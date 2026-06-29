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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

Ancelotti ve son dakikada elde edilen galibiyetler; Dünya Kupası’nda Brezilya karşısında da olduğu gibi: sakinliği, gol karşısındaki tepkisi ve bu kez de belirleyici oyuncu değişiklikleri

Brezilya
Brezilya - Japonya
Japonya
Dünya Kupası
C. Ancelotti

Takımının galibiyetinde belirleyici rol oynayan Carlo Ancelotti, son 16 turuna yükseldi.

Carlo Ancelotti yine başardı. 67 yaşındaki Brezilya milli takım teknik direktörü, “Verdeoro”nun başına geçtiğinden bu yana ilk eleme turu maçını kazandı ve bunu kendine özgü bir şekilde başardı. Bir kez daha, Neymar’ın sahada olmasını (ve Casemiro’nun yedek kalmasını) isteyen pek çok Brezilyalı’nın görüşlerine karşı çıkarak, yedek kulübesinden Martinelli’yi seçti; Martinelli de gecenin kahramanı oldu. Ayrıca, teknik direktörlük kariyerinde sıkça olduğu gibi, biraz da şansa sahip oldu.

2026 Dünya Kupası son16 turunda, zorlu Japonya karşısında 95. dakikada elde edilen galibiyet, onun yönettiği takımların kazandığı uzun bir eleme maçı listesinin sadece en sonuncusu: Şampiyonlar Ligi’nde kulüpleriyle son dakikada kazandığı galibiyetlerin sayısı tam 10’a ulaştı; buna artık Brezilya ile elde ettiği ilk galibiyet de ekleniyor ve bu galibiyet, “Yeşil-Altınlar”ın çeyrek finale açılan kapıyı ardına kadar açıyor.

  • Ne de olsa Brezilya Futbol Federasyonu ona güvenmişse, bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Beş kez şampiyon olan takım, ilk kez yabancı bir teknik direktöre güvenmiş ve bunu tam da onun muazzam tecrübesi, doğru zamanda doğru kararıverme becerisi, koşulların ve ortamın etkisinde kalmayıp kendi yolunda ilerleme yeteneği nedeniyle yapmıştır. Baskı altındayken Brezilya milli takım teknik direktörü en iyi performansını sergiliyor, bir vites daha yükseltiyor ve meşhur bir memde olduğu gibi, etrafında olup bitenlerden hiç etkilenmiyor. Milan’daki başarılar da böyle geldi, Real Madrid’le kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da böyle geldi.


    İlk yarıda takımı zor anlar yaşadıktan sonra, devre arasında Ancelotti takımı baştan aşağı değiştirdi: Paquetà’yı oyundan alıp Endrick’i sahaya sürdü, dizilişi değiştirdi ve ikinci yarıda yapılacak oyuncu değişikliklerini ve takınılması gereken tavrı doğru bir şekilde belirledi. Zorlanmak, bazen çok iyi oynamamak, ama bir şekilde kazanmak. Bunu Real Madrid’de sık sık ve isteyerek yaptı, Brezilya’da da aynısını tekrarladı. Onun için yeni bir şey değil; nitekim, Martinelli’nin 2-1’i attığı anda onu görüntüleyen kameraların da gösterdiği gibi, son derece sakin bir tepki verdi, sanki Brezilya’nın gol atmak üzere olduğunu biliyormuş gibi.


    Her şey kontrol altında, Neymar meselesi de dahil. Öyle ki, maçın sonunda kendisi de, beraberlik golü gelmeseydi onu 60. dakikada oyuna sokacağını söyledi. Her iki tarafı da memnun eden bir sonuç ve Milan’da olduğu gibi, Real Madrid’de olduğu gibi son anda gelen bir galibiyet daha.

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