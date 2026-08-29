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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Andoni Iraola'dan cesur Liverpool tercihı: Victor Munoz, Nottingham Forest maçıyla ilk kez ilk 11'de başladı

Liverpool
V. Munoz
Liverpool - Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier Lig
A. Iraola

Andoni Iraola, Liverpool'ın Anfield'da Nottingham Forest'ı ağırladığı maçta Premier League'deki ilk iç saha karşılaşmasında takımın başında yer alıyor. Victor Munoz, Liverpool formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken, Cody Gakpo ise geleceğiyle ilgili süren spekülasyonlara rağmen ilk 11'de başlıyor.

  • Iraola, Anfield dönemine başlıyor

    Liverpool, Premier League'de cumartesi öğle saatlerinde oynanacak ve büyük heyecanla beklenen maçta Anfield'da Forest'ı ağırlıyor. Bu karşılaşma, Iraola'nın teknik direktörlük görevini devralmasının ardından Liverpool'un başında iç sahadaki ilk maçı olması nedeniyle dönüm noktası niteliği taşıyor.

    Oliver Glasner, yeni üst lig sezonunun başında iki kulüp de ivme yakalamak isterken Forest ekibiyle Merseyside'a geliyor. Ev sahibi ekip sezona geçen hafta sonu Newcastle karşısında aldığı mücadeleci 2-2'lik beraberlikle başladı. Iraola, ilk resmi galibiyetini almaya ve Anfield tribünlerine kutlama için bir neden vermeye kararlı olacak.

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    Munoz ilk 11’de, Gakpo ise yerini koruyor

    Cüretkâr bir tercih yapan Iraola, Munoz'a Liverpool hücumunda ilk 11'de yer verdi. Forvet oyuncusu, yedek kulübesine çekilen Rio Ngumoha'nın yerine takıma girdi. Önemlisi, geleceğiyle ilgili süren belirsizliğe rağmen Cody Gakpo da ilk 11'deki yerini korudu.

    Hollandalı oyuncu şu anda Tottenham'ın yoğun ilgisini çekiyor, ancak bugün Liverpool için kilit bir figür olmayı sürdürüyor. Gakpo ile Munoz, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın da yer aldığı güçlü hücum hattında birlikte oynayacak ve ev sahibi ekip adına önemli bir hücum tehdidi vaat ediyor.

  • Savunmadaki ayarlamalar ve sakatlık sıkıntıları

    Arka tarafta, büyük beğeni toplayan genç stoper Jeremy Jacquet ilk 11'deki yerini korudu. Savunmanın merkezinde kaptan Virgil van Dijk ile birlikte görev yaparken, kiralık transfer Ronald Araujo ise kulübede yer almak zorunda kaldı.

    Liverpool şu anda kilit oyuncularını etkileyen zorlu bir sakatlık döneminden geçiyor. Forvet Hugo Ekitike, nisan ayında geçirdiği ciddi Aşil sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini hâlâ sürdürüyor. Bu arada savunma hattında eksikler var. Joe Gomez kas problemi nedeniyle hâlâ forma giyemiyor, Giovanni Leoni ile Conor Bradley ise diz sakatlıklarından dönüş sürecini sürdürüyor.

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    İlk 11

    Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak

    Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Jesus

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