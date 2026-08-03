Andoni Iraola, Liverpool savunmacısı Jeremie Frimpong'un Leeds karşısında sekerek oyundan çıkmasının ardından son durumu paylaştı

Frimpong’la ilgili rahatlama, Liverpool’un sakatlık odasının mevcut durumu göz önüne alındığında özellikle daha da anlam kazanıyor. Liverpool, fiziksel durum açısından sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdi; birçok önemli isim şimdiden kenara çekildi ya da bireysel programlar uyguluyor. Joe Gomez, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen bir sakatlık yaşadığı için dikkat çeken eksiklerden biri. Bu darbe, Iraola’yı Amerika Birleşik Devletleri turu sırasında planlarını yeniden şekillendirmeye zorladı ve Premier League sezonu yaklaşırken kadrodaki kalan ilk takım düzenli oyuncularının sağlığını daha da kritik hale getirdi.

Bunun yanı sıra, kadroda birkaç uzun vadeli iyileşme süreci de yönetiliyor. Giovanni Leoni ve Stefan Bajcetic ciddi sorunların ardından dönüş için çalışmalarını sürdürürken, yeni transfer Jeremy Jacquet son derece dikkatli şekilde değerlendirildi ve henüz maç ortamında forma giymedi. Teknik ekip, yeni düzenin tercih ettiği yüksek yoğunluklu sisteme entegre etmeye çalıştığı Fransız oyuncu konusunda hiçbir risk almıyor.