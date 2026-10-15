AFP
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Andoni Iraola, Liverpool’a karşı yaptığı müthiş hat-trick’in ardından Bradley Barcola’yı ‘felaket’ diye niteleyen eleştirmenlere yanıt verdi
Şüphe duyanları susturmak
Barcola, çarşamba günü Liverpool'un LASK karşısında aldığı 6-3'lük Şampiyonlar Ligi galibiyetinde muhteşem bir hat-trick yaparak kendisini ilk dönemde eleştirenlere güçlü bir yanıt verdi. 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Anfield kariyerine yavaş başlamasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak Avusturya'da attığı üç gol, üst düzey kalitesini güçlü bir şekilde hatırlattı.
Maçın kazanılmasında belirleyici olan performansı ona UEFA Haftanın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Paris Saint-Germain'in eski yıldızı, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta gol sayısını üçe çıkararak Liverpool için belirleyici bir oyuncu olabileceğini gösterdi.
- Getty Images Sport
Iraola, olaylara geniş açıdan bakılması çağrısında bulundu
Liverpool'ın hafta sonu maçları öncesinde konuşan teknik direktör Iraola, Barcola'yı erken olumsuz yargılara karşı savundu. İspanyol teknik adam, modern futbolda görüşlerin ne kadar çabuk değiştiğini vurgulayarak taraftarlardan forvetin uyum sürecine daha geniş bir açıdan bakmalarını istedi.
Iraola gazetecilere, “Futbolda işler böyle yürür. Bir maç kazanırsınız, harikasınızdır; kötü bir maç oynarsınız, felaketsinizdir. Bradley için de futbolda çalışan herkes için de durum aynı. Buna alışmak zorundasınız,” dedi.
Anfield'da bağlar kurmak
Iraola, Barcola'nın başlangıçta yaşadığı zorlukları açıklayan önemli bir etkene de dikkat çekti: Yeni takım arkadaşlarıyla gerektiği gibi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirememişti. Teknik direktör, kanat oyuncusunun takım arkadaşlarıyla saha içindeki uyumunu güçlendirdikçe daha da iyi olacağından emin.
Liverpool teknik direktörü, "Onun maçtaki katkısını değerlendirirken geriye dönüp daha geniş bir açıdan bakmalısınız," diye ekledi. "Henüz çok erken, özellikle de hazırlık döneminde tek bir dakika bile oynamadığı düşünülürse. Bizimle ve takım arkadaşlarıyla ne kadar çok oynarsa o kadar gelişecek."
- Getty Images Sport
Barcola'yı sırada ne bekliyor?
Özgüvenini tamamen yeniden kazanan 24 yaşındaki oyuncu, Liverpool çıkışını sürdürmeye çalışırken Şampiyonlar Ligi'ndeki formunu Premier League'e de taşımak isteyecek. Liverpool, cumartesi günü Premier League maçında Brentford ile karşılaşmak üzere Gtech Community Stadium'a gidecek.
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