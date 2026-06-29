Carlo Ancelotti yine başardı. 67 yaşındaki Brezilya milli takım teknik direktörü, “Verdeoro”nun başına geçtiğinden bu yana ilk eleme turu maçını kazandı ve bunu kendine özgü bir şekilde başardı. Bir kez daha, Neymar’ın sahada olmasını (ve Casemiro’nun yedek kalmasını) isteyen pek çok Brezilyalı’nın görüşlerine karşı çıkarak, yedek kulübesinden Martinelli’yi seçti; Martinelli de gecenin kahramanı oldu. Ayrıca, teknik direktörlük kariyerinde sıkça olduğu gibi, biraz da şansa sahip oldu.
2026 Dünya Kupası son16 turunda, zorlu Japonya karşısında 95. dakikada elde edilen galibiyet, onun yönettiği takımların kazandığı uzun bir eleme maçı listesinin sadece en sonuncusu: Şampiyonlar Ligi’nde kulüpleriyle son dakikada kazandığı galibiyetlerin sayısı tam 10’a ulaştı; buna artık Brezilya ile elde ettiği ilk galibiyet de ekleniyor ve bu galibiyet, “Yeşil-Altınlar”ın çeyrek finale açılan kapıyı ardına kadar açıyor.