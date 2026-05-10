Andoni Iraola, gelecek planları hakkında "aceleye gerek yok" açıklamasında bulunurken Chelsea, Real Madrid ve Manchester United belirsizlik içinde kaldı; Bournemouth ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak bir veda hediyesi almayı umuyor

Iraola, sezon sonunda Bournemouth'tan ayrılacak. Bournemouth, istikrarı korumak için hızlı hareket ederek Marco Rose'u onun halefi olarak açıkladı. Iraola, "Ayrılmak kolay bir karar değildi ama bir kez karar verince rahatlıyorsunuz," dedi. "Bunu olumlu bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. O günden beri hem harika sonuçlar aldık hem de takımın morali çok iyi. Herkesin durumu net, ilişkiler çok temiz ve dürüst. Tamam, bu olacak, gelecek sezon Marco Rose bizim menajerimiz olacak. Herkes neler olduğunu biliyor. İyi bir durumdayız ve bunu olumlu bir şekilde kullanabiliriz."