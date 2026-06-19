Ismael Saibari’nin şu anda büyük bir çıkış yakalaması ne kadar hızlı olsa da, Faslı yıldız adayı ilk adımlarını o kadar yavaş attı. Bugün Bayern teknik direktörü Vincent Kompany’nin en çok istediği oyuncu olan Saibari, küçük bir çocukken doğuştan gelen bir deformasyon nedeniyle ayaklarını düz tutan ortopedik bir destek cihazını bir yıldan fazla süre boyunca takmak zorunda kaldı. Saibari ancak iki yaşında yürümeyi öğrendi.
Çeviri:
Ancak iki yaşında yürümeyi öğrendi ve “çok şişman”dı: Vincent Kompany’nin FC Bayern’de en çok istediği oyuncu, erken yaşlarda umutsuz bir vaka olarak görülüyordu
"Bu cihaz yardımcı oldu; bebeklerin dik yürümelerine destek oluyor. Evet," dedi 25 yaşındaki oyuncu, "neyse ki işe yaradı." Aksi takdirde, Brezilya'nın baş belası, Fas'ın İskoçya ile oynayacağı ikinci Dünya Kupası grup maçı öncesinde ve Hollanda şampiyonu PSV Eindhoven'dan Münih'e transfer olmak üzereyken gündemde olmazdı.
Söylendiğine göre, Alman rekor şampiyonu onun hizmetleri için yaklaşık 55 milyon euro ödüyor; sözleşmesinin 2031’e kadar sürmesi bekleniyor. Salı günü, bu hücum uzmanı, Basking Ridge/New Jersey’deki antrenman kampı kapsamında sağlık kontrolünden geçmiş. Bu kontrol, aynı zamanda Kuzey Carolina’da kamp yapan Alman milli takımının da takım doktoru olan Münih takım doktoru Dr. Jochen Hahne’nin yardımıyla gerçekleştirildi.
- getty
Saibari gençlik yıllarında takımdan çıkarıldı: "Bana çok şişman olduğumu söylediler"
Teknik becerisi yüksek, çevik ve aynı zamanda kararlı bir oyuncu olan Saibari’yi bu kadar ilginç kılan nedir? Esnekliği. Brezilya’ya karşı oynanan maçta (1-1) golcü, merkez forvet olarak başarılı bir performans sergiledi; 31 kez milli forma giyen (on gol) oyuncu, çoğunlukla on numara pozisyonunda oynasa da kanatlarda da görev alabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Eindhoven formasıyla 15 gol ve sekiz asist kaydeden Saibari, Eredivisie’de Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Kariyerinin bir gün bu kadar hızlı bir yükselişe geçeceği, uzun süre öngörülemezdi.
Futbola, Barselona yakınlarındaki Terrassa’da başladı. Ancak ailesinin İspanya’dan Belçika’ya taşınmasının ardından profesyonel futbol hayali suya düşmüş gibi görünüyordu. Çünkü RSC Anderlecht’in altyapısında Saibari, sert bir gerekçeyle elendi: “Bana çok şişman olduğumu söylediler.” Oysa “iyi oynamıştım. İyi bir dönemden geçiyordum.” Ancak sezonun başlamasına bir gün kala her şey sona erdi: “Bu gerçekten canımı yaktı.”
- AFP
Saibari, Dünya Kupası'nda herkese korku ve dehşet saçtı: "Merkez savunmacılarımız tetikte olmalı"
Böylece Saibari, 2017’de Genk’e transfer oldu. Daha sonra Anderlecht’e karşı oynanan bir gençlik maçında attığı golle takımını galibiyete taşıyarak, orada daha da büyük bir tatmin hissetmiş olmalı.
Ancak şu anda XXL Finalleri’nde C Grubu’ndan bir üst tura çıkmak söz konusu. Brezilya karşısında alınan bir puanla iyi bir başlangıç yapıldı, ancak Saibari, 2022 Dünya Kupası dördüncüsü karşısında daha da gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyor: “İyi bir maçta birçok fırsat yakaladık. Önümüzdeki maçlar için bize yardımcı olacak pek çok şey var.”
Her halükarda bir sonraki rakip uyarıldı. İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clarke, “Hızlı, güçlü ve bitirici bir oyuncu” diyerek, “Stoperlerimiz tetikte olmalı” dedi.