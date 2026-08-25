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Ancelotti'nin insani dokunuşu! Lille'in yeni patronu, galibiyetin ardından takımıyla kurduğu özel bağın perde arkasını anlattı
Kazanan bir kültür inşa etmek
Davide Ancelotti, Lille'i Angers deplasmanında 2-0'lık net bir galibiyete taşıyarak Fransa futbolundaki hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. 2026-27 sezonu öncesinde kulübün yeni teknik direktörü olarak Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle tanıtılan İtalyan teknik adam, taktik vizyonunu kısa sürede uygulamaya koydu. Başarılı açılış maçının ardından, dikkatler doğal olarak eski Real Madrid yardımcı antrenörünün soyunma odasını nasıl yönettiğine çevrildi. Ancelotti'nin hem tecrübeli isimleri hem de genç yetenekleri bir araya getirme becerisi, sahada şimdiden karşılığını vermeye başladı.
- AFP
İnsani unsuru ön planda tutmak
Maçın ardından basına konuşan Ancelotti, teknik direktörlük felsefesi ve takımıyla günlük yaklaşımına dair nadir bir pencere açtı. Yalnızca otoriteye dayalı profesyonel sınırlarla hareket etmek yerine, genç teknik adam kişisel bağların liderlik tarzının temelini oluşturduğunu vurguladı. Ancelotti, "Oyuncularımla profesyonel ilişkiden ziyade insani bağı her zaman önceliklendiririm" dedi. Karşılıklı güveni tesis etmenin, zorlu bir yerel sezon boyunca kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sorunları aşmak için kritik olduğunu da belirtti.
Yıldızları ve takım içi uyumu yönetmek
Eski Botafogo teknik direktörü, ister deneyimli isimlerle ister yükselen yeteneklerle çalışılsın, açık iletişimi sürdürmenin teknik ekip ile oyuncular arasındaki mesafeyi kapatmaya yardımcı olduğunu kabul etti. Kadrodaki kilit isimlerle yakın ilişkilerine dikkat çeken Ancelotti, oyuncuların gol attıktan sonra kutlamak için yanına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Elbette, gollerinin ardından beni görmeye gelmelerinden mutluyum" diye ekledi. "Bu hikâyenin başındayız ve tüm oyuncularla ve kulüple sahip olduğum ilişkiden mutluyum."
- AFP
Gelecekteki testlere bakıldığında
Angers karşılaşması başarıyla geride bırakılırken, Ancelotti'nin odağı zorlu sınavlar yaklaşırken bu olumlu uyumu korumaya hemen kaydı. Savunmacı Romain Perraud, yeni ekip yönetiminde takımın ilk andaki enerjisini ve etkili oyun planını övdü, ancak iki yarı boyunca da istikrarın hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu. Lille, yaklaşan Paris iç saha maçına hazırlanırken, Ancelotti'nin oyuncu yönetimi anlayışı bir kez daha sınanacak. Kulübün sezonun ilk bölümündeki ivmesini sürdürebilmesi için oyuncularla güçlü ilişkilerin ve kolektif dayanıklılığın korunması kilit önem taşıyacak.
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