Getty Images Sport
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Ancelotti eleştirilerin hedefinde! İtalyan teknik adam, Brezilya'nın tarihinde en kötü başlangıca ortak oldu, Selecao ise Avustralya karşısında beraberliği kurtardı
Avustralya beraberliğinin ardından Ancelotti üzerindeki baskı artıyor
2030 Dünya Kupası yolculuğu, cuma günü Avustralya ile oynanan hazırlık maçında etkili olmakta zorlanan Brezilya için kötü başladıCarlo Ancelotti, Townsville'de Avustralya ile 1-1 berabere kalarak Brezilya teknik direktörleri tarihindeki en kötü ortak başlangıca imza attı.. Townsville'de oynanan maçta Güney Amerika devi, Rayan karşılaşmanın son anlarında ortaya çıkana kadar moral bozucu bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu.
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda yaşanan hayal kırıklığı yaratan elenmenin ardından, yeni bir başlangıcı işaret edecek baskın bir performans beklentisi yüksekti. Ancak etkisiz performans, sosyal medya platformlarında bir eleştiri dalgasını tetikledi ve taraftarlar, efsanevi İtalyan teknik adamın yeniden yapılanmaya liderlik edecek doğru kişi olup olmadığını sorgulamaya başladı.
- AFP
İstatistiksel olarak Brezilya tarihinin en kötü başlangıcı
DataESPN tarafından sağlanan veriler, eski Real Madrid ve AC Milan teknik direktörünün yaşadığı sıkıntının boyutunu gözler önüne seriyor. Brezilya Milli Takımı'nın başında çıktığı 18 maçın ardından Ancelotti'nin verimlilik oranı yalnızca yüzde 63. Bu da onu, Selecao tarihindeki herhangi bir teknik direktörün ilk 18 maçlık dönemindeki en kötü başlangıçta Carlos Alberto Parreira ile aynı seviyeye getiriyor.
Ancelotti'nin karnesi şu anda 10 galibiyet, dört beraberlik ve dört mağlubiyet. 10 galibiyet başka bağlamlarda saygın görünebilir, ancak Brezilya formasının ağırlığı çok daha fazlasını gerektiriyor. Buna karşılık Parreira, 1983 ve 1991'deki iki farklı döneminde 18 maçlık eşiğe ulaşırken dokuz galibiyet, yedi beraberlik ve yalnızca iki yenilgi aldı.
Ancelotti ile geçmişin büyükleri arasındaki uçurum
18 maç sonrasındaki Brezilya teknik direktörlerinin tarihî sıralamasına bakıldığında, Ancelotti ile selefleri arasındaki fark çarpıcı. En etkileyici başlangıç rekoru, 15 galibiyet ve yalnızca bir yenilgiyle yüzde 87'lik şaşırtıcı bir başarı oranına ulaşan Vanderlei Luxemburgo'ya ait.
Daha yakın dönemde görev yapan teknik direktörler bile mevcut isme kıyasla çok daha iyi performans gösterdi. Takımı 2018 ve 2022 döngülerinde yöneten Tite, ilk 18 maçında 14 galibiyet alarak yüzde 83,3'lük bir verimlilik oranı yakaladı. Ancelotti ayrıca Dunga, Luiz Felipe Scolari ve Mano Menezes gibi isimlerin de gerisinde kalıyor. İstatistikler, Brezilya'nın şu anda sonuçlar açısından en verimsiz dönemlerinden birini geçirdiğini gösteriyor ve bu da "Ancelotti baskı altında" anlatısını daha da güçlendiriyor.
- Getty Images Sport
İtalyan için önünde zorlu bir yol var
Taraftarların huzursuzluğu artarken, Ancelotti takımının üretkenliğini hızla artırmanın bir yolunu bulmak zorunda. Takvim de fazla nefes aldırmıyor; Brezilya, yurt dışı turunu sıralanmış birkaç hazırlık maçıyla sürdürmeye devam ediyor. Brezilya'nın 29 Eylül'de yeniden Avustralya ile karşılaşması, ardından 3 Ekim'de Hindistan deplasmanına gitmesi planlanıyor. Bu maçlar artık teknik direktörün taktiksel ilerleme gösterip Brezilya teknik direktörleri tarihinin dibinden çıkması için hayati fırsatlar olarak görülüyor.
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