Andoni Iraola, Crystal Palace'tan teklif aldı ancak Bundesliga ekibi, Bournemouth'tan ayrılacak olan teknik direktörü uzun vadeli bir projeyle ikna etmeyi umuyor

Bu arada, Alman yayın organı kicker, Bayer Leverkusen’in 43 yaşındaki teknik adamı aday listesine eklediğini bildiriyor. Bundesliga ekibi, Kasper Hjulmand’ın geleceğine dair kulüp içindeki şüphelerin artmasıyla birlikte, onun yerine geçebilecek isimleri değerlendiriyor. Iraola, Bournemouth'u güçlü bir konumda bırakıyor; kulüp şu anda Premier League'de 11. sırada yer alıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 34 maçta 10 galibiyet ve 15 beraberlik elde eden Iraola, ligde şu ana kadar 45 puan topladı. Ayrılışıyla ilgili olarak Iraola şunları söyledi: "AFC Bournemouth'u yönetmek benim için bir onurdu ve birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Birlikte çalıştığım oyunculara ve personele, ayrıca burada geçirdiğim zamanı çok özel kılan Bill'e teşekkür ederim."