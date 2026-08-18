Andoni Iraola istediği oyuncuyu alıyor! Liverpool, Bradley Barcola takibi sürerken PSG kanat oyuncusuyla şartlarda anlaşmaya vardı

Liverpool, RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'e göre, PSG kanat oyuncusu Mbaye ile beş yıllık sözleşmenin mali şartlarında anlaşarak Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden birini kadrosuna katma yolunda dev bir adım attı. 18 yaşındaki Senegalli milli oyuncu, Osasuna'dan Victor Munoz'un daha önce takıma katılmasının ardından Merseyside ekibinin hücum hattına daha fazla hız ve gençlik katmak isteyen teknik direktör Andoni Iraola'nın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıktı.

Bayer Leverkusen'in de ilgisini çeken gelecek vadeden genç oyuncunun gönlünün Premier League'e transfer olmaktan yana olduğu belirtiliyor. Mbaye, geçen sezon Luis Enrique'nin takımında 29 maça çıkıp üç gol attı, ancak Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimlerin gerisinde düzenli süre bulmakta zorlandı.



