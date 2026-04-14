Andoni Iraola bu yaz Bournemouth'tan ayrılacak; Premier Lig'deki rakipler tetikte

Kulüp, Iraola'nın bu sezonun sonunda sözleşmesinin süresi dolduğunda Bournemouth'tan ayrılacağını doğruladı. Onun ayrılışı, onun rehberliğinde İngiltere'nin en üst liginde izlemesi en heyecan verici takımlardan biri haline gelen Cherries için dönüştürücü bir dönemin sonunu getirecek.

The Athletic, kulübün 15 ay süren görüşmelerin ardından Iraola'yı tutmak için mümkün olan her şeyi denediğini, onu kaybetmekten dolayı hayal kırıklığına uğramış olsalar da kararını saygıyla karşıladıklarını ve güçlü ilişkilerini sürdüreceklerini iddia ediyor. Bournemouth, yaklaşan ayrılığa rağmen sağlıklı bir konumda bulunuyor; şu anda Premier Lig tablosunda 11. sırada yer alıyor ve 12 maçlık dikkat çekici bir yenilmezlik serisi yakaladı.