AFP
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Andoni Iraola istediği oyuncuyu alıyor! Liverpool, Bradley Barcola takibi sürerken PSG kanat oyuncusuyla şartlarda anlaşmaya vardı
Mbaye, Anfield'da beş yıllık anlaşmayı kabul etti
Liverpool, RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'e göre, PSG kanat oyuncusu Mbaye ile beş yıllık sözleşmenin mali şartlarında anlaşarak Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden birini kadrosuna katma yolunda dev bir adım attı. 18 yaşındaki Senegalli milli oyuncu, Osasuna'dan Victor Munoz'un daha önce takıma katılmasının ardından Merseyside ekibinin hücum hattına daha fazla hız ve gençlik katmak isteyen teknik direktör Andoni Iraola'nın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıktı.
Bayer Leverkusen'in de ilgisini çeken gelecek vadeden genç oyuncunun gönlünün Premier League'e transfer olmaktan yana olduğu belirtiliyor. Mbaye, geçen sezon Luis Enrique'nin takımında 29 maça çıkıp üç gol attı, ancak Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimlerin gerisinde düzenli süre bulmakta zorlandı.
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Barcola teklifi 135 milyon euroya yükseltildi
Mbaye için anlaşma hızla ilerlerken, Liverpool da Barcola için takibini 135 milyon euroluk iyileştirilmiş teklifle hızlandırdı. 23 yaşındaki Fransa milli futbolcu, uzun süredir Liverpool'un hedefleri arasında yer alıyordu ve son teklif, kulübün sonunda PSG'nin yüksek bonservis beklentisini karşılamaya niyetli olduğunu gösteriyor.
Liverpool, özellikle geçen yaz Alexander Isak için kulüp rekoru olan 125 milyon sterlinlik bonservis bedelini belirledikten sonra, gereğinden fazla ödeme yapma konusunda temkinli davrandı. Ancak, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un kulübün sermaye yapısına girmesiyle, Anfield'daki mali tablo değişti ve bu da piyasada daha agresif bir yaklaşım benimsenmesine olanak tanıdı. Liverpool, transfer döneminin en büyük hikâyelerinden birini sonuçlandırmayı hedeflerken şimdi PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den gelecek nihai yanıtı bekliyor.
Luis Enrique ağzını sıkı tutuyor
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, takımdan ayrılmaları gündemde olan kanat oyuncularıyla ilgili spekülasyonları yatıştırmak adına pek bir şey yapmadı. Hem Barcola hem de Mbaye, birkaç gün önce UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'ya karşı alınan galibiyette oyuna girmeden yedek kulübesinde kalmalarına rağmen, Trophées des Champions'ta Lens'e karşı alınan yenilgide kadroya alınmadı. İkilinin geleceği ve takımda yer almamalarına ilişkin soruya, Barcelona'nın eski teknik direktörü basının karşısında net bir yanıt verdi. Muhabirlere, "Transfer dönemi bittiğinde konuşacağım" dedikten sonra odadan çıktı.
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Paris ekibindeki kadro revizyonu sürüyor
Mbaye ve Barcola'nın olası ayrılıkları, Fransa'nın başkentindeki önemli bir yeniden yapılanma sürecinin ortasında geliyor. PSG, yeni yetenek jenerasyonunu güvence altına almak için şimdiden harekete geçti ve Barcelona'dan Ferran Torres ile Ajax'tan Mika Godts'un transferlerini tamamladı.
Liverpool, bu geçiş dönemini değerlendirmek için bir fırsat görüyor. Mohamed Salah'ın ayrılığının ardından Liverpool, transfer dönemi kapanmadan önce kadronun yeterince güçlendirildiğinden emin olmak istiyor.
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