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Andoni Iraola, Harvey Elliott’ın Aston Villa’daki ‘tuhaf’ kiralık döneminin ardından Liverpool’daki geleceği hakkında konuştu
Iraola, Anfield’da yeniden canlanma için Elliott’a destek veriyor
Iraola, Elliott’ın Anfield’dan uzak geçirdiği “tuhaf” bir sezonun ardından Liverpool’daki kariyerini yeniden canlandırması için kapıyı araladı. Arne Slot’un görevden alınmasının ardından Merseyside’da takımın başına geçen İspanyol teknik adam, sezon öncesi hazırlıklarına başlamak üzere planlanandan önce kulübe dönen orta saha oyuncusunun tutumunu övgüyle karşıladı.
23 yaşındaki oyuncunun Anfield'da hâlâ bir geleceği olup olmadığı sorulduğunda Iraola, "Kesinlikle," diye yanıt verdi. "Harvey bizimle birlikte. Onu, ortaya çıkma ve son derece hazır olma konusunda büyük bir istekle gördüm. Sezon öncesi hazırlıklarında bir şansı olacak, ona ihtiyacımız var ve bu iyi bir işaret." Teknik direktörün açıklamaları, önceki yönetim dönemine kıyasla önemli bir üslup değişikliğine işaret ediyor ve sadece birkaç ay önce kariyeri belirsizlik içinde görünen bir oyuncuya umut veriyor.
- Getty
Villa Park’taki utanç verici olay
Elliott’un Aston Villa’daki dönemi, sonunda Unai Emery’nin kadrosundan dışlanmasına yol açan karmaşık bir kiralama anlaşmasıyla gölgelendi. Anlaşma, orta saha oyuncusu önceden belirlenen maç sayısına ulaştığında devreye girecek 30 milyon sterlinlik bir satın alma zorunluluğu maddesi içeriyordu. Mali zarardan korkan Villa, Elliott’ı kalıcı olarak kadrosuna katmamak için onu oynatmayı bıraktı; bu durum, Emery’nin “utanç verici” olarak nitelendirdiği durum için samimi bir özür dilemesine yol açtı.
Bu taktiksel ve mali çıkmaz, Elliott’ın sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde kenarda kalmasına neden oldu. Bu konuyu değerlendiren Iraola, “Umarım onu iyi bir durumda görebiliriz. Bence Harvey için geçen sezon zor geçmiş olmalı; tuhaf bir durumdu, onu sahaya bile süremezlerdi. Bence o bu deneyimi – o kötü durumu – Liverpool’da oynamaya daha da hevesli hale gelmek için kullanıyor.” dedi.
Oyuncu için felaket bir anlaşma
Profesyonel açıdan bakıldığında, Villa Park’a transferi, oyuncu için bu Premier Lig sezonunun en felaket transferi olarak nitelendirildi. 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergileyen Elliott’tan kariyerinde bir adım daha ilerlemesi bekleniyordu; ancak bunun yerine, Emery yönetimindeki döneminde en üst ligde sadece 109 dakika sahada kalabildi. Ritmini kaybetmiş olmasına rağmen, 23 yaşındaki oyuncu yeniden odaklanmış bir şekilde AXA Antrenman Merkezi’ne geri döndü.
- AFP
Sezon öncesi fırsatlar
Yoğun bir sezon öncesi programı yaklaşırken Iraola, kadroda yer bulmakta zorlanan oyunculara ve takıma geri dönen yıldızlara kendilerini gösterebilecekleri bir fırsat sunmaya istekli. İspanyol teknik adam, ilk haftasını U21 takımını ve erken dönen oyuncuları değerlendirerek geçirdiğini vurguladı; böylece kadrodaki yetenekler hakkında eksiksiz bir tablo elde etmeyi amaçladı.
Iraola, “U21 takımını izlemek için bir haftam vardı; daha önce de burada bulunan bazı A takım oyuncuları da vardı, bu yüzden onlar daha iyi formdalar,” diye ekledi. “Bugün burada yarınki testlere hazır olan birkaç oyuncu gördüm. Bu nedenle her oyuncuyla iletişime geçiyorum; genç oyunculara, kiralık oyunculara sahada daha fazla süre veriyorum. Akademi oyuncularını da tanıma fırsatı buluyorum; normalde onları tanımayabilirdim ama şimdi onları daha yakından tanıma fırsatım oluyor.”
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