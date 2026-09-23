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cm grafica endrick milan roma
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Ancelotti, Endrick için süre istiyor: “Oynamazsa gelişemez.” Roma ve Milan, kiralık transfer için bastırıyor

AC Milan
Roma
Endrick
C. Ancelotti
Real Madrid
Brezilya

Brezilya'nın İtalyan teknik direktörü, Endrick'in de aralarında bulunduğu birçok genç yeteneğin “ilerleme kaydedebilmek” için süre bulması gerektiğini vurguladı.

Brezilya'da Endrick vakası, birçok genç yeteneğin ülkelerinden çok erken ayrılıp Avrupa'nın dev kulüplerine gitme tercihiyle ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu kulüplerde ise giderek daha sık şekilde forma şansı ve istikrar bulmakta zorlanıyorlar, bu da patlama yapmalarını engelliyor.

Bugün basın toplantısında bu konuya değinen isim, teknik direktör Carlo Ancelotti oldu. Real Madridli futbolcunun örneğinden söz eden Ancelotti, hem bu forvetin hem de diğer çok genç Brezilyalı yeteneklerin önemli oyunculara dönüşebilmesi için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İspanya'da ise, eski Palmeiras oyuncusunun daha ocak ayında Real Madrid'den ayrılabilecek bir yola girebileceği düşüncesi giderek güç kazanıyor; Milan ve Roma, onu İtalya'ya getirmeyi denemek için ilk sırada yer alıyor.

  • "Oynamazsa gelişemez"

    Yine de Endrick'i kadroya çağıran Ancelotti, görevindeki bu yeni dönemin ilk maçları öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Brezilya'nın önce Avustralya, ardından da Hindistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceğini belirtirken, Endrick'in ama aynı zamanda Estevao'nun da gelişmek için daha fazla süre bulmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi:

    “Brezilyalı çocukların sorunu, oynamadıkları için gelişememeleri. Bu Endrick'in başına geliyor, ama Estevão gibi diğer yeteneklerin de: 18 ya da 19 yaşında Avrupa'ya gidiyorlar, büyük kulüplere geliyorlar ve kendilerine yer bulamıyorlar. Oynamadan ilerleme kaydedemezler. Çok umut vadeden gençlerimiz var ve gelişimlerini takip etmeliyiz. Endrick gelecekte Milli Takım için önemli bir oyuncu olacak”.

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  • Tutulmayan sözler

    Yaz aylarında Endrick'e Real Madrid ve José Mourinho tarafından, bu sezon şu ana kadar aldığı yalnızca 4 dakikadan farklı bir perspektif garanti edilmişti. Arada küçük bir kas sorunu da yaşandı, doğru, ancak Brezilyalının beklentisi mutlak bir ilk 11 oyuncusu olmak değil, en azından Mbappé ve Vinicius'un arkasındaki ilk alternatif olmaktı. Bu nedenle onunla ilgili zaten dolaşımda olan tüm transfer söylentileri de hem Real Madrid hem de oyuncunun kendisi tarafından yalanlanıp geri çevrildi.

  • Ocakta ayrılık mı? Milan ve Roma deniyor

    Ancelotti’yi dinleyip 2006 doğumlu yeteneğin huzursuzluğunu fark edince, bir kez daha az süre alma sorununu çözmek için gözlerin bir sonraki transfer dönemine çevrilmesi kaçınılmaz oluyor. Bir yıl önce Lyon’a kiralanması onu yeniden çıkışa geçirmişti (41 maç ve 7 gol) ve yine bir başka kiralık transfer (bu kez satın alma opsiyonuyla) gelecek kış transfer dönemi için doğru çözüm olabilir.

    Milan , Gerry Cardinale ile birlikte, bunu yaz aylarında zaten denemişti ve oyuncunun menajerlerinin kapısını yeniden çalacak. Son günlerde sportif direktör Tony D’Amico’nun çalışmalarıyla harekete geçen diğer İtalyan kulübü ise Roma; Gian Piero Gasperini’ye, teorik olarak Matias Soulé’nin yerini alması gereken o oyun kurucuyu hâlâ kazandırmaya çalışıyor.

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