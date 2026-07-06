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Ancelotti de onlarla birlikte gömülecek mi? Dünya Kupası mezarlığı 12 kurbanı yutuyor

C. Ancelotti
J. Aguirre
S. Lamouchi
M. Koubek
S. Clarke
J. Sellami
M. Bielsa
R. Koeman
S. Beccacece
V. Petkovic
M. Hong
C. Queiroz
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Legacy
İtalya
Meksika
Fransa
Çekya
İskoçya
Fas
Arjantin
Hollanda
Bosna-Hersek
Güney Kore
Portekiz

Takımlara veda etmek, teknik direktörlere veda etmek demektir

2026 Dünya Kupası, teknik direktörler için adeta bir giyotin haline geldi; sonuç baskısı, yüksek beklentiler ve turnuvanın 48 takıma genişletilmesi, her turdan sonra görevden almaların ve istifaların sıradan bir manzara haline gelmesine neden oldu.

Turnuva süresince veya takımlarının turnuva serüveni biter bitmez 12 teknik direktör görevinden ayrıldı; 2026 Dünya Kupası tek bir kuralı teyit etti: Sadece sonuçlar konuşur; bu nedenle “idam sehpası” hâlâ açık ve Brezilya milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti gibi deneyimli isimleri de etkileyebilir. Ancelotti, Norveç’e karşı acı bir şekilde elendikten sonra görevden alınması yönünde taleplerle karşı karşıya kalmıştı.

  • Sabri Lamouchi… Tunus’un elenmesi macerayı sona erdirdi

    Sabri Lamouchi, 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasından elenmesinin ardından Tunus Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünden ayrıldı. “Kartaca Kartalları”, üç maçta sadece bir puan toplayabildi ve hücumda sönük bir performans sergileyerek grubu son sırada tamamladı.

    Tunus Futbol Federasyonu, son yenilgiden birkaç saat sonra karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığını duyurdu. Ancak yakın kaynaklar, taraftarların ve medyanın baskısının bu kararı hızlandırdığını doğruladı. 

    Taraftarlar, Mouchy’yi teknik seçimlerinden ve aşırı savunma odaklı oyun anlayışından sorumlu tuttu.

    Analistlerin görüşlerine göre, Dünya Kupası’ndan sadece 8 ay önce görevi devralan Mouchy, milli takım için net bir kimlik oluşturmada başarısız oldu ve önlenebilecek erken bir elenmenin ardından spor camiasının güvenini kaybetti.

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  • Miroslav Kubík… Çek rüyası hızla paramparça oluyor

    Miroslav Kubík’in Çek Cumhuriyeti ile olan serüveni ilk turda sona erdi. Arjantin’e karşı alınan ağır yenilgi ve bir Asya takımıyla oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberlik, son tur öncesinde tur atlamayı imkansız hale getirdi.

    Çek Futbol Federasyonu, Amerika’daki kafile merkezinde acil bir toplantı düzenledi. “Milli takımın hiçbir karakter göstermediğini” gerekçe göstererek Kubik’in sözleşmesini derhal feshetme kararı aldı.

    Teknik direktör, yeni nesli geliştirememesi ve performansı düşen oyunculara güvenmesinin bedelini ödedi.

    Kobik vedasında, “Sorumluluğu üstleniyorum… Daha fazla cesarete ihtiyacımız vardı” dedi, ancak sözleri onu kurtarmaya yetmedi; Çek kamuoyu, Euro 2028 elemeleri öncesinde yeni bir soluk istedi.

  • Steve Clark… İskoçya döneminin sonu

    Steve Clarke, Brezilya karşısında son 16 turunda elendikten sonra 5 yılın ardından İskoçya milli takımından ayrıldı. 4-0’lık yenilgi acı vericiydi, ancak seviyedeki büyük farkı da ortaya koydu.

    Clark, İskoçya'yı 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşımasına rağmen, eleme turlarındaki performans yetersiz kaldı. Takım, 90 dakika boyunca kaleye tek bir şut bile atamadı.

    Clark, düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı ve şöyle dedi: “Takımı gidebileceği en uzak noktaya götürdüm… Artık değişim zamanı geldi.”

    İskoçya Futbol Federasyonu, teknik direktöre “milli takımı yeniden haritaya koyduğu” için teşekkür etti, ancak daha hücumcu bir anlayışa sahip bir teknik direktör arayışına başladı.

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  • Jamal Al-Salamy… Ürdün’ün hayali sona erdi ve sessiz bir veda

    Faslı Jamal El-Salamy, Ürdün milli takımını tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımına taşıdı, ancak bu rüya grup aşamasında üç mağlubiyetle sona erdi.

    El-Salamy, Amman’a döner dönmez istifasını sundu ve şunları söyledi: “El-Nashami’yi çalıştırmak benim için bir onurdu… Bu bir yolculuğun sonu ve onlara başarılar diliyorum.” Ürdün Futbol Federasyonu istifayı kabul etti ve El-Salamy’nin “profesyonel çalışmasını” övdü.

    Faslı teknik direktör, tarihi bir eleme başarısı elde etse de Dünya Kupası seviyesine ayak uyduramadı. Fiziksel ve teknik farklar açıkça ortaya çıktı. Ürdün halkı, sorunun teknik direktörden daha derin olduğunu düşünerek ona saygıyla veda etti.

  • Marcelo Bielsa… “Çılgın” Uruguay şokunun ardından ayrılıyor

    Uruguay’ın grup aşamasından elenmesi Latin Amerika’yı sarsarken, uzun vadeli bir projeyle gelen Marcelo Bielsa, Dünya Kupası’nın başlamasından sadece 10 gün sonra görevinden ayrıldı.

    Senegal’e karşı alınan mağlubiyet ve ardından Japonya ile oynanan beraberlik, “La Celeste”yi turnuva dışına itti. Bielsa, açık hücum futbolu anlayışından vazgeçmedi, ancak savunma felaket bir şekilde çöktü ve iki maçta 7 gol yedi.

    Uruguay Futbol Federasyonu, sözleşmeyi karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Bielsa ise “Fikirlerimi aktarmada başarısız oldum” dedi. Ancak ayrılışı tartışmalara yol açtı: Yönetim, turnuvadan aylar önce bütün bir nesli değiştirerek ona haksızlık mı etti?

  • Ronald Koeman… Değirmen duruyor ve Koeman bedelini ödüyor

    Hollanda, çeyrek finalde İngiltere’ye penaltı atışlarında elenmenin şokunu atlatamadı. Ronald Koeman, maçtan 48 saat sonra görevden alındı.

    Hollanda basını, Koeman’ı temkinli oyuncu değişiklikleri ve “De Windmolen”lerin hücum gücünü ortadan kaldıran 5-3-2 taktiğinde ısrar etmesi nedeniyle eleştirdi; ancak taraftarlar, milli takımın daha ileriye gidebileceğini düşünüyordu.

    Koeman kendini şöyle savundu: “Çeyrek finale çıktık. Bu bir başarısızlık değil.” Ancak Hollanda Futbol Federasyonu, “mevcut altın neslin daha cesur bir zihniyete ihtiyacı olduğu” görüşündeydi ve Euro 2028 projesini yönetecek genç bir teknik direktör arayışına başladı.

  • "Nagelsmann, utanç verici elenmenin bedelini ödüyor... 2028 projesi çöküyor"

    Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni erken sona erdi. Alman Futbol Federasyonu, Paraguay'a karşı penaltı atışlarında yaşanan feci elenmenin ardından Julian Nagelsmann'ın "Die Mannschaft"ın teknik direktörlüğünden derhal ayrıldığını duyurdu.

    Karar, bir gün önce yapılan gizli bir toplantının ardından alındı. Toplantıda Nagelsmann, bu büyük başarısızlığın ardından görevinden alınmasını talep etti; Federasyon ise Başkan Bernd Neudorf’un önerisi ve Denetim Kurulu’nun onayıyla bu talebi resmen kabul etti.

    Nagelsmann, Eylül 2023'te Hans Flick'in yerine, 2028'e kadar uzanan iddialı bir sözleşmeyle göreve gelmişti; ancak 5. Grubu lider bitirmesine rağmen Paraguay'a karşı alınan ani mağlubiyet, tüm planları suya düşürdü. 

    Almanya, Amerika topraklarında şampiyonluk hayali kuruyordu, ancak turnuvadan arka kapıdan elenmekle karşı karşıya kaldı ve bu durum, onu 2028 Avrupa Şampiyonası’nda yönetmesi beklenen teknik direktörün de görevinden ayrılmasına neden oldu.


  • Sebastián Picassisi… Ekvador, Arjantin’in macerasını sona erdirdi

    Arjantinli Sebastián Picassisi, Ekvador ile turnuvaya katılmayı başararak bir başarıya imza attı, ancak Fransa’ya karşı 5-1’lik utanç verici bir yenilginin ardından son 16 turunda elendi.

    Genç Arjantinli teknik direktörün takımı, ikinci yarıda fiziksel olarak çöktü. Fiziksel hazırlık eksikliği ve büyük maçları yönetmedeki deneyimsizliği nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

    Ekvador Futbol Federasyonu, “projeyi yeniden değerlendirmek” amacıyla ayrıldığını duyururken, Pikassisi ise oyunculara teşekkür etti ve taraftarlardan özür dileyerek, “Acı bir ders aldık” dedi. 

    Arjantinli teknik direktörün ayrılığı bekleniyordu, ancak turnuvanın hemen ardından gerçekleşmesi bazılarını şaşırttı.

  • Vladimir Petković… Cezayir’in hayal kırıklığı İsviçreliyi devirdi

    Cezayir, Vladimir Petković yönetiminde 2026 Dünya Kupası’na büyük umutlarla katıldı. Ancak “Yeşiller”, bir beraberlik ve iki mağlubiyetin ardından grup aşamasında elendi.

    Petković, yerli oyuncular ile yurtdışında oynayan profesyoneller arasında uyumlu bir takım oluşturmada başarısız oldu. Mahrez formundan düşerken, savunma hattı da takıma 6 gol kaybettiren naif hatalar yaptı.

    Cezayir Futbol Federasyonu, dönüşün hemen ardından kısa bir açıklamayla sözleşmeyi feshetti ve açıklamada teknik direktöre “çabaları için” teşekkür etti.

    Ancak taraftarların öfkesi çok büyüktü; bu nedenle Petković, veda basın toplantısı düzenlemeden sessizce ayrıldı ve tamamlanamayan bir deneyim sona erdi.

  • Hyung-myang Bu… Güney Kore bir devrim arıyor

    Güney Kore, İspanya karşısında 3-0 mağlup olarak son 16 turunda elendi ve yerli teknik direktör Hyung-myung Bu, hemen istifasını sundu.

    Bu, turnuva boyunca Son Heung-min'e aşırı güvenmesi ve genç yetenekleri ihmal etmesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı, ancak İspanya karşısında uyguladığı savunma planı 20 dakika içinde çöktü.

    Hyung-myung Boo veda konuşmasında, “Tüm sorumluluğu üstleniyorum… Kore daha iyisini hak ediyor” dedi. 

    Kore Futbol Federasyonu istifayı kabul etti ve yabancı bir teknik direktörle görüşmelere başladı, ancak Kore halkı, 2027 Asya Kupası’na ev sahipliği yapmadan önce “teknik bir devrim” istiyor.

  • Carlos Queiroz… Gana projesinin sonu

    Carlos Queiroz, Gana üzerinden Afrika’ya geri döndü, ancak bu serüven çabucak sona erdi. “Kara Yıldızlar”, sadece bir puanla grup aşamasından elendi.

    Kerosh, taktiksel katılığı nedeniyle takımın yıldızlarıyla çatışmaya girdi. Uyum kayboldu ve Gana ruhsuz bir görüntü sergiledi. Son turda Kanada’ya karşı alınan mağlubiyet, bardağı taşıran son damla oldu.

    Gana Futbol Federasyonu, “hedeflerin gerçekleştirilememesi” gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti ve Keros, herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı. Böylece, Afrika ve Asya’daki uzun kariyerinin yeni bir dönemi sona erdi.

  • Javier Aguirre… Meksika, teknik direktörüne başı dik bir şekilde veda ediyor

    Javier Aguirre, Azteka Stadyumu’nda İngiltere’ye karşı 3-2 yenildikleri son 16 turu maçının ardından Meksika milli takımındaki üçüncü görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

    Agüero, acı bir elemeye rağmen milli takıma kimliğini geri kazandıran bir serüvenin ardından “ailesine daha fazla zaman ayırmak” için ayrıldığını söyledi ve halefi olarak Rafael Márquez’e desteğini açıkladı: “O yetenekli ve benden daha başarılı olacak.”

    Taraftarlar, takıma disiplin ve aidiyet duygusunu geri kazandıran Agüero’ya büyük bir saygıyla veda etti; ancak Agüero, ikinci turdaki başarısızlık sarmalını kırmayı başaramadı. Ayrılığı beklenen bir gelişmeydi, ancak Agüero büyük bir kapıdan ayrıldı ve geride saygı dolu bir miras bıraktı.