'in neden bu kadar çok para yatırmaya istekli olduğunu hızlıca göstermesi için Fransız oyuncuya ihtiyacı var.

    Yine de olumlu tarafı, eski Bournemouth teknik direktörünün Dean Huijsen'i o kadar iyi bir seviyeye getirmesi çok uzun sürmedi ki, geçen yaz Real Madrid'e 59,5 milyon avroya (50 milyon sterlin) transfer olmadan önce Liverpool, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilenmişti...

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Allison'ı kalmaya ikna et

    Liverpool, sakatlık riskinin giderek arttığı Alisson Becker’in Anfield’daki kariyerinin sonuna yaklaştığını biliyordu; bu nedenle 2024 yazında, Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili’nin bir yıl sonra Merseyside’a transfer olmasını öngören bir anlaşma imzalayarak Valencia ile bir yedek plan hazırladı. Sonuç olarak, Reds, anlaşılır bir şekilde rahatsız olan ikinci kalecisi Caoimhin Kelleher'in Brentford'a 12,5 milyon sterlin karşılığında transfer olmasına izin verdi.

    İleriye dönük düşünen Liverpool için ne yazık ki, bu iki transfer de şu anda son derece yanlış bir karar olarak görünüyor. Kelleher, Keith Andrews'un Brentford'unun geçen sezon Premier Lig'i şaşırtıcı bir şekilde dokuzuncu sırada bitirmesinde tahmin edilebileceği gibi kilit bir rol oynarken, Mamardashvili ise Reds formasıyla çıktığı ilk 20 maçın çoğunda hiç de rahat görünmüyordu.

    Elbette, 25 yaşındaki oyuncunun önünde yer alan zayıf savunma hattı ona hiç yardımcı olmadı, ancak özellikle top ayağındayken sürekli bir gerginlik havası vardı.

    Bu nedenle, Liverpool'un artık Alisson'un Juventus'a transferine izin vermek istemediği yönündeki haberler hiç de şaşırtıcı değil. Brezilyalı oyuncunun hala Torino'ya gitmeye kararlı olduğu söyleniyor, ancak Iraola, Alisson'u Anfield'da bir yıl daha kalmaya ikna etmek için elinden geleni yapmalı. Artık bir sezonda 50 maç oynayamayabilir, ancak Liverpool'un Mamardashvili'den daha uygun bir halef bulmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu açık.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Sorunlu kısmı belirleyin

    Jeremie Frimpong’un bu yazki Dünya Kupası için Hollanda kadrosuna girememesi haberi bir bakıma şok ediciydi. Çok yönlü kanat bekçisi, geçen yılın bu zamanlarında kadroya girmesi kesin görülen bir isim olacaktı. Ancak Ronald Koeman’ın, Liverpool’da berbat bir ilk sezon geçiren bu oyuncudan artık vazgeçebileceğini düşünmesinin nedenini anlamak ne yazık ki hiç de zor değil.

    Frimpong, neredeyse tüm sezon boyunca form ve kondisyon sorunları yaşarken, tüm turnuvalarda sadece 23 maça ilk 11'de çıktı ve sadece 2 asist ve 2 gol kaydetti. Bayer Leverkusen'de her iki alanda da oldukça verimli olduğunu kanıtlamış bir oyuncu için bu, şok edici bir performans.

    25 yaşındaki oyuncunun en büyük sorunu, sağ bek olarak oynamak için savunma açısından yeterince iyi olup olmadığının kimse tarafından bilinmemesi. Frimpong inanılmaz bir hıza sahip, ancak pozisyon alışı ve karar verme yeteneği en iyi ihtimalle tartışmalı.

    Elbette, Conor Bradley haftada iki kez oynayabilseydi, Frimpong'un yaşadığı zorluklar Liverpool için bu kadar büyük bir sorun olmazdı; ancak sakatlıklarla kesintiye uğrayan bir sezonun ardından bu, artık hayal gibi görünüyor.

    Bu bağlamda, Iraola'nın sağ bek pozisyonu konusunda önemli bir karar vermesi gerekiyor. Frimpong veya Bradley'nin formda kalacağına güvenemiyorsa, Liverpool'un Trent Alexander-Arnold'un bıraktığı büyük boşluğu doldurmaya hala yaklaşamadığı göz önüne alındığında, yaz transfer döneminde bir oyuncu transferi şart.