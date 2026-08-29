Cüretkâr bir tercih yapan Iraola, Munoz'a Liverpool hücumunda ilk 11'de yer verdi. Forvet oyuncusu, yedek kulübesine çekilen Rio Ngumoha'nın yerine takıma girdi. Önemlisi, geleceğiyle ilgili süren belirsizliğe rağmen Cody Gakpo da ilk 11'deki yerini korudu.

Hollandalı oyuncu şu anda Tottenham'ın yoğun ilgisini çekiyor, ancak bugün Liverpool için kilit bir figür olmayı sürdürüyor. Gakpo ile Munoz, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın da yer aldığı güçlü hücum hattında birlikte oynayacak ve ev sahibi ekip adına önemli bir hücum tehdidi vaat ediyor.