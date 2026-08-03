Getty Images Sport
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Andoni Iraola, Liverpool savunmacısı Jeremie Frimpong'un Leeds karşısında sekerek oyundan çıkmasının ardından son durumu paylaştı
Iraola, Frimpong’un sakatlığıyla ilgili endişeleri küçümsedi
Liverpool taraftarları, Frimpong'un kulüp için savunmadaki son endişe kaynağı haline gelmesiyle birlikte, Chicago'da Leeds United'a karşı sezon öncesi hazırlık maçında alınan 4-2'lik yenilginin son bölümünde nefesini tuttu. Yaz hazırlıklarında Liverpool'un kilit isimlerinden biri olan dinamik kanat beki, maçın bitimine yaklaşık 15 dakika kala sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Maçın hemen ardından durumu değerlendiren Iraola, bu değişikliğin ciddi bir sağlık sorununa verilen bir tepki olmaktan ziyade daha çok önlem amaçlı olduğunu hızlıca netleştirdi. LFCTV'ye konuşan Liverpool teknik direktörü, savunmacının durumuyla ilgili yüreklere su serpen bir güncelleme verdi. "Jeremie oyundan çıkmak istedi; bunun bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum," dedi Iraola. "Bence sadece bir yüklenme oldu ve sakat olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan bakarsak kimseyi kaybettiğimizi düşünmüyorum."
- Getty Images Sport
Zorlu bir yaz sağlık listesini yönetmek
Frimpong’la ilgili rahatlama, Liverpool’un sakatlık odasının mevcut durumu göz önüne alındığında özellikle daha da anlam kazanıyor. Liverpool, fiziksel durum açısından sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdi; birçok önemli isim şimdiden kenara çekildi ya da bireysel programlar uyguluyor. Joe Gomez, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen bir sakatlık yaşadığı için dikkat çeken eksiklerden biri. Bu darbe, Iraola’yı Amerika Birleşik Devletleri turu sırasında planlarını yeniden şekillendirmeye zorladı ve Premier League sezonu yaklaşırken kadrodaki kalan ilk takım düzenli oyuncularının sağlığını daha da kritik hale getirdi.
Bunun yanı sıra, kadroda birkaç uzun vadeli iyileşme süreci de yönetiliyor. Giovanni Leoni ve Stefan Bajcetic ciddi sorunların ardından dönüş için çalışmalarını sürdürürken, yeni transfer Jeremy Jacquet son derece dikkatli şekilde değerlendirildi ve henüz maç ortamında forma giymedi. Teknik ekip, yeni düzenin tercih ettiği yüksek yoğunluklu sisteme entegre etmeye çalıştığı Fransız oyuncu konusunda hiçbir risk almıyor.
Iraola, Amerika Birleşik Devletleri turundaki ilerlemeyi değerlendirdi
Leeds'e karşı alınan yenilgiye ve altta yatan sakatlık endişelerine rağmen Iraola, takımının Kuzey Amerika'da bulunduğu süre boyunca ortaya koyduğu çalışmadan dolayı pozitif kalmayı sürdürüyor. Bu tur, teknik direktöre kulübün küresel ölçekteki büyüklüğünü ilk elden görme fırsatı sunarken, taktik fikirlerini farklı rakiplere karşı test etmesine de imkân verdi.
Iraola, "Sonuçta bunun devasa bir kulüp olduğunu görebiliyorsunuz" dedi. "Sahip olduğumuz tüm taraftarlar, yurt dışında bile, sezonun başlangıcına hazır olmak istiyoruz ve insanların bizi iyi oynarken ve sonuç alırken görmek istediği zaman da o zaman."
- AFP
Liverpool için sırada ne var?
Liverpool'un sezon öncesi programı henüz sona ermiş değil; takvimde prestijli iki iç saha maçı daha var. Liverpool, rekabetçi maçlar başlamadan önceki son provalarında Anfield'a dönerek AS Monaco ve Como'yu ağırlayacak. Asıl sınav ise kısa süre sonra gelecek; Liverpool, Premier League sezonunu Newcastle karşısında açmak için St James' Park'a gidecek ve burada Iraola'nın talep ettiği yoğunluk, zorlu bir deplasman atmosferinde nihai teste tabi tutulacak.
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