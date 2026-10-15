AFP
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Andoni Iraola, Liverpool üçlüsünün Brentford maçında dönüşüne dair önemli bir ipucu verdi
Sakatlık cephesinden olumlu haber
Iraola, Cody Gakpo, Alexander Isak ve Dominik Szoboszlai'nin fiziksel durumlarına ilişkin umut verici bir açıklama yaptı. Üç önemli oyuncu, eylül ve ekim aylarındaki millî maç aralarında ülkelerini temsil ederken çeşitli darbeler aldıkları için Liverpool'un son iki maçında forma giyemedi. Yoklukları, sezonun yoğun bir döneminde kadronun derinliğini sınadı.
Perşembe günü maç öncesi basın toplantısında konuşan İspanyol teknik direktöre, üç oyuncunun Gtech Community Stadium deplasmanında forma giyip giyemeyeceği soruldu. Iraola, kulübün resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi: “Şimdiden bir şey söylemek için erken, yarın da antrenmanımız var. Dün gece [LASK'a karşı] hazır değillerdi. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Bence hâlâ çok erken ama önceki maçlarda oynayamayacaklarını söylediğim gibi bu kez oynama ihtimallerini açık bırakıyorum, evet.”
- Getty Images Sport
Yoğun bir programı yönetmek
Birden fazla kulvarda zorlu bir maç takviminden geçen Liverpool için bu oyuncuların olası dönüşlerinin zamanlaması daha iyi olamazdı. Liverpool, Avusturya'da LASK karşısında aldığı bol gollü Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından 72 saatten az dinlenme süresiyle Brentford maçına çıkacak. Modern futbolun fiziksel gereklilikleri göz önüne alındığında, ligdeki mevcut ivmesini koruyabilmesi için hücumda ve orta sahada tüm seçeneklerine sahip olması büyük önem taşıyor.
Iraola, bu yoğun dönemde kadrosunu dinç tutmak ve başka kas sakatlıklarını önlemek için rotasyon yapması gerektiğinin farkında. Linz'deki galibiyette ilk 11'de birçok değişiklik yapılmıştı; taraftarlar bu hafta sonu da kadroda yeni değişiklikler bekleyebilir. Brentford maçından yalnızca üç gün sonra Villarreal ile oynanacak önemli karşılaşma yaklaşırken teknik ekip, acil puan ihtiyacı ile yıldız oyuncularının uzun vadeli sağlığı arasında denge kurmak zorunda.
Iraola, kadronun hazır olmasını talep ediyor
Liverpool teknik direktörü, düzenli olarak ilk 11’de oynayan ya da sonradan oyuna girip fark yaratan oyuncular olsun, soyunma odasındaki herkesin katkı vermeye hazır olması gerektiğini vurguladı. Sonbahardaki yoğun maç takvimi, oyuncuların sık sık fırsat bulacağı anlamına geliyor. Iraola, kadro derinliğinin kulübün bu sezon Premier League’de ve Avrupa arenasında ne kadar başarılı olacağını belirleyeceğine inanıyor.
Teknik direktör, “Özellikle bu dönemde, neredeyse üç günden bile kısa aralıklarla maç oynarken daha fazla oyuncuya ihtiyacınız oluyor. Bu yüzden dün takımda biraz değişiklik yaptık. Hafta sonunda yine değişiklik yapmamız gerekecek. Üç gün sonra Villarreal ile karşılaştığımızda da değişiklik yapmamız gerekecek. Herkese ihtiyacımız var; bir noktada herkese ihtiyacımız olacak. Herkes hazır olmalı çünkü muhtemelen ona ihtiyacımız olacak” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Farklı kulvarlarda ivme kazanmak
Liverpool, Linz'deki 6-3'lük galibiyetinin ardından yakaladığı ivmeyi sürdürüyor ancak Premier League farklı bir sınav olacak. Iraola, düzenli olarak ilk 11'de oynasın ya da tedavi sürecinden dönüyor olsun, soyunma odasındaki herkesin odağını koruması ve her an katkı vermeye hazır olması gerektiğini vurguladı.
Iraola sözlerini şöyle tamamladı: “Herkese ihtiyacımız var. Bir noktada herkese ihtiyacımız olacak. Herkes hazır olmalı çünkü muhtemelen her birine ihtiyacımız olacak.”
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