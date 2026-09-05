Iraola, transfer dönemi boyunca açık iletişimin korunduğunu vurgulayarak hücum oyuncusunun bu durumu ele alış biçiminden büyük memnuniyet duyuyor. Liverpool patronu, Gakpo'nun hücum hattının farklı bölgelerindeki çok yönlülüğüne değer veriyor ve oyuncunun teknik ekip tarafından ne kadar yüksek değerlendirildiğini çok iyi bildiğinde ısrar ediyor.

Iraola, Ipswich maçının ardından, "Cody konusunda en ufak bir şüphem yok. Tüm sezon öncesi dönemde çok iyiydi, bu sezona da çok iyi başladı, sayılar üretiyor" dedi. "Cody, ona ne kadar değer verdiğimizi biliyor, bence bunda hiçbir şüphe yok. Ben ona çok yüksek not veriyorum.

"Bugün de yine, iki asistin ardından maçı kapatmamıza yardımcı olmak için bir kez daha 9 numarada bitirdi [maçı]. Bence Cody'ye sahip olmak iyi çünkü ilerideki üç pozisyonda da oynayabiliyor ve sezonun bu başlangıcında onu bu durumda görmek iyi."

Iraola maç öncesinde, "Cody ile ilişkim en başından beri çok dürüst oldu. Piyasadaki durumun her zaman farkındaydı, sürekli konuşuyorduk" dedi.

Takım kaptanı Virgil van Dijk da teknik direktörünün görüşlerini yineledi ve Gakpo'nun takım için süregelen önemine dikkat çekti. Savunmacı, vatandaşı takım arkadaşının gerçekleşmeyen transfer karşısındaki tavrını övdü.

Van Dijk, "Transfer dönemi kapanmadan önce de açıkça söylemiştim ki o bizim için önemli ve bu sezon da bizim için önemli olacak" diye konuştu. "Bunu bugün yine gösterdi. Geçen hafta da asistlerle gösterdi, son birkaç yılda da gösterdi. Böyle devam et."



