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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Andoni Iraola, Manchester City maçı öncesi Alexander Isak ile Cody Gakpo'nun fiziksel durumuna dair şüphelerini dile getirdi

A. Iraola
A. Isak
C. Gakpo
Liverpool
Liverpool - M.City
M.City
Premier Lig

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, yıldız hücum oyuncuları Alexander Isak ile Cody Gakpo’nun pazar günü Anfield’da lider Manchester City’ye karşı oynanacak kritik Premier League maçı öncesinde sakatlıklarla mücadele ettiğini doğruladı. Her iki oyuncu da milli takım görevinden erken çekildi ve yenilgisiz ev sahibi ekip, sezona yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürmeyi hedeflerken son anda kondisyon testinden geçecek.

  • Kilit forvetler için sakatlık endişesi

    beIN SPORTS'a konuşan Iraola, sırasıyla uyluk ve ayak bileği sakatlıkları yaşayan Isak ile Gakpo'nun durumuna dair güncelleme verdi. Isak, İsveç kadrosundan çekildi; Gakpo ise Hollanda'nın Sırbistan karşısındaki galibiyetinde erken oyundan alındı. Iraola, "Bence Alex Isak ve Cody Gakpo ikisi de sakatlıkları nedeniyle milli takımlardan ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi mesele, bir sonraki maçta bize yardımcı olacak kadar zamanında iyileşip iyileşemeyecekleri. Ama şu anda ikisi de sakat." dedi.

  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Anfield'da zorlu bir meydan okuma bekliyor

    Liverpool, ligde oynadığı beş maçın tamamını kazanan Manchester City karşısında önemli bir sınav verecek. Iraola, konuk ekibin yarattığı zorluğu kabul etti ancak takımının son dönemdeki gelişimine güvenmeye devam ediyor.

    Şöyle dedi: "Biz yenilmedik ama onlar maçların hepsini kazandı, bu da onların tarafında büyük fark yaratıyor. Bence City'yi yenmek istiyorsak çok ama çok iyi olmamız gerekiyor çünkü özellikle hücumda son dönemde çok gol atıyorlar. Çok tehlikeli isimleri biliyoruz. Ama bence biz de son dönemde savunma anlamında iyi gelişim gösterdik ve umarım onların sahip olduğu tehditleri savunabilir, diğer tarafta da onlara zarar verebiliriz."

  • Şampiyonluk hedefleri ve yapısal büyüme

    Teknik direktör, milli ara döneminin takımın sezon başındaki performansını değerlendirmek için değerli bir fırsat sunduğuna inanıyor. Sezon için beklentileri yüksek tuttuklarını belirten teknik adam, şöyle konuştu: "Bence milli ara, değerlendirme yapmak için bir an çünkü normalde çok daha çılgın bir fikstürümüz oluyor. Sonraki maça hazırlanmak için iki, üç gününüz oluyor. Sonrasında da bence bir ara verip sezonun şu ana kadar nasıl geçtiğini analiz etmeniz gerekiyor. Bence artık analiz etmek, neleri iyi yaptığımızı ve hangi konularda gelişebileceğimizi görmek için yeterince maç oynadık. Belirli bir puan [toplamı], belirli bir sıra ya da bunun gibi özel bir hedefimiz yoktu. Hayır, bence olabildiğimiz kadar yukarıda olmalıyız, olabildiğimiz en iyi takım olmak zorundayız. Bunun bizi nereye koyacağını bilmiyorum ama eminim ki eğer bu oyunculara iyi bir zemin, iyi bir yapı sağlayabilirsek, şampiyonluklar için yarışın içinde olacağız, evet."

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool için sırada ne var?

    Liverpool şimdi pazar günü Anfield'da oynanacak dev maç öncesi Isak ve Gakpo'nun fiziksel durumunu endişeyle bekleyecek. Hücumdaki ikilinin oynayamayacağı kesinleşirse, Iraola zorlu City karşısında tek doğal kıdemli santrforu olarak Lewis Koumas'a güvenmek zorunda kalabilir.

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