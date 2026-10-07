Teknik direktör, milli ara döneminin takımın sezon başındaki performansını değerlendirmek için değerli bir fırsat sunduğuna inanıyor. Sezon için beklentileri yüksek tuttuklarını belirten teknik adam, şöyle konuştu: "Bence milli ara, değerlendirme yapmak için bir an çünkü normalde çok daha çılgın bir fikstürümüz oluyor. Sonraki maça hazırlanmak için iki, üç gününüz oluyor. Sonrasında da bence bir ara verip sezonun şu ana kadar nasıl geçtiğini analiz etmeniz gerekiyor. Bence artık analiz etmek, neleri iyi yaptığımızı ve hangi konularda gelişebileceğimizi görmek için yeterince maç oynadık. Belirli bir puan [toplamı], belirli bir sıra ya da bunun gibi özel bir hedefimiz yoktu. Hayır, bence olabildiğimiz kadar yukarıda olmalıyız, olabildiğimiz en iyi takım olmak zorundayız. Bunun bizi nereye koyacağını bilmiyorum ama eminim ki eğer bu oyunculara iyi bir zemin, iyi bir yapı sağlayabilirsek, şampiyonluklar için yarışın içinde olacağız, evet."