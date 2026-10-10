Getty Images Sport
Çeviri:
Andoni Iraola, Liverpool'ın Manchester City maçı öncesinde forvet krizi yaşadığı dönemde Bradley Barcola eleştirileri nedeniyle Fransız medyasına tepki gösterdi
Fransız medyası Barcola'yı hedef aldı
Fransa, pazartesi günü Belçika'yı Uluslar Ligi'nde 4-1 mağlup etti, ancak Barcola eleştirilerin odağına yerleşti. 24 yaşındaki oyuncu maç boyunca iki şut çekti ve yalnızca bir pozisyon hazırladı; bu da yerel basında sert değerlendirmelere yol açtı. Eleştiriler büyük ölçüde, son üçteki bitiricilik eksikliği olarak görülen performansına odaklandı.
Bu inceleme, hücum hattında derinleşen bir sakatlık kriziyle boğuşan Liverpool için sıkıntılı bir dönemde geldi. Alexander Isak ile Cody Gakpo, pazar günkü yüksek önem taşıyan Manchester City karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Bu nedenle Iraola, boşluğu doldurmak için eski Paris Saint-Germain yıldızının sorumluluk almasına büyük ölçüde bel bağlıyor. Liverpool teknik direktörü, Anfield'daki zorlu sınav öncesinde hücumcusunun yeniden bitirici dokunuşunu bulmasını açıkça istiyor.
- AFP
Iraola kaçan fırsatları "umursamıyor"
Dışarıdan gelen tüm gürültüye rağmen Iraola, oyuncusunun son dönemdeki gol eksikliğinden hiç etkilenmiş görünmüyor. Deneyimli teknik adam, hücum oyuncularının yalnızca gol katkılarına göre haksız şekilde değerlendirildiğini savunarak form düşüşü iddialarını reddetti.
"Kötü bir dönemden geçtiğini düşünmüyorum. Kanat oyuncuları ya da forvetlerle ilgili sorun şu; gol atmadıklarında, 'iyi oynamadılar' deniyor" diye konuşan Iraola, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçlara bakmamız, izlememiz gerekiyor. Bunu Atletico Madrid'e karşı oynadığımız ilk maçta da söyledim, iki ya da üç oldukça net fırsatı kaçırdı. Umurumda değil. Dürüst olmak gerekirse. Umurumda ama onun bunun orada olduğunu görmesini istiyorum."
Liverpool menajeri ayrıca tehlikeli bölgelere girebilmenin işin yarısı olduğuna dikkat çekerek kanat oyuncusunun hücum içgüdülerine olan güvenini koruduğunu belirtti.
"Milli takımda da gol atabileceği birkaç iyi pozisyona girdiğini gördüm; gol atamadı ama onun orada olmasını istiyorum" diye ekledi.
Barcola ileri uçta mı oynayacak?
Isak ve Gakpo’nun yokluğunda Barcola, bu hafta sonu alışık olmadığı bir santrfor rolüne itilmiş olabilir. Kanatlarda etkili oyunuyla ün yapan oyuncu için Iraola, çok yönlü hücumcunun geçici bir 9 numara olarak görev yapabilecek taktik zekâya sahip olduğundan emin.
Iraola, "Bizim için üst düzey bir oyuncu. Bence hücum hattında her pozisyonda oynayabilir" dedi. "Muhtemelen en çok sol kanatta oynadı ama biraz santrfor olarak da oynadı, hatta daha fazla sağ kanatta da oynadı. Hücumdaki üç pozisyonu da doldurabileceğini düşünüyorum."
Teknik direktör, yaz transfer dönemi takviyesi için yaptığı güçlü övgüyü şu sözlerle tamamladı: "Bizim için son derece değerli bir oyuncu."
- Getty Images Sport
Anfield üzerinde City bulutları dolaşıyor
Pazar günkü dev maç, saha içinde ve dışında büyük önem taşıyor. Manchester City, kusursuz lig karnesiyle Merseyside'a geliyor, ancak aynı zamanda büyük bir tartışma fırtınasının da ortasında. Bu hafta sonu, bağımsız bir komisyonun kulübü Premier League'in finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmasından bu yana ilk maçlarına çıkacaklar. City herhangi bir yanlış yaptığını reddedip karara itiraz ederken, saha dışındaki bu drama zaten devasa olan karşılaşmaya inanılmaz bir gerilim katıyor.
Iraola da karşılarındaki zorluğun tamamen farkında ve takımını dolu tribünler önünde bu anın hakkını vermeye çağırıyor. "Her maç heyecan verici bir maç," dedi. "Şu anda ligin zirvesinde olan City'ye karşı Anfield'da, kendi sahamızda oynuyoruz. Tüm maçlarını kazandılar ve bence biz de maça kazanmak için çıkacağız. Oldukça açık bir maç olacağını düşünüyorum ve hazır olmalıyız, ayrıca taraftarlarımızın desteğini de kullanmalıyız. Umarım seviyesi yüksek olacak bu maçın seviyesinde oluruz."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun