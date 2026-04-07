Ancelotti, Brezilya ile sözleşmesini uzattıktan sonra ne kadar kazanıyor: teknik direktör maaşı ve yeni sözleşmenin ayrıntıları

Haberlere göre, teknik direktörün maaşı daha önce kararlaştırılan tutar olan yıllık 10 milyon avro olarak kalacak; ancak yeni sözleşmenin şartları değişecek ve sözleşme iki bölüme ayrılacak: İlk anlaşma iki yıllık olacak ve bu sürenin sonunda, ayrıntıları önceden kararlaştırılmış olan ve 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek iki yıllık otomatik bir uzatma devreye girecek. Teknik kadroya gelince, Ancelotti'nin yardımcılarının maaşları, teknik direktörün kesin talebi üzerine artırılacak ve federasyon da bu talebi kabul edecek.



