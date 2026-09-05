AFP
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Andoni Iraola, Cody Gakpo'nun başarısız olan Manchester City transferi hakkında sessizliğini bozdu; Liverpool forveti Ipswich galibiyetinde yıldızlaştı
Gakpo geç gelen drama sonrası yerinde kaldı
Gakpo, yaz transfer döneminin kapanış aşamasında Anfield'dan ayrılacağı yönünde güçlü şekilde gündeme gelmişti. Tottenham Hotspur ilk olarak ilgisini ortaya koydu, ancak Manchester City kısa sürede forvetin imzası için yarışta onların önüne geçti. Gakpo, Etihad Stadyumu'na transfer için yeşil ışık bile yakmıştı ancak anlaşma sonunda çöktü.
Transfer, Liverpool'un zamanında uygun bir alternatif bulamaması nedeniyle nihayetinde gerçekleşmedi. Saha dışındaki bu dikkat dağıtıcı unsura rağmen Gakpo, Iraola yönetiminde sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.
Hollanda millî oyuncu, açılış haftasında ağları havalandırdı ve Nottingham Forest karşısında bir asist yaptı. Cuma günü Ipswich'e karşı alınan 2-0'lık galibiyette Alexander Isak'a iki kez gol pası vererek etkileyici form grafiğini sürdürdü ve takım için değerini bir kez daha ortaya koydu.
Iraola ve Van Dijk daha fazlasını istiyor
Iraola, transfer dönemi boyunca açık iletişimin korunduğunu vurgulayarak hücum oyuncusunun bu durumu ele alış biçiminden büyük memnuniyet duyuyor. Liverpool patronu, Gakpo'nun hücum hattının farklı bölgelerindeki çok yönlülüğüne değer veriyor ve oyuncunun teknik ekip tarafından ne kadar yüksek değerlendirildiğini çok iyi bildiğinde ısrar ediyor.
Iraola, Ipswich maçının ardından, "Cody konusunda en ufak bir şüphem yok. Tüm sezon öncesi dönemde çok iyiydi, bu sezona da çok iyi başladı, sayılar üretiyor" dedi. "Cody, ona ne kadar değer verdiğimizi biliyor, bence bunda hiçbir şüphe yok. Ben ona çok yüksek not veriyorum.
"Bugün de yine, iki asistin ardından maçı kapatmamıza yardımcı olmak için bir kez daha 9 numarada bitirdi [maçı]. Bence Cody'ye sahip olmak iyi çünkü ilerideki üç pozisyonda da oynayabiliyor ve sezonun bu başlangıcında onu bu durumda görmek iyi."
Iraola maç öncesinde, "Cody ile ilişkim en başından beri çok dürüst oldu. Piyasadaki durumun her zaman farkındaydı, sürekli konuşuyorduk" dedi.
Takım kaptanı Virgil van Dijk da teknik direktörünün görüşlerini yineledi ve Gakpo'nun takım için süregelen önemine dikkat çekti. Savunmacı, vatandaşı takım arkadaşının gerçekleşmeyen transfer karşısındaki tavrını övdü.
Van Dijk, "Transfer dönemi kapanmadan önce de açıkça söylemiştim ki o bizim için önemli ve bu sezon da bizim için önemli olacak" diye konuştu. "Bunu bugün yine gösterdi. Geçen hafta da asistlerle gösterdi, son birkaç yılda da gösterdi. Böyle devam et."
Rekabet zirvedeki standartları yukarı çekiyor
Gakpo'nun artık ocakta kış transfer dönemi açılana kadar Merseyside'da kalması kesinleşti. Manchester'da kaçan fırsata hayıflanmak yerine, son derece rekabetçi hücum hattında ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak için oldukça motive görünüyor.
Iraola, Liverpool'un Bradley Barcola, Rio Ngumoha ve Victor Munoz gibi zengin hücum yeteneklerine dikkat çekerek, hiç kimse için süre garantisi olmadığını vurguladı. Teknik direktör, bu iç rekabetin önümüzdeki aylarda tüm kadronun performans seviyesini yükselteceğine inanıyor.
"Ondan talepte bulunacağım, elbette, çünkü süre için güçlü bir rekabet de var" diyen Iraola, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen ilk 11'de başlayacaklar, bazen kulübeden gelecekler, bazen de oynamayacaklar. Ama bence bu rekabet hepsi için iyi olacak."
- Getty Images Sport
Isak ortaklığını kurmak
Yakın geleceği netlik kazanan Gakpo'nun odağı, Liverpool'un rekor bonservisle kadrosuna kattığı Isak ile sahada filizlenen uyumunu daha da geliştirmeye kayıyor. İkili, Ipswich karşısında yıkıcı bir etkiyle bağlantı kurdu ve fikstür yoğunlaşırken bu kimyanın üzerine koymak, Liverpool'un hücum hedefleri açısından kritik olacak.
Gelişen ortaklıkları hakkında konuşan Gakpo, üretken bir ikilinin ortaya çıkma potansiyelini kabul etti. Kanat oyuncusu esprili bir dille, "Umarım birbirimize birçok kez asist yaparız, bu yüzden artık bana birkaç asist borçlu," dedi ve Liverpool ivme yakalamaya çalışırken kamptaki olumlu havaya işaret etti.
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