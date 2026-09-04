Getty Images Sport
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Andoni Iraola, Mohamed Salah dönemi sonrası Liverpool hücumunu nasıl yeniden şekillendirmeyi planlıyor?
Anfield efsanesinin ardından hayat
Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının üzerinden iki aydan biraz fazla süre geçmesine rağmen, kulüp hâlâ Mısırlı tılsımı olmadan yaşama alışmaya çalışıyor. Yeni teknik direktör Iraola ise şimdi bu dev boşluğu doldurmak için yeni bir taktik anlayış uyguluyor.
Sağ kanat için doğrudan sol ayaklı bir yedek transfer etmek yerine, Liverpool hücum dengesini tamamen değiştirmeyi tercih etti. Kulüp, hücumdaki sorumluluğu üstlenmesi için Barcola'yı tarihinin en pahalı transferlerinden biri yaptı. Barcola, geçen sezon 13 gol ve yedi asistlik etkileyici bir performans sergiledikten sonra Paris Saint-Germain'den geldi. Ancak sağ ayaklı Fransız oyuncu, en iyi performansını soldan içe kat ederek gösteriyor ve bu da Salah'ın eski rolünü fiilen tersine çeviriyor.
- Getty Images Sport
Iraola, sağ kanat çözümlerini açıkladı
Barcola sol kanatta oyuna hükmederken, Liverpool karşı kanatta taktiksel bir ikilemle karşı karşıya. Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından kadroda şu anda dört sol kanat bulunuyor, ancak doğal bir sağ kanat yok.
Genç yetenek Rio Ngumoha, Newcastle karşısında sağda zorlanırken, Cody Gakpo da Nottingham Forest karşısında yalnızca biraz daha etkili olabildi. Ancak Iraola, yeni transfer Víctor Munoz'un kanatta mükemmel çözüm olabileceğine inanıyor.
"Víctor kariyerinde daha fazla maçı solda oynadı ama belki de sağda daha bile iyiydi," diye açıkladı Iraola, Liverpool'un Ipswich Town ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde.
Ngumoha'nın yeni bir rolü öğrenmesi için destek verildi
Munoz bu rol için hemen uygun olsa da, Iraola sağ tarafta daha genç yeteneklerini geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Teknik direktör, Ngumoha’nın alışık olmadığı bu pozisyonda daha fazla tecrübe kazandıkça gelişeceği konusunda ısrarcı.
İraola, "Rio’nun solda oynayabildiğini ve özelliklerini gösterdiğini biliyoruz" dedi. "Daha fazla oynama seçeneği olması için sağ tarafta da gelişmesi gerekiyor. Çok genç. [Ama] sağ taraftaki ilk maçında olağanüstü değildi diye, artık asla sağda oynamayacağını söyleyemeyiz."
- AFP
Hücumun Isak'a göre uyarlanması
Liverpool, cuma günü Premier League'de Ipswich Town ile karşılaştığında gelişen bu taktik düzeni test edecek. Iraola'nın, takımının son üçüncü bölgede etkili kalmasını sağlamak için doğru dengeyi hızla bulması gerekiyor. Sağda daha geleneksel bir kanat oyuncusu, forvet Alexander Isak'a büyük fayda sağlayabilir. Fizik gücüyle öne çıkan İsveçli oyuncu, ceza sahası santrforu olarak parlıyor ve gol tehdidini en üst düzeye çıkarmak için doğrudan beslenmeye ihtiyaç duyuyor.
Bu arada Gakpo, Manchester City ve Tottenham'dan yaz transfer döneminin sonlarında gelen ilgiye rağmen kadronun önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Hollandalı oyuncu, Liverpool bu yeni taktik dönemde yol alırken süre için rekabet etmeyi sürdürecek.
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