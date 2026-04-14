Andoni Iraola bu yaz Bournemouth'tan ayrılacak; Premier Lig'deki rakipler tetikte
Güney Kıyısı'nda bir dönemin sonu
Kulüp, Iraola'nın bu sezonun sonunda sözleşmesinin süresi dolduğunda Bournemouth'tan ayrılacağını doğruladı. Onun ayrılışı, onun rehberliğinde İngiltere'nin en üst liginde izlemesi en heyecan verici takımlardan biri haline gelen Cherries için dönüştürücü bir dönemin sonunu getirecek.
The Athletic, kulübün 15 ay süren görüşmelerin ardından Iraola'yı tutmak için mümkün olan her şeyi denediğini, onu kaybetmekten dolayı hayal kırıklığına uğramış olsalar da kararını saygıyla karşıladıklarını ve güçlü ilişkilerini sürdüreceklerini iddia ediyor. Bournemouth, yaklaşan ayrılığa rağmen sağlıklı bir konumda bulunuyor; şu anda Premier Lig tablosunda 11. sırada yer alıyor ve 12 maçlık dikkat çekici bir yenilmezlik serisi yakaladı.
- Getty Images Sport
"Benim için bir onurdu"
Iraola bir basın açıklamasında şunları söyledi: "AFC Bournemouth'u yönetmek benim için bir onurdu ve birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Birlikte çalıştığım oyunculara ve personele, ayrıca buradaki zamanımı çok özel kılan Bill'e minnettarım. Şimdi ayrılmamın doğru zamanı olduğunu düşünüyorum, ancak bu kulüple ilgili harika anıları daima kalbimde taşıyacağım."
Bournemouth başkanı Bill Foley ise şunları ekledi: "Andoni, son üç sezonda bu futbol kulübünün yönünü belirlemede önemli bir rol oynadı. AFC Bournemouth'u hem saha içinde hem de saha dışında bir üst seviyeye taşıyan yoğunluk, yenilikçilik ve net bir felsefe getirdi. Liderliği için son derece minnettarız ve birlikte çalıştığımız süre boyunca yaşadıklarımız ve başardıklarımızla ilgili her zaman harika anılarımız olacak."
- Getty Images Sport
Premier Lig'deki rakipler Iraola'nın peşinde
The Athletic, teknik direktör Oliver Glasner’in Ocak ayında sezon sonunda Güney Londra ekibinden ayrılacağını doğrulamasının ardından, Iraola’nın Crystal Palace’ın hedeflerinden biri olduğunu da belirtiyor. Palace, taktiksel açıdan yeni bir yön arıyor ve İspanyol teknik adamın agresif stilinin kadro profiline mükemmel şekilde uyacağına inanıyor.
Iraola, daha önce Mart 2025'te Tottenham Hotspur'un hedefindeydi ve kulüp, onun hizmetlerini garantilemek için 10 milyon sterlinlik (13 milyon dolar) serbest kalma bedelini ödemek zorunda kalacaktı. Tottenham, Haziran ayında Ange Postecoglou'yu kovduktan sonra sonunda Brentford'dan Thomas Frank'ı göreve getirdi. Ernesto Valverde'nin geçen ay ayrılacağını açıklamasıyla Athletic Club'ın da Iraola'yı görevlendirmekle ilgilendiği söyleniyordu, ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali artık düşük görünüyor. Iraola'nın adı Manchester United ile de anılıyor, ancak Michael Carrick'in kalıcı teknik direktör olarak atanıp atanmayacağına dair henüz bir karar verilmedi.
Halefinin aranması başlıyor
The Athletic, Ipswich Town'dan Kieran McKenna'nın Bournemouth'un Iraola'nın yerine geçebilecek adaylar listesinde yer aldığını belirtiyor. Premier Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren Ipswich, McKenna'yı kadrosunda tutmak istiyor ancak Kuzey İrlandalı teknik adamın Portman Road'daki sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor.
Kim gelirse gelsin, doldurması zor bir boşlukla karşı karşıya kalacak. Iraola, Haziran 2023'te Rayo Vallecano'dan Bournemouth'a katılmış ve takımın başında geçirdiği ilk sezonda kulübü Premier Lig'de 12. sıraya taşımıştı. Cherries, geçen sezonu Avrupa kupalarına katılma haklarını 9 puan farkla kaçırarak dokuzuncu sırada tamamladı. Bournemouth şu anda ilk yedi takımın sadece iki puan gerisinde olduğu için Iraola, kariyerini zirvede sonlandırabilir.