Ne de olsa Brezilya Futbol Federasyonu ona güvenmişse, bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Beş kez şampiyon olan takım, ilk kez yabancı bir teknik direktöre güvenmiş ve bunu tam da onun muazzam tecrübesi, doğru zamanda doğru kararıverme becerisi, koşulların ve ortamın etkisinde kalmayıp kendi yolunda ilerleme yeteneği nedeniyle yapmıştır. Baskı altındayken Brezilya milli takım teknik direktörü en iyi performansını sergiliyor, vites yükseltiyor ve meşhur bir memde olduğu gibi, etrafında olup bitenlerden hiç etkilenmiyor. Milan’daki başarıları da, Real Madrid’le kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da bu şekilde geldi.





İlk yarıda takımı zor anlar yaşadıktan sonra, devre arasında Ancelotti takımı baştan aşağı değiştirdi: Paquetà’yı oyundan alıp Endrick’i sahaya sürdü, dizilişi değiştirdi ve ikinci yarıda yapılacak oyuncu değişikliklerini ve takınılması gereken tavrı doğru bir şekilde belirledi. Zorlanmak, bazen çok iyi oynamamak, ama bir şekilde kazanmak. Bunu Real Madrid’de sık sık ve isteyerek yaptı, Brezilya’da da aynısını tekrarladı. Onun için yeni bir şey değil; nitekim, Martinelli’nin 2-1’i attığı anda onu görüntüleyen kameraların da gösterdiği gibi, son derece sakin bir tepki verdi, sanki Brezilya’nın gol atmak üzere olduğunu biliyormuş gibi.





Her şey kontrol altında, Neymar meselesi de dahil. Öyle ki, maçın sonunda kendisi de, beraberlik golü gelmeseydi onu maçın 60. dakikasında oyuna sokacağını söyledi. Her iki tarafı da memnun eden bir sonuç ve Milan’a ve Real Madrid’e karşı olduğu gibi son anda gelen bir galibiyet daha.