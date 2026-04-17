Andoni Iraola, Crystal Palace ve La Liga ile ilgili söylentiler arasında Bournemouth'tan ayrılmadan önce bir sonraki adımına ilişkin sessizliğini bozdu
Iraola, Bournemouth'tan ayrılmasının nedenlerini açıkladı
43 yaşındaki teknik direktörün ayrılacağı haberi Salı günü resmi olarak duyuruldu; bu, Vitality Stadyumu’ndaki son derece başarılı üç yıllık dönemin sonunu işaret ediyor. Yaz aylarında sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle, yaygın haberlerde Crystal Palace’ın onu kadrosuna katmak için milyonlarca sterlinlik bir teklif sunduğu öne sürülüyordu. Ancak Iraola, önceden anlaşılmış bir anlaşmanın ayrılışına neden olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"Karar başka bir kulüple ilgili değildi. Başka hiçbir kulüp işin içinde değildi, mesele burada devam etmek ya da etmemekti," diyerek, hemen başka bir takıma geçeceği yönündeki söylentileri yalanladı.
Bir sonraki varış noktası belirsizliğini koruyor
Geçen sezon Cherries'i ligi dokuzuncu sırada bitirmesine ve şu anda sadece altı maç kala 11. sırada yer almasına rağmen, teknik direktör geleceği konusunda hâlâ kararsız.
"Gelecek sezon ne yapacağım bilmiyorum. Bir takımı, bir kulübü, milli takımı mı çalıştıracağım, bu kıtada mı çalışacağım, yoksa hiç çalışmayacak mıyım, bilmiyorum. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok," diye açıkladı. "Bunu öğrenmek için acelem yok. Şu anda kendim için büyük bir karar verdim. Şimdi bu altı maçta neler olacağına odaklanmak istiyorum. Bu bizim için çok önemli olacak. Düşünmemiz gerekirse, başka şeyler hakkında düşünmek için zamanımız olacak."
Güney sahilinde özel bir yolculuğun sonu
Cumartesi günü Newcastle ile oynanacak kritik maç öncesinde konuşan ayrılacak teknik direktör, Bournemouth'tan ayrılmanın son derece zor olduğunu itiraf etti.
"Bu kararı vermek çok zamanımı aldı, net bir karar değildi," dedi. "Bu süreç boyunca, bu sezon boyunca, durum hakkında kulüple sürekli konuştum, bunun olabileceğinin çok farkındaydılar. Her zaman tek bir ana neden yoktur. Aldığım kararın nedeni, muhtemelen şu anda hissettiğim bu üç sezonun getirdiği memnuniyeti riske atmak istemememdir. Kendinizi olası bir dördüncü sezon, olası bir beşinci sezonda hayal etmeye çalışırsınız ve her şeyin bedeli daha ağır olur. Biz insanlar, aynı aşamaları izlemekten yoruluruz. Sanırım, benim için gerçekten özel olan bu yolculuğa son vermek için doğru anın geldiğine karar verdim."
Yaklaşan kampanya için bir halef belirlemek
Iraola veda etmeye hazırlanırken, Bournemouth şimdiden gelecek için planlar yapmaya başladı. Kulübün, onun yerine eski RB Leipzig teknik direktörü Marco Rose'u getirmek üzere olduğu bildiriliyor. Bu arada Iraola, teknik direktörlük kariyeriyle ilgili nihai kararını vermeden önce Avrupa'daki cazip teklifleri değerlendirecek.