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Donny Afroni

Çeviri:

Andoni Iraola, Alexander Isak'ı övdü: Hızlı gelen iki gol, Liverpool karşısında alınan kritik ilk galibiyeti getirdi

A. Isak
A. Iraola
Liverpool
Premier Lig

Andoni Iraola, İsveçli forvet Alexander Isak'ın etkisini övdü. Isak'ın ilk yarıdaki bitirici çift golü, Liverpool'u Ipswich Town karşısında 2-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuç, Iraola'nın Anfield'daki göreve gelişinden bu yana aldığı ilk üç puan oldu ve kulübün yeni Premier League sezonundaki tökezleyen başlangıcını geride bırakmasını sağladı.

  • Iraola, Isak'ın etkisini ve gol potansiyelini övdü

    Isak, Portman Road’daki maçın tartışmasız yıldızıydı; ilk 10 dakika içinde iki gol atarak maçı ev sahibi ekip için ulaşılamaz hale getirdi. Son düdüğün ardından konuşan Iraola, Newcastle United’dan Britanya rekoru olan 125 milyon sterlin bonservis bedeliyle Anfield’a gelen İsveçli milli oyuncuyu övmekte gecikmedi. Forvetin bitiricilikteki keskinliği, kulübün onu neden Merseyside’a getirmekte bu kadar kararlı olduğunu gösterdi ve teknik direktörü, sağlıklı kaldığı takdirde daha fazlasının geleceğine inanıyor.

    İspanyol teknik adam, Isak için beklentilerinin yalnızca gol atmanın ötesine geçtiğini vurgularken, forvetin genel çalışma temposunun önemine dikkat çekti. Iraola, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, Alex’le ilgili olarak, eğer formdaysa, eğer oynanabilecek durumdaysa, eğer iyi durumdaysa, rakamları ortaya koyacağını düşünüyorum" dedi. "Alex’ten beklentim muhtemelen gollerle ilgili olmayacak. İyi oynamamız için başka şeyler talep edeceğim, başka şeyler isteyeceğim ve eğer iyi oynarsak, iyi pozisyonlarda oluruz, goller de gelir. Bence takıma katkı yapmalı ve herkes yardımcı olduğunda, gollerin ve diğer şeylerin ardından geleceğini düşünüyorum."

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    İlk galibiyetini alan Iraola'nın yüzü güldü

    Iraola için bu galibiyet, Liverpool'un başına geçtiğinden bu yana ilk üç puanını almasıyla birlikte somut bir rahatlama hissi getirdi. Daha önce Bournemouth'taki görev süresinde zorlu bir başlangıç yaşayan teknik adam, Merseyside'da benzer bir hikâyeden kaçınmak istiyordu. Takımın, erken gol yemenin işleri zorlaştırdığı önceki maçlardan ders çıkardığını kabul etti ve mücadeleci bir Ipswich takımına karşı ikinci yarıyı profesyonelce yönetmelerini övdü.

    Galibiyetin psikolojik etkisini değerlendirirken Iraola rahatladığını şu sözlerle dile getirdi: "Kesinlikle. Bu bugün olamazdı çünkü bence iki puan da ilk iki maçımızı yansıtmıyor, ama elimizde olan puan buydu. Bu yüzden bugün kesinlikle daha fazla puan kaybedemezdik ve mutluyum çünkü oyunu oldukça iyi kontrol ettiğimize inanıyorum."

  • Teknik direktör, profesyonel bir performansı değerlendirdi

    Galibiyetin temeli, konuk ekibin ilk 10 dakika içinde maçı fiilen bitirmesini sağlayan yıldırım gibi bir başlangıçla atıldı. Performansı değerlendiren İspanyol teknik adam, takımın önceki maçlarda başlarını ağrıtan savunma zaaflarını başarıyla giderdiğini vurguladı.

    "Evet, galibiyetten çok memnunum, tabii ki. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı, performansla birlikte de. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir takımdık," dedi Iraola. "Rakibe çok baskı yaptık ve bence maça gerçekten çok güçlü başladık. Sanırım son iki maçta erken goller yediğimiz için bundan ders çıkardık ve bugün bunun olmasını istemedik, ilk yarıda da gerçekten çok güçlüydük. İkinci yarıda da bence farklı bir şekilde."

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    Şampiyonlar Ligi hazırlıkları başlıyor

    Nisan başından bu yana ilk kez kalesini gole kapatan Liverpool için bu sonuç, kadro Avrupa futbolunun dönüşüne hazırlanırken hayati bir temel sağlıyor. Dikkatler şimdi hemen çarşamba günü Anfield'da Atletico Madrid'e karşı oynanacak dev Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Ancak bu turnuva için açıklanan kadro şimdiden kaşları kaldırdı; tecrübeli orta saha oyuncusu Wataru Endo ile birlikte Federico Chiesa da Liverpool'ın lig aşaması kadrosuna alınmadı.

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