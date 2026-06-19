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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ancelotti: Fas karşısında bu seviyeyi beklemiyordum… Brezilya kadrosunda değişiklik yapacağız

Brezilya - Haiti
Brezilya
Haiti
Dünya Kupası
Brezilya - Fas
Fas
C. Ancelotti
Brezilya
Fas

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında Haiti karşısında Brezilya milli takımının kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Ancelotti, Brezilya milli takımının Fas ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini kabul etti.

Sport gazetesi, Ancelotti’nin Philadelphia’daki Lincoln Financial Field stadyumunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayınladı.

İtalyan teknik direktör, “Bazı değişiklikler yapacağız, fiziksel olarak daha hazır olan oyunculara şans verebiliriz” dedi.

"Dengeyi ve performans kalitesini artırmalı, pas hatalarını azaltmalıyız. Bunu başaracak ve daha iyi bir maç çıkaracak kalitede oyuncularımız var" diye ekledi.

Ancelotti, Haiti maçı için ilk 11'i çoktan belirlediğini ancak bunu basına açıklamamayı tercih ettiğini vurguladı.

“Kadroyu açıklamakta bir sakınca görmüyorum, çünkü futbolda sır diye bir şey yoktur, ancak önce bunu oyunculara bildirmek istiyorum” dedi.

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    Ancelotti, Fas maçı sonrası hayal kırıklığına uğradı

    İtalyan teknik direktör, Samba Milli Takımı’nın açılış maçındaki performansından duyduğu hayal kırıklığını da gizlemedi ve Fas karşısında ilk yarıda bu kadar düşük bir performans beklemediğini itiraf etti.

    Bunun nedenleri arasında ilk maçın getirdiği baskı ve Brezilya milli takım forması giymenin ağırlığının olabileceğine işaret etti.

    "Maç iyi geçmedi ve takımı eleştiriyorum. Çözümler bulmalıyız" dedi.

    "Geçtiğimiz günlerde hataları düzeltmek için çalıştık ve bu Dünya Kupası'nda rekabet edebilecek bir takım olacağımızdan hâlâ eminim" diye vurguladı.

    Brezilya milli takımı için istediği futbol kimliği sorulduğunda Ancelotti, takımını tek bir oyun stiline sınırlamayı reddetti ve amacının, oyuncularının sahip olduğu büyük bireysel yeteneklerden yararlanarak, ister hücumda ister savunmada olsun, takımın maçların farklı koşullarına uyum sağlayabilmesini sağlamak olduğunu açıkladı.

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    Ancelotti, Haiti konusunda uyarıda bulunuyor

    Brezilya’nın bir sonraki rakibi Haiti ile ilgili olarak Ancelotti, Haiti milli takımının İskoçya’ya zorlu bir mağlubiyet yaşamasına rağmen sergilediği organizasyon, disiplin ve fiziksel gücü övdü.

    "Haiti dengeli, iyi organize olmuş ve oyun tarzı konusunda çok net bir vizyona sahip bir takım" dedi.

    Bu nedenle İtalyan teknik direktör, oyuncularından azami konsantrasyon göstermelerini istedi ve Dünya Kupası’nda kolay maçın olmadığını vurguladı.

    "Tüm rakiplere saygı duymalıyız, çünkü bu Dünya Kupası ve tüm milli takımlar buraya en yüksek motivasyonla geliyor" diye ekledi.

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