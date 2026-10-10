Andoni Iraola, Liverpool'ın Manchester City maçı öncesinde forvet krizi yaşadığı dönemde Bradley Barcola eleştirileri nedeniyle Fransız medyasına tepki gösterdi

Fransa, pazartesi günü Belçika'yı Uluslar Ligi'nde 4-1 mağlup etti, ancak Barcola eleştirilerin odağına yerleşti. 24 yaşındaki oyuncu maç boyunca iki şut çekti ve yalnızca bir pozisyon hazırladı; bu da yerel basında sert değerlendirmelere yol açtı. Eleştiriler büyük ölçüde, son üçteki bitiricilik eksikliği olarak görülen performansına odaklandı.

Bu inceleme, hücum hattında derinleşen bir sakatlık kriziyle boğuşan Liverpool için sıkıntılı bir dönemde geldi. Alexander Isak ile Cody Gakpo, pazar günkü yüksek önem taşıyan Manchester City karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu nedenle Iraola, boşluğu doldurmak için eski Paris Saint-Germain yıldızının sorumluluk almasına büyük ölçüde bel bağlıyor. Liverpool teknik direktörü, Anfield'daki zorlu sınav öncesinde hücumcusunun yeniden bitirici dokunuşunu bulmasını açıkça istiyor.



