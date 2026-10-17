AFP
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Andoni Iraola kadroda rotasyon planlıyor; Liverpool, sakatlıklarla ilgili son gelişmeler eşliğinde Brentford deplasmanına hazırlanıyor
Iraola, bitmek bilmeyen maç yoğunluğu nedeniyle rotasyona gideceğini doğruladı
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, cumartesi günü Gtech Community Stadium'da Brentford ile oynanacak Premier League maçında ilk 11'inde değişikliğe gidecek. Liverpool, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında aldığı dramatik 6-3'lük galibiyetin üzerinden 72 saat bile geçmeden bu maça çıkacak.
Salı günü Villarreal ile oynanacak kritik Avrupa maçı öncesinde Iraola, performans düzeyini korumak için dinç oyunculara ihtiyaç duyduklarını vurguluyor.
Orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch, Manchester City karşısında alınan yenilgide gördüğü kırmızı kart nedeniyle iç sahadaki bir maçlık cezasını çekeceği için forma giyemeyecek.
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Teknik direktör, rotasyon sırasında tüm kadronun hazır olmasını talep ediyor
Yolculuk öncesinde basına konuşan Iraola, birden fazla kulvarda mücadele ederken kadrodaki her oyuncunun oynamaya hazır olması gerektiğini vurguladı. Iraola, “Özellikle bu dönemde, neredeyse üç günde bir, hatta üç günden de kısa aralıklarla maç oynarken daha fazla oyuncuya ihtiyacınız oluyor” dedi.
“Bu yüzden çarşamba günü takımda biraz değişiklik yaptık. Hafta sonunda yine değişiklik yapmamız gerekecek. Üç gün sonra Villarreal ile karşılaştığımızda da değişiklik yapmamız gerekecek.”
“Herkese ihtiyacımız var. Er ya da geç herkesin katkısına ihtiyaç duyacağız” diye ekledi. “Herkes hazır olmalı çünkü muhtemelen her birine ihtiyacımız olacak.”
Sakat üç önemli oyuncu için kapı açık bırakıldı
Iraola, Cody Gakpo, Alexander Isak ve Dominik Szoboszlai'nin son maçlarda forma giyememelerinin ardından oynayabileceklerini açıklayarak sakatlıklar konusunda sevindirici haber verdi. Üç oyuncu da millî maç arasında sakatlanmış ve Manchester City ile LASK karşılaşmalarında forma giyememişti.
Iraola, oyuncuların durumuna ilişkin, “Bekleyip görmemiz gerekiyor,” dedi. “Bence henüz çok erken ama önceki maçlarda oynayamayacaklarını söylediğim gibi, bu kez oynama ihtimallerini açık bırakıyorum, evet.”
Federico Chiesa ve Wataru Endo da uygunluk kuralları nedeniyle hafta içindeki Avrupa maçında forma giyememelerinin ardından kadroya alınabilecek durumda. Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Giovanni Leoni ise uzun süreli sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
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Brentford, maç öncesinde yeniden oynayabilecek duruma gelen yıldızlarının durumunu takip ediyor
Rakip Brentford da sakatlık durumlarıyla ilgileniyor. Teknik direktör Keith Andrews, Aston Villa deplasmanında 2-2 biten maçta darbe alan Kevin Schade ve Jannik Schuster'ın durumunu değerlendiriyor. Andrews, "Jannik ve Kev bu hafta sahada çalıştı. Yarın ne kadar antrenman yapabileceklerini göreceğiz," dedi.
Eski Liverpool savunmacısı Sepp van den Berg ile Nathan Collins ve Mikkel Damsgaard da tam olarak hazır hâle gelmeye yaklaşıyor.
Liverpool, cumartesi günü Batı Londra'da oynayacağı maçın ardından hemen Avrupa mücadelesine odaklanacak ve salı günü ağırlayacağı Villarreal maçına hazırlanacak.
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