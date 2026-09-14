Iraola, Mamardashvili'nin Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı ilk 11'de başlayacağını resmen doğruladı ve bu karar Liverpool kalesinde önemli bir değişime işaret etti. Alisson Becker tartışmasız bir numara olsa da Brezilyalı kaleciye salı gecesi dinlenme verilecek. Daha önce La Liga'daki döneminde Gürcü kaleciyi takip eden Iraola, 25 yaşındaki file bekçisinin bu sezon şu ana kadar az süre almasına rağmen yeteneklerine büyük güven duyduğunu ifade etti.

Rotasyon kararı, Liverpool'un sadece dört gün içinde iki maç oynadığı yoğun fikstürün ardından geldi. Iraola, "Bence Ali konusunda çok az şüphe var; kendini kanıtladı ve çok iyi oynuyor" dedi. "Giorgi'yi de çok beğeniyorum, onu İspanya'daki yıllarından tanıyorum. Ona, ben buraya gelmeden önce Bournemouth için onu transfer etmeye çalıştığımızı söyledim ve bana göre o çok iyi bir kaleci. Yarın maça o başlayacak."