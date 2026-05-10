Andoni Iraola, gelecek planları hakkında "aceleye gerek yok" açıklamasında bulunurken Chelsea, Real Madrid ve Manchester United belirsizlik içinde kaldı; Bournemouth ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak bir veda hediyesi almayı umuyor
Bournemouth maçına odaklanın
Iraola, bir sonraki durağı konusunda sessiz kalmayı tercih etti. Chelsea, Real Madrid ve Crystal Palace'ın durumunu takip ettiği söylenirken, aynı zamanda Man Utd'nin teknik direktörlüğüyle de adı anılıyor. Bournemouth, 36 maçta 13 galibiyet ve 16 beraberlikle 55 puan toplayarak Premier League'de altıncı sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk beşte yer almak şart olduğundan, dördüncü sıradaki Liverpool ve beşinci sıradaki Aston Villa ile arasındaki farkı kapatmak için kıyasıya bir mücadele veriyorlar. Villa beşinci sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanırsa, altıncı sıra da yeterli olacaktır. Cumartesi günü Fulham'a karşı alınan kritik 1-0 galibiyetin ardından, Iraola geleceği hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "Acelem yok. Geleceğim hakkında konuşmayacağım. Bu sezonu [Bournemouth] oyuncuları ve taraftarları için somut bir ödülle bitirmeye odaklandım."
Manchester United bağlantısı
Haberlere göre Manchester United, Michael Carrick'in bu görevi kalıcı olarak alamaması durumunda Iraola'yı başlıca aday olarak görüyor. Carrick, Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından Ocak ayında geçici teknik direktör olarak atanmıştı. Carrick, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak etkileyici bir performans sergilese de, INEOS spor departmanı tüm seçenekleri değerlendiriyor.
Vitality Stadyumu'ndan ayrılış konusunda netlik
Iraola, sezon sonunda Bournemouth'tan ayrılacak. Bournemouth, istikrarı korumak için hızlı hareket ederek Marco Rose'u onun halefi olarak açıkladı. Iraola, "Ayrılmak kolay bir karar değildi ama bir kez karar verince rahatlıyorsunuz," dedi. "Bunu olumlu bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. O günden beri hem harika sonuçlar aldık hem de takımın morali çok iyi. Herkesin durumu net, ilişkiler çok temiz ve dürüst. Tamam, bu olacak, gelecek sezon Marco Rose bizim menajerimiz olacak. Herkes neler olduğunu biliyor. İyi bir durumdayız ve bunu olumlu bir şekilde kullanabiliriz."
Nihai karar bekleniyor
Sezonun zirvesine yaklaşırken, teknik direktör koltuğu için yaşanan hareketlilik daha da artacak. United, İspanyol teknik adamı kadroya katmakla Carrick'e sadık kalmak arasında zor bir seçimle karşı karşıya. Iraola'nın kariyerinin bir sonraki bölümü ister Manchester'da, ister Londra'da, ister Madrid'de olsun, şu anki önceliği tamamen Cherries'e Avrupa'da tarihi bir başarı kazandırmak.