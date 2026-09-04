Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının üzerinden iki aydan biraz fazla süre geçmesine rağmen, kulüp hâlâ Mısırlı tılsımı olmadan yaşama alışmaya çalışıyor. Yeni teknik direktör Iraola ise şimdi bu dev boşluğu doldurmak için yeni bir taktik anlayış uyguluyor.

Sağ kanat için doğrudan sol ayaklı bir yedek transfer etmek yerine, Liverpool hücum dengesini tamamen değiştirmeyi tercih etti. Kulüp, hücumdaki sorumluluğu üstlenmesi için Barcola'yı tarihinin en pahalı transferlerinden biri yaptı. Barcola, geçen sezon 13 gol ve yedi asistlik etkileyici bir performans sergiledikten sonra Paris Saint-Germain'den geldi. Ancak sağ ayaklı Fransız oyuncu, en iyi performansını soldan içe kat ederek gösteriyor ve bu da Salah'ın eski rolünü fiilen tersine çeviriyor.