Ancelotti: Fas karşısında bu seviyeyi beklemiyordum… Brezilya kadrosunda değişiklik yapacağız

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında Haiti karşısında Brezilya milli takımının kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Ancelotti, Brezilya milli takımının Fas ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini kabul etti.

Sport gazetesi, Ancelotti’nin Philadelphia’daki Lincoln Financial Field stadyumunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayınladı.

İtalyan teknik direktör, “Bazı değişiklikler yapacağız, fiziksel olarak daha hazır olan oyunculara şans verebiliriz” dedi.

"Dengeyi ve performans kalitesini artırmalı, pas hatalarını azaltmalıyız. Bunu başaracak ve daha iyi bir maç çıkaracak kalitede oyuncularımız var" diye ekledi.

Ancelotti, Haiti maçı için ilk 11'i çoktan belirlediğini ancak bunu basına açıklamamayı tercih ettiğini vurguladı.

“Kadroyu açıklamakta bir sakınca görmüyorum, çünkü futbolda sır diye bir şey yoktur, ancak önce bunu oyunculara bildirmek istiyorum” dedi.