Carragher, Almanya milli futbolcusu hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Liverpool efsanesi, orta sahanın performansından etkilenmedi ve yüzde 63'lük düşük pas isabet oranına dikkat çekti.

"Wirtz yine gerçekten çok kötüydü," dedi Carragher. "Hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey olmuyor. Genel olarak insanlar onun durumuna anlayış gösterdi. Lige yeni geldi ve Liverpool geçen sezon kötüydü. O bonservis bedeliyle geldiğinizde insanlar gol ve asist ister."

73. dakikadaki oyuncu değişikliğinin ardından Carragher, Wirtz'in oyundan alınması konusunda "şikayet edecek hiçbir şeyi olmadığını" söyledi. Yorumcu, Iraola'ya bu yıldız transferi tamamen kesmesi çağrısında da bulundu. "Bence bundan sonra Iraola'nın burada vermesi gereken bir karar var. Wirtz benim Liverpool takımımda olmazdı," diye ekledi.

Ancak Iraola, oyuncusuna hızlıca sahip çıktı. Teknik direktör, ağır başlayan performansı kabul etti ancak Wirtz'i alınan galibiyetteki rolü nedeniyle övdü ve Sky Sports'a şöyle konuştu: "Maça yavaş başladı, buna katılıyorum. İlk dakikada onlar oldukça yoğun oynadı ve biz buna tam olarak karşılık veremedik. Orta alandaki ikili mücadeleler. O ilk bölümden sonra bence geliştik. Florian da gelişmemize yardımcı oldu."



