Teknik becerisi yüksek, çevik ve aynı zamanda kararlı bir oyuncu olan Saibari’yi bu kadar ilginç kılan nedir? Esnekliği. Brezilya’ya karşı oynanan maçta (1-1) golcü, merkez forvet olarak başarılı bir performans sergiledi; 31 kez milli forma giyen (on gol) oyuncu, çoğunlukla on numara pozisyonunda oynasa da kanatlarda da görev alabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Eindhoven formasıyla 15 gol ve sekiz asist kaydeden Saibari, Eredivisie’de Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Kariyerinin bir gün bu kadar hızlı bir yükselişe geçeceği, uzun süre öngörülemezdi.

Futbola, Barselona yakınlarındaki Terrassa’da başladı. Ancak ailesinin İspanya’dan Belçika’ya taşınmasının ardından profesyonel futbol hayali suya düşmüş gibi görünüyordu. Çünkü RSC Anderlecht’in altyapısında Saibari, sert bir gerekçeyle elendi: “Bana çok şişman olduğumu söylediler.” Oysa “iyi oynamıştım. İyi bir dönemden geçiyordum.” Ancak sezonun başlamasına bir gün kala her şey sona erdi: “Bu gerçekten canımı yaktı.”