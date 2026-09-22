Sakatlığından önce Estevao, Ancelotti yönetiminde uluslararası arenaya müthiş bir başlangıç yaptı; Şili, Güney Kore, Senegal ve Tunus'a karşı gol attı. Rodrygo ve Vinicius Junior'la birlikte yeniden ilk 11'de yer alma hedefiyle ilgili konuşan genç oyuncu, gergin hissettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Bunun yerine, Ancelotti'yle çalışmayı günlük antrenman standartlarını yukarı çeken eşsiz bir ayrıcalık olarak tanımladı.

Estevao, “Bunun kaygı olduğunu düşünmüyorum, bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum” dedi. “Burada seçilen her oyuncu ayrıcalıklıdır. Ancelotti tarafından seçilmek benim için bir ayrıcalık. Bunu, antrenmanlarda ve maçlarda her gün elimden gelenin en iyisini vermek için bir motivasyon olarak görüyorum.”