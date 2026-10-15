Barcola, çarşamba günü Liverpool'un LASK karşısında aldığı 6-3'lük Şampiyonlar Ligi galibiyetinde muhteşem bir hat-trick yaparak kendisini ilk dönemde eleştirenlere güçlü bir yanıt verdi. 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Anfield kariyerine yavaş başlamasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak Avusturya'da attığı üç gol, üst düzey kalitesini güçlü bir şekilde hatırlattı.

Maçın kazanılmasında belirleyici olan performansı ona UEFA Haftanın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Paris Saint-Germain'in eski yıldızı, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta gol sayısını üçe çıkararak Liverpool için belirleyici bir oyuncu olabileceğini gösterdi.