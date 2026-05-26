43 yaşındaki teknik direktör, güney sahilindeki takımla sözleşmesini uzatmama kararı aldıktan sonra, bir sonraki profesyonel projesine başlamadan önce geleceğini değerlendirme konusunda kararlılığını sürdürüyor.

Takımını dikkat çekici bir şekilde altıncı sıraya taşıdıktan sonra duygusal bir veda yapan Iraola, şunları söyledi: “Soyunma odasında şampanya var, olması gerektiği gibi kutlama yaptık. Taraftarlarla ve oyuncularla geçirdiğim her saniyenin tadını çıkardım. Böyle bitirmek ve kutlayacak bir şeyin olması çok güzel. Bu üç yıl boyunca beni destekleyen pek çok insan gördüm.

Çocuklar için yarıyıl tatili var, Temmuz ayına kadar Bournemouth'ta kalacağım. Personelle kutlama yapacağım, en az bir hafta eve gideceğim ve bu kararı vermek için zaman ayıracağım.”