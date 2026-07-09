Fas’ın Fransa karşısında elenmesini sadece bireysel kalite farkıyla açıklamak mümkün değildir; zira herkes, “Les Bleus” milli takımının Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé liderliğindeki korkutucu bir hücum gücüne sahip olduğunun yanı sıra, birçok açıdan daha üstün fiziksel güç ve taktiksel organizasyona sahip olduğunu bilmektedir.

Ancak buna rağmen, Muhammed Wahbi maça öncelikle kaybetmemeyi hedefleyen bir zihniyetle girmiş gibi görünüyordu; kazanmaya çalışmak değil. Bu da Fransa’ya maçın ilk dakikalarından itibaren tam bir hakimiyet sağladı.

Fas, muhteşem bir turnuva sergiledi ve Dünya Kupası boyunca yaptıklarıyla övgüyü hak etti; ancak Fransa maçı tamamen farklıydı, çünkü Fas milli takımı en önemli silahı olan hücum cesaretinden erken vazgeçti.