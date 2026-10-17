Yolculuk öncesinde basına konuşan Iraola, birden fazla kulvarda mücadele ederken kadrodaki her oyuncunun oynamaya hazır olması gerektiğini vurguladı. Iraola, “Özellikle bu dönemde, neredeyse üç günde bir, hatta üç günden de kısa aralıklarla maç oynarken daha fazla oyuncuya ihtiyacınız oluyor” dedi.

“Bu yüzden çarşamba günü takımda biraz değişiklik yaptık. Hafta sonunda yine değişiklik yapmamız gerekecek. Üç gün sonra Villarreal ile karşılaştığımızda da değişiklik yapmamız gerekecek.”

“Herkese ihtiyacımız var. Er ya da geç herkesin katkısına ihtiyaç duyacağız” diye ekledi. “Herkes hazır olmalı çünkü muhtemelen her birine ihtiyacımız olacak.”