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Alvino Hanafi
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'Ancelotti tarafından seçildi!' - Estevao, Brezilya'ya sürpriz dönüşünün ardından Dünya Kupası acısı hakkında sessizliğini bozdu

Brezilya
Estevao
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Hazırlık Maçları
Avustralya - Brezilya

Chelsea kanat oyuncusu Estevao, Brezilya Milli Takımı'na Avustralya ve Hindistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde geri dönmesinin ardından büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti. Genç oyuncu, 2026 Dünya Kupası'ndan uzak kalmasına neden olan ağır sakatlığın yarattığı hayal kırıklığını nasıl atlattığını anlattı.

  • Estevao, Brezilya Milli Takımı kadrosuna zafer dolu bir dönüş yaptı

    Chelsea forveti Estevao, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen basın toplantısında Brezilya Milli Takımı'na resmen dönüşünü kutladı. 19 yaşındaki oyuncu, Avustralya ile oynanacak iki hazırlık maçı ve Hindistan karşılaşmasını içeren yaklaşan FIFA Super Date için Carlo Ancelotti'nin kadrosuna çağrıldı.

    Bu çağrı, Chelsea formasıyla Nisan 2026'da oynarken sağ arka adalesinde yıkıcı bir yırtık yaşamasından bu yana ilk milli takım daveti oldu.

    Eski kulübü Palmeiras'ta konservatif tedavi görmesine rağmen kanat oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etme fırsatını kaçırdı.


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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Kanat oyuncusu, sakatlık acısı sürecinde dayanıklılığı ve aile desteğini öne çıkarıyor

    Gazetecilere konuşan Estevao, Dünya Kupası'nı kenardan izlemenin duygusal açıdan ne kadar zor olduğunu içtenlikle değerlendirdi. Eski Cruzeiro altyapı yıldızı, iyileşme süreci boyunca zihinsel gücünü korumasında ailesiyle dini inancının büyük rol oynadığını söyledi.

    Büyük bir turnuvayı kaçırmanın yarattığı zihinsel yükü aşmasına, günlük ilerlemeye odaklanmasının yardımcı olduğunu vurguladı.

    Estevao, "Ailem bu sakatlık döneminde benim için çok önemliydi, bu bir sporcu için hiç de kolay değil" dedi. "Çok özel bir anı kaçırdık ama onlar her zaman yanımdaydı. Ayrıca dayanıklılık kelimesini çok kullandım; her günle yüzleştim, olanları geride bırakıp geleceğe odaklandım."

  • Forvet, Carlo Ancelotti’nin seçimini bir motivasyon olarak görüyor

    Sakatlığından önce Estevao, Ancelotti yönetiminde uluslararası arenaya müthiş bir başlangıç yaptı; Şili, Güney Kore, Senegal ve Tunus'a karşı gol attı. Rodrygo ve Vinicius Junior'la birlikte yeniden ilk 11'de yer alma hedefiyle ilgili konuşan genç oyuncu, gergin hissettiği yönündeki iddiaları reddetti.

    Bunun yerine, Ancelotti'yle çalışmayı günlük antrenman standartlarını yukarı çeken eşsiz bir ayrıcalık olarak tanımladı.

    Estevao, “Bunun kaygı olduğunu düşünmüyorum, bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum” dedi. “Burada seçilen her oyuncu ayrıcalıklıdır. Ancelotti tarafından seçilmek benim için bir ayrıcalık. Bunu, antrenmanlarda ve maçlarda her gün elimden gelenin en iyisini vermek için bir motivasyon olarak görüyorum.”

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    Brezilya, Avustralya ile oynayacağı iki maç ve Hindistan karşılaşmasına hazırlanıyor

    Estevao, Brezilya'nın cuma günü Townsville'deki Queensland Country Bank Stadyumu'nda Avustralya'ya karşı başlayacağı turda hemen etki yaratmaya çalışacak. Brezilya daha sonra 29 Eylül'de Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda bir kez daha Avustralya ile karşılaşacak.

    Ancelotti'nin ekibi, uluslararası programını 3 Ekim'de Kalküta'daki Salt Lake Stadyumu'nda Hindistan'a karşı tamamlayacak.

    Estevao, Brezilya'nın yeni döneminde kilit bir figür olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Hazırlık Maçları
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Hazırlık Maçları
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Brezilya
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