Andoni Iraola, Crystal Palace'tan teklif aldı ancak Bundesliga ekibi, Bournemouth'tan ayrılacak olan teknik direktörü uzun vadeli bir projeyle ikna etmeyi umuyor
Crystal Palace, İspanyol teknik direktör için erken hamle yaptı
Marca'nın haberine göre, Palace, Londra kulübünün teknik direktörlüğü için Iraola'ya oldukça cazip bir teklifle şimdiden temasa geçti. İspanyol teknik adam, kısa süre önce sezon sonunda Güney Sahili'nden ayrılacağını doğruladı ve bu haber Avrupa genelinde büyük ilgi uyandırdı. Oliver Glasner'in yerine geçecek bir isim arayan Eagles, onu kadrolarına katmak için milyonlarca sterlinlik bir teklif ve uzun vadeli bir vizyon sundu. Kulüp yönetimi, Iraola'nın agresif taktik stilinin kadro profiline mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyor. Ayrıca, iki kulüp arasındaki 90 milden az mesafe, Iraola'ya İngiltere'de tanıdık bir devamlılık sunuyor.
Leverkusen, alternatif bir seçenek olarak durumu takip ediyor
Bu arada, Alman yayın organı kicker, Bayer Leverkusen’in 43 yaşındaki teknik adamı aday listesine eklediğini bildiriyor. Bundesliga ekibi, Kasper Hjulmand’ın geleceğine dair kulüp içindeki şüphelerin artmasıyla birlikte, onun yerine geçebilecek isimleri değerlendiriyor. Iraola, Bournemouth'u güçlü bir konumda bırakıyor; kulüp şu anda Premier League'de 11. sırada yer alıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 34 maçta 10 galibiyet ve 15 beraberlik elde eden Iraola, ligde şu ana kadar 45 puan topladı. Ayrılışıyla ilgili olarak Iraola şunları söyledi: "AFC Bournemouth'u yönetmek benim için bir onurdu ve birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Birlikte çalıştığım oyunculara ve personele, ayrıca burada geçirdiğim zamanı çok özel kılan Bill'e teşekkür ederim."
Finansal faktörler yönetim yarışını etkiliyor
Leverkusen için önemli bir avantaj, bu çok beğenilen teknik direktörün sözleşmesi sona erdiğinde bedelsiz transfer edilebilecek olmasıdır. Bu durum, kulübün diğer başlıca teknik direktör adayı Fabian Hurzeler ile keskin bir tezat oluşturmaktadır. Hurzeler'i Brighton'dan koparmak için 10 milyon avroyu aşan önemli bir tazminat ödemesi gerekecektir. Palace, hedefleri için 15 milyon avroluk bir ödemeyi kolaylıkla karşılayabilirken, Leverkusen yöneticileri Hurzeler'in felsefesinin tercih ettikleri futbol kimliğiyle daha doğal bir uyum içinde olduğunu belirtiyor. Buna karşılık, Londra kulübü taktiksel adaptasyon konusunda daha az çekinceli ve büyük yatırımlar yapabilecek mali güce sahip.
Gelecekteki kararlar, çok rağbet gören bu yöneticinin kararını bekliyor
Sezonun sona ermesiyle birlikte, çok rağbet gören teknik direktör, İngiltere'de kalmayı mı yoksa yurtdışında yeni bir maceraya atılmayı mı seçeceğine karar vermek zorunda. Crystal Palace, sunduğu cazip teklifle ilgili nihai kararını beklerken, Leverkusen ise resmi bir teklifte bulunmadan önce seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. Bu arada Bournemouth, uygun bir halef bulma çalışmalarını hızlandıracak.