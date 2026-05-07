Andoni Iraola, Bournemouth teknik direktörü olarak bir sonraki Premier Lig görevine yaklaşıyor; Chelsea ve Manchester United’ın öncesinde Londra’daki rakip kulüplere geçmeyi hedefliyor
Palace, Iraola için yarışta başı çekiyor
Crystal Palace, Iraola'yı kadrosuna katma yarışında sürpriz bir şekilde en önde yer aldı; El Chiringuito'nunhaberine göre anlaşma tamamlanmak üzere. Mevcut teknik direktör Oliver Glasner'in sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayında Selhurst Park'tan ayrılması beklendiği için, "Kartallar" yeni bir teknik direktör arayışında. Londra kulübünün, 43 yaşındaki teknik adama cazip bir teklif sunarak rakiplerinden bir adım önde olmak için hızlı hareket ettiği bildiriliyor.
Iraola, "Büyük Altı" kulüplerinden birkaçıyla anılsa da, başkentte istikrarlı bir projeyi devralma ihtimali oldukça cazip görünüyor. Kulübün, eski Rayo Vallecano teknik direktörünü, Bournemouth'ta gösterdiği muhteşem performansı nedeniyle istediği bildiriliyor. Iraola, Bournemouth'ta birçok önemli oyuncuyu kaybetmesine rağmen, takımı Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerletiyor. Eagles, transfer döneminin resmi olarak başlamasından önce anlaşmayı erken tamamlayarak bir teklif savaşını önlemeyi umuyor.
Chelsea, temsilcilerle temasını sürdürüyor
Palace’ın gösterdiği ilerlemeye rağmen, Chelsea hâlâ yarışın tam ortasında. Haberlere göre, The Blues, Liam Rosenior’un yerine geçecek kalıcı bir teknik direktör arayışını tüm hızıyla sürdürüyor ve İspanyol teknik adamın kampıyla, Stamford Bridge’e transfer olma konusundaki ilgisini ölçmek için görüşmelere çoktan başladı. Stamford Bridge ekibi, BlueCo yönetim yapısı altında uzun vadeli bir projeyi yönetebilecek bir teknik direktör arıyor ve Iraola’nın taktiksel esnekliği onu en çok ilgi çeken isimlerden biri haline getirdi.
Geçici teknik direktör Calum McFarlane'in takımı dengede tutmakta zorlanması nedeniyle, kulüp 2026-27 sezonu için yetkin bir stratejist bulmaya kararlı. Iraola'nın Bournemouth'ta sınırlı kaynaklarla beklentilerin üzerinde başarılar elde ettiği geçmişi, sadece daha pahalı transferler yerine rafine bir koçluğa ihtiyaç duyan bir kadro için mükemmel bir seçim olarak görülüyor.
Manchester United, Old Trafford'a alternatif bir seçenek değerlendiriyor
Manchester United, Michael Carrick’e bu görevi kalıcı olarak verip vermemeyi değerlendirirken durumu yakından takip ediyor. Carrick, Ocak ayından bu yana Old Trafford’daki atmosferi tamamen değiştirmiş olsa da, Sir Jim Ratcliffe ve INEOS spor departmanı duygusal bir atama yapmaktan çekiniyor. Geçmişteki hataların, özellikle de başarılı bir geçici dönemden sonra Ole Gunnar Solskjaer’i kalıcı olarak atama kararının tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapıyorlar.
United, Carrick ile devam etmeme kararı alırsa, Iraola en önemli dış aday olarak görülüyor. Koçluk geçmişi ve hücumcu oyun stili, United'ın yeniden keşfetmeye çalıştığı DNA ile uyumlu. Old Trafford'un cazibesi çok büyük olsa da, Iraola'nın, Red Devils'ı takip eden yoğun medya baskısından uzak bir ortamda fikirlerini hayata geçirebileceği Palace projesini tercih edebileceği düşünülüyor.
Iraola geleceği konusunda sessizliğini koruyor
Giderek artan spekülasyonlar karşısında Bournemouth teknik direktörü son derece profesyonel bir tutum sergiledi. Kendisine İngiliz futbolunda bir fırsat sunan kulübe ve Cherries taraftarlarına saygı duyduğu için bir sonraki durağını doğrulamayı reddetti. Ayrılacağını zaten açıklayan Iraola, başka bir kulüple resmi olarak sözleşme imzalamadan önce sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda.
Son zamanlarda büyük kulüplerle adı anılmaya başlandığında, teknik direktör ağzını sıkı tuttu ve şöyle dedi: "Bana diğer kulüpler hakkında sorular soruyorsunuz. Tam olarak hangileri olduğunu bilmiyorum, ancak Bournemouth'a saygımdan dolayı şu anda geleceğim hakkında konuşamam çünkü bu, Bournemouth taraftarlarını endişelendiren bir konu değil." Iraola sözlerine şöyle devam etti: "Burada devam etmeyeceğimi açıkladığımda da söylemiştim, benim için şu anda önemli olan Bournemouth."