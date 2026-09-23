Brezilya'da Endrick vakası, birçok genç yeteneğin ülkelerinden çok erken ayrılıp Avrupa'nın dev kulüplerine gitme tercihiyle ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu kulüplerde ise giderek daha sık şekilde forma şansı ve istikrar bulmakta zorlanıyorlar, bu da patlama yapmalarını engelliyor.

Bugün basın toplantısında bu konuya değinen isim, teknik direktör Carlo Ancelotti oldu. Real Madridli futbolcunun örneğinden söz eden Ancelotti, hem bu forvetin hem de diğer çok genç Brezilyalı yeteneklerin önemli oyunculara dönüşebilmesi için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İspanya'da ise, eski Palmeiras oyuncusunun daha ocak ayında Real Madrid'den ayrılabilecek bir yola girebileceği düşüncesi giderek güç kazanıyor; Milan ve Roma, onu İtalya'ya getirmeyi denemek için ilk sırada yer alıyor.