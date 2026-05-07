Crystal Palace, Iraola'yı kadrosuna katma yarışında sürpriz bir şekilde en önde yer aldı; El Chiringuito'nunhaberine göre anlaşma tamamlanmak üzere. Mevcut teknik direktör Oliver Glasner'in sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayında Selhurst Park'tan ayrılması beklendiği için, "Kartallar" yeni bir teknik direktör arayışında. Londra kulübünün, 43 yaşındaki teknik adama cazip bir teklif sunarak rakiplerinden bir adım önde olmak için hızlı hareket ettiği bildiriliyor.

Iraola, "Büyük Altı" kulüplerinden birkaçıyla anılsa da, başkentte istikrarlı bir projeyi devralma ihtimali oldukça cazip görünüyor. Kulübün, eski Rayo Vallecano teknik direktörünü, Bournemouth'ta gösterdiği muhteşem performansı nedeniyle istediği bildiriliyor. Iraola, Bournemouth'ta birçok önemli oyuncuyu kaybetmesine rağmen, takımı Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerletiyor. Eagles, transfer döneminin resmi olarak başlamasından önce anlaşmayı erken tamamlayarak bir teklif savaşını önlemeyi umuyor.