Andoni Iraola, dev Serie A kulübünün aday listesinde Barcelona efsanesi Xavi'nin yanına katıldı; ancak Crystal Palace, Bournemouth teknik direktörünü kadrosuna katma konusunda hâlâ gündemde
San Siro'nun devleri Iraola'yı hedefliyor
Milan, sezon sonu yaşanan köklü yapısal değişikliklerin ardından boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Iraola’nın temsilcileriyle temasa geçti. SunSport’un haberine göre, Rossoneri, Cagliari’ye karşı son haftada aldığı feci yenilginin ardından Massimiliano Allegri’yi görevden aldıktan sonra Bask teknik adamla aktif olarak görüşmeye başladı.
Kısa süre önce Bournemouth'ta başarılı bir üç yıllık görevi tamamlayan Iraola, uzun süredir kendisine teklifte bulunan Palace'ı belirsizlik içinde bırakarak seçeneklerini değerlendiriyor.
Bask teknik direktörü düşünme süresi istiyor
43 yaşındaki teknik direktör, güney sahilindeki takımla sözleşmesini uzatmama kararı aldıktan sonra, bir sonraki profesyonel projesine başlamadan önce geleceğini değerlendirme konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Takımını dikkat çekici bir şekilde altıncı sıraya taşıdıktan sonra duygusal bir veda yapan Iraola, şunları söyledi: “Soyunma odasında şampanya var, olması gerektiği gibi kutlama yaptık. Taraftarlarla ve oyuncularla geçirdiğim her saniyenin tadını çıkardım. Böyle bitirmek ve kutlayacak bir şeyin olması çok güzel. Bu üç yıl boyunca beni destekleyen pek çok insan gördüm.
Çocuklar için yarıyıl tatili var, Temmuz ayına kadar Bournemouth'ta kalacağım. Personelle kutlama yapacağım, en az bir hafta eve gideceğim ve bu kararı vermek için zaman ayıracağım.”
Xavi, Milan'ın seçkin aday listesine katıldı
Barcelona'nın efsane ismi Xavi, kulüp sahibi Gerry Cardinale ve Zlatan Ibrahimovic'in tam bir kültürel yeniden yapılanma girişiminde bulunmasıyla birlikte Rossoneri'nin teknik direktörlüğü için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Antonio Conte ile ilgili söylentiler sönümlenirken, Milan'ın içinden gelen kaynaklar Corriere dello Sport'a, özellikle ilerici "Cesc Fabregas tarzı" profilleri hedeflediklerini bildirdi.
Şu anda işsiz olan Xavi, Iraola ile birlikte aday listesinin başında yer alıyor, ancak Avrupa medyası görüşmeleri Milan mı yoksa aracılar mı başlattığı konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Palace, teknik direktör konusunda endişeli bir bekleyişin içinde
Palace, Iraola’nın kararını beklerken gergin ve belirsiz bir dönemden geçiyor; Selhurst Park yönetimi, onu Oliver Glasner’in yerine geçecek öncelikli aday olarak görüyor. Sportitalia, İspanyol teknik adamı Napoli ile ilişkilendiren rakip haberleri kısa süre önce yalanlasa da, aracıların onun adını birçok Serie A kulübüne aktif olarak pazarladığını doğruladı. Sonuç olarak Iraola, yaklaşan Konferans Ligi finali sonrasında San Siro’da yeniden yapılanma sürecine katılmakla Güney Londra’da yeni bir döneme öncülük etmek arasında seçim yaparken önemli bir koz elinde tutuyor.