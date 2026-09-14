AFP
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Andoni Iraola, Giorgi Mamardashvili'nin Tottenham Hotspur'a karşı oynayacağını doğrularken Liverpool teknik patronu Joe Gomez ve Conor Bradley hakkında önemli güncellemeler verdi
Mamardashvili, Spurs maçı için hazırlandı
Iraola, Mamardashvili'nin Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı ilk 11'de başlayacağını resmen doğruladı ve bu karar Liverpool kalesinde önemli bir değişime işaret etti. Alisson Becker tartışmasız bir numara olsa da Brezilyalı kaleciye salı gecesi dinlenme verilecek. Daha önce La Liga'daki döneminde Gürcü kaleciyi takip eden Iraola, 25 yaşındaki file bekçisinin bu sezon şu ana kadar az süre almasına rağmen yeteneklerine büyük güven duyduğunu ifade etti.
Rotasyon kararı, Liverpool'un sadece dört gün içinde iki maç oynadığı yoğun fikstürün ardından geldi. Iraola, "Bence Ali konusunda çok az şüphe var; kendini kanıtladı ve çok iyi oynuyor" dedi. "Giorgi'yi de çok beğeniyorum, onu İspanya'daki yıllarından tanıyorum. Ona, ben buraya gelmeden önce Bournemouth için onu transfer etmeye çalıştığımızı söyledim ve bana göre o çok iyi bir kaleci. Yarın maça o başlayacak."
- Getty Images Sport
Gomez'e Anfield'e dönüş için yeşil ışık yakıldı
Liverpool'un savunmadaki kadro derinliğine büyük katkı sağlayacak bir gelişmede, Joe Gomez uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Çok yönlü savunmacı, Sunderland ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında kas sakatlığı yaşamasının ardından temmuz ayının sonlarından bu yana forma giyemiyordu. Iraola, Gomez'in bir haftadır A takım ile çalıştığını ve artık Roberto De Zerbi'nin takımına karşı oynama ihtimali bulunduğunu doğruladı, ancak tam olarak ne kadar süre alacağı henüz netlik kazanmış değil.
"Takımla birlikte çalışıyor. Bence yarın için hazır olacak ve şimdi mesele ne kadar oynayabileceğine ve yapılacak en iyi şeyin ne olduğuna karar vermek," dedi Iraola.
Bradley hâlâ uzun bir iyileşme süreciyle karşı karşıya
Gomez'le ilgili haberler olumlu olsa da genç bek Conor Bradley'nin durumu daha karmaşık olmayı sürdürüyor. Geçen sezon çıkış yaptığı bir dönem geçiren Kuzey İrlanda milli futbolcusu, şu anda kendisini birkaç haftadır A takım düzeninden uzak tutan ciddi bir fiziksel sorunla uğraşıyor. Iraola, Bradley'nin takım arkadaşlarıyla taktik çalışmalara yeniden katılabilecek aşamada henüz olmadığını kabul etti, ancak iyileşme sürecinde yeni bir eşiğe ulaştığını da belirtti.
"Bence takımla antrenman yapmaya yakın değil. Tek başına çalışıyor ama topla çalışmaya başladı. Elbette onun mümkün olduğunca çabuk hazır olmasını istiyorum ama bu uzun vadeli bir sakatlık. Bence [Giovanni] Leoni ona göre biraz daha ileride ve Conor için de hâlâ biraz zaman gerekecek, evet," dedi teknik direktör.
- AFP
Kadro rotasyonu stratejisi
Iraola ayrıca, Anfield taraftarının Spurs karşısında daha önce "görülmemiş" birkaç oyuncuyu izleyebileceğine dair güçlü bir sinyal verdi. Sezonun ilk beş maçında sadece 18 farklı oyuncu kullanan İspanyol teknik adam, kadrosunun derinliğini test etmeye istekli.
Liverpool teknik direktörü, "Bence yarın henüz görmediğimiz oyuncuları göreceğiz" diyerek merak uyandırdı. "Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum, çünkü iyi oynayacaklarını ya da bize yardımcı olabileceklerini hissediyorum ve muhtemelen hâlâ şans bulamadılar."
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