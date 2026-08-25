Davide Ancelotti, Lille'i Angers deplasmanında 2-0'lık net bir galibiyete taşıyarak Fransa futbolundaki hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. 2026-27 sezonu öncesinde kulübün yeni teknik direktörü olarak Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle tanıtılan İtalyan teknik adam, taktik vizyonunu kısa sürede uygulamaya koydu. Başarılı açılış maçının ardından, dikkatler doğal olarak eski Real Madrid yardımcı antrenörünün soyunma odasını nasıl yönettiğine çevrildi. Ancelotti'nin hem tecrübeli isimleri hem de genç yetenekleri bir araya getirme becerisi, sahada şimdiden karşılığını vermeye başladı.