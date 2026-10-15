Iraola, Cody Gakpo, Alexander Isak ve Dominik Szoboszlai'nin fiziksel durumlarına ilişkin umut verici bir açıklama yaptı. Üç önemli oyuncu, eylül ve ekim aylarındaki millî maç aralarında ülkelerini temsil ederken çeşitli darbeler aldıkları için Liverpool'un son iki maçında forma giyemedi. Yoklukları, sezonun yoğun bir döneminde kadronun derinliğini sınadı.

Perşembe günü maç öncesi basın toplantısında konuşan İspanyol teknik direktöre, üç oyuncunun Gtech Community Stadium deplasmanında forma giyip giyemeyeceği soruldu. Iraola, kulübün resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi: “Şimdiden bir şey söylemek için erken, yarın da antrenmanımız var. Dün gece [LASK'a karşı] hazır değillerdi. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Bence hâlâ çok erken ama önceki maçlarda oynayamayacaklarını söylediğim gibi bu kez oynama ihtimallerini açık bırakıyorum, evet.”