2030 Dünya Kupası yolculuğu, cuma günü Avustralya ile oynanan hazırlık maçında etkili olmakta zorlanan Brezilya için kötü başladıCarlo Ancelotti, Townsville'de Avustralya ile 1-1 berabere kalarak Brezilya teknik direktörleri tarihindeki en kötü ortak başlangıca imza attı.. Townsville'de oynanan maçta Güney Amerika devi, Rayan karşılaşmanın son anlarında ortaya çıkana kadar moral bozucu bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu.

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda yaşanan hayal kırıklığı yaratan elenmenin ardından, yeni bir başlangıcı işaret edecek baskın bir performans beklentisi yüksekti. Ancak etkisiz performans, sosyal medya platformlarında bir eleştiri dalgasını tetikledi ve taraftarlar, efsanevi İtalyan teknik adamın yeniden yapılanmaya liderlik edecek doğru kişi olup olmadığını sorgulamaya başladı.