Andoni Iraola, Alexander Isak'ı övdü: Hızlı gelen iki gol, Liverpool karşısında alınan kritik ilk galibiyeti getirdi

Isak, Portman Road’daki maçın tartışmasız yıldızıydı; ilk 10 dakika içinde iki gol atarak maçı ev sahibi ekip için ulaşılamaz hale getirdi. Son düdüğün ardından konuşan Iraola, Newcastle United’dan Britanya rekoru olan 125 milyon sterlin bonservis bedeliyle Anfield’a gelen İsveçli milli oyuncuyu övmekte gecikmedi. Forvetin bitiricilikteki keskinliği, kulübün onu neden Merseyside’a getirmekte bu kadar kararlı olduğunu gösterdi ve teknik direktörü, sağlıklı kaldığı takdirde daha fazlasının geleceğine inanıyor.

İspanyol teknik adam, Isak için beklentilerinin yalnızca gol atmanın ötesine geçtiğini vurgularken, forvetin genel çalışma temposunun önemine dikkat çekti. Iraola, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, Alex’le ilgili olarak, eğer formdaysa, eğer oynanabilecek durumdaysa, eğer iyi durumdaysa, rakamları ortaya koyacağını düşünüyorum" dedi. "Alex’ten beklentim muhtemelen gollerle ilgili olmayacak. İyi oynamamız için başka şeyler talep edeceğim, başka şeyler isteyeceğim ve eğer iyi oynarsak, iyi pozisyonlarda oluruz, goller de gelir. Bence takıma katkı yapmalı ve herkes yardımcı olduğunda, gollerin ve diğer şeylerin ardından geleceğini düşünüyorum."