Carlo Ancelotti'nin çalışmaları Brezilya Futbol Federasyonu'nun beğenisini kazanıyor. Federasyon, son haftalarda İtalyan teknik direktöre olan güvenini göstermek amacıyla Seleçao'nun teknik direktörlüğü sözleşmesini yeniledi. Resmi açıklamanın yapılmasını beklerken, bu haberi ilk olarak Brezilya'daki ESPN kanalı duyurdu; kanal, Ancelotti ile Brezilya arasındaki yeni anlaşmaya ilişkin bazı ayrıntıları ve perde arkasını da ortaya çıkardı.
Ancelotti, Brezilya ile sözleşmesini uzattıktan sonra ne kadar kazanıyor: teknik direktör maaşı ve yeni sözleşmenin ayrıntıları
ANLAŞMANIN DETAYLARI VE RAKAMLARI
Haberlere göre, teknik direktörün maaşı daha önce kararlaştırılan tutar olan yıllık 10 milyon avro olarak kalacak; ancak yeni sözleşmenin şartları değişecek ve sözleşme iki bölüme ayrılacak: İlk anlaşma iki yıllık olacak ve bu sürenin sonunda, ayrıntıları önceden kararlaştırılmış olan ve 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek iki yıllık otomatik bir uzatma devreye girecek. Teknik kadroya gelince, Ancelotti'nin yardımcılarının maaşları, teknik direktörün kesin talebi üzerine artırılacak ve federasyon da bu talebi kabul edecek.
Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki Durumu ve Neymar Olayı
Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki Brezilya takımı, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu'na yerleştirildi ve üç maçın tamamı ABD'de oynanacak (turnuvanın geri kalanı Kanada ve Meksika arasında paylaşılıyor). Geçtiğimiz Mayıs ayında Seleçao'nun başına geçen Ancelotti, bir ay sonra Paraguay'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılmayı garantiledi. Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında ise Hırvatistan'ı yenerken Fransa'ya yenildi. Neymar'ı nasıl yöneteceği merak konusu, son hazırlık maçlarında kadroya alınmaması büyük yankı uyandırdı. Neymar'ın Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.