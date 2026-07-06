Ancelotti de onlarla birlikte gömülecek mi? Dünya Kupası mezarlığı 12 kurbanı yutuyor

2026 Dünya Kupası, teknik direktörler için adeta bir giyotin haline geldi; sonuç baskısı, yüksek beklentiler ve turnuvanın 48 takıma genişletilmesi, her turdan sonra görevden almaların ve istifaların sıradan bir manzara haline gelmesine neden oldu.

Turnuva süresince veya takımlarının turnuva serüveni biter bitmez 12 teknik direktör görevinden ayrıldı; 2026 Dünya Kupası tek bir kuralı teyit etti: Sadece sonuçlar konuşur; bu nedenle “idam sehpası” hâlâ açık ve Brezilya milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti gibi deneyimli isimleri de etkileyebilir. Ancelotti, Norveç’e karşı acı bir şekilde elendikten sonra görevden alınması yönünde taleplerle karşı karşıya kalmıştı.