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Andoni Iraola, Bournemouth'un kıl payı galibiyetinin ardından 116 milyon sterlinlik Florian Wirtz'i YERDEN YERE VURAN Liverpool efsanesi Jamie Carragher'a yanıt verdi
Wirtz zorlanırken Isak darbe vurdu
Liverpool, Vitality Stadyumu'nda Bournemouth'u zorlu geçen maçta 1-0 mağlup etti; belirleyici golü Alexander Isak attı. Deplasmanda üç puanı almasına rağmen Liverpool, üstünlüğünü kabul ettirmekte zorlandığı sinir bozucu bir ilk yarı geçirdi.
Wirtz özellikle ilk 45 dakikada oldukça zorlandı. £116 milyonluk transfer, maçın başında oyuna etki edemedi ve dirençli Bournemouth savunmasını aşmakta güçlük çekti. Özellikle yüksek bonservis bedeli ve omuzlarındaki beklenti yükü düşünüldüğünde, performansı hemen mercek altına alındı.
23 yaşındaki oyuncu ise devre arasının ardından ritmini buldu. Wirtz, maçın kazandıran anında kilit rol oynadı; savunmacı James Hill'i pozisyonundan çıkararak Isak'ın golü atması için gerekli alanı açtı.
- AFP
Iraola, Liverpool'un oyun kurucusunu savundu
Carragher, Almanya milli futbolcusu hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Liverpool efsanesi, orta sahanın performansından etkilenmedi ve yüzde 63'lük düşük pas isabet oranına dikkat çekti.
"Wirtz yine gerçekten çok kötüydü," dedi Carragher. "Hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey olmuyor. Genel olarak insanlar onun durumuna anlayış gösterdi. Lige yeni geldi ve Liverpool geçen sezon kötüydü. O bonservis bedeliyle geldiğinizde insanlar gol ve asist ister."
73. dakikadaki oyuncu değişikliğinin ardından Carragher, Wirtz'in oyundan alınması konusunda "şikayet edecek hiçbir şeyi olmadığını" söyledi. Yorumcu, Iraola'ya bu yıldız transferi tamamen kesmesi çağrısında da bulundu. "Bence bundan sonra Iraola'nın burada vermesi gereken bir karar var. Wirtz benim Liverpool takımımda olmazdı," diye ekledi.
Ancak Iraola, oyuncusuna hızlıca sahip çıktı. Teknik direktör, ağır başlayan performansı kabul etti ancak Wirtz'i alınan galibiyetteki rolü nedeniyle övdü ve Sky Sports'a şöyle konuştu: "Maça yavaş başladı, buna katılıyorum. İlk dakikada onlar oldukça yoğun oynadı ve biz buna tam olarak karşılık veremedik. Orta alandaki ikili mücadeleler. O ilk bölümden sonra bence geliştik. Florian da gelişmemize yardımcı oldu."
Zorlu bir deplasman sınavını geçmek
Iraola, Wirtz'in maç ilerledikçe parlamasını sağlayan taktiksel ayarlamalara dikkat çekti. Teknik direktör, "İkinci yarıda çok daha iyi oynuyordu, topu alıp dönmek için daha iyi alanlar buluyordu" dedi ve aradan sonra orta sahanın performansından çok daha memnun olduğunu ekledi.
Bireysel performansların ötesine geçen Iraola, deplasmandaki zorlu bir karşılaşmadan çıkabildikleri için rahatladığını ifade etti. Teknik direktör, takımının ilk 20 dakikada zorlandığını, seken topları kazanamadığını ve Bournemouth'nun temposuna karşılık veremediğini kabul etti.
Iraola, "Sonuçtan açıkçası mutluyum. Buraya gelmenin zor olduğunu biliyorum, üç puan almanın çok zor olduğu bir yer" dedi. İkinci yarıda Bournemouth yoruldukça Liverpool'un karşılaşmanın kontrolünü ele aldığını ve maçı tamamen bitirecek fırsatlar yarattığını belirtti.
- Pro Sports Images
Kritik City karşılaşması kapıda
Liverpool, bir sonraki maçında 11 Ekim'de Anfield'da lig lideri Manchester City'yi ağırlayarak çok büyük bir sınav verecek. Bu dev mücadele, Iraola'yı orta sahada ve hücumda kritik kadro tercihleri yapmaya zorlayacak.
Carragher, Wirtz'in bu zorlu karşılaşmada kulübede oturması gerektiği konusunda son derece net. Yorumcu, "Manchester City'ye karşı kendi sahanda, bana göre onun takımda yeri olmamalı" diyerek görüşünü kesin bir dille ifade etti. Iraola artık en büyük sahnede yıldız transferine güvenip güvenmemeye ya da kulüp efsanesinin tavsiyesine kulak verip vermemeye karar vermek zorunda.
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