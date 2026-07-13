Andoni Iraola, Harvey Elliott’ın Aston Villa’daki ‘tuhaf’ kiralık döneminin ardından Liverpool’daki geleceği hakkında konuştu

Elliott’un Aston Villa’daki dönemi, sonunda Unai Emery’nin kadrosundan dışlanmasına yol açan karmaşık bir kiralama anlaşmasıyla gölgelendi. Anlaşma, orta saha oyuncusu önceden belirlenen maç sayısına ulaştığında devreye girecek 30 milyon sterlinlik bir satın alma zorunluluğu maddesi içeriyordu. Mali zarardan korkan Villa, Elliott’ı kalıcı olarak kadrosuna katmamak için onu oynatmayı bıraktı; bu durum, Emery’nin “utanç verici” olarak nitelendirdiği durum için samimi bir özür dilemesine yol açtı.

Bu taktiksel ve mali çıkmaz, Elliott’ın sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde kenarda kalmasına neden oldu. Bu konuyu değerlendiren Iraola, “Umarım onu iyi bir durumda görebiliriz. Bence Harvey için geçen sezon zor geçmiş olmalı; tuhaf bir durumdu, onu sahaya bile süremezlerdi. Bence o bu deneyimi – o kötü durumu – Liverpool’da oynamaya daha da hevesli hale gelmek için kullanıyor.” dedi.



