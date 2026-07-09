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Analiz... Wahbi, Fas'ın hayalini suya düşürdü ve Fransa'ya tur biletini kazandırdı!

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Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
K. Mbappe
M. Ouahbi
Fransa
Fas
ABD

Analiz... Wahbi, Fas'ın hayalini suya düşürdü ve Fransa'ya tur biletini kazandırdı!

Fas’ın Fransa karşısında elenmesini sadece bireysel kalite farkıyla açıklamak mümkün değildir; zira herkes, “Les Bleus” milli takımının Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé liderliğindeki korkutucu bir hücum gücüne sahip olduğunun yanı sıra, birçok açıdan daha üstün fiziksel güç ve taktiksel organizasyona sahip olduğunu bilmektedir.

Ancak buna rağmen, Muhammed Wahbi maça öncelikle kaybetmemeyi hedefleyen bir zihniyetle girmiş gibi görünüyordu; kazanmaya çalışmak değil. Bu da Fransa’ya maçın ilk dakikalarından itibaren tam bir hakimiyet sağladı.

Fas, muhteşem bir turnuva sergiledi ve Dünya Kupası boyunca yaptıklarıyla övgüyü hak etti; ancak Fransa maçı tamamen farklıydı, çünkü Fas milli takımı en önemli silahı olan hücum cesaretinden erken vazgeçti.

  • Hiçbir nefes alma imkânı olmayan sıkı savunma

    Mbappé, Dembélé ve Oulissi gibi oyuncuların geniş alanlardaki hızına sahip bir milli takımla karşılaşmak elbette dikkat gerektirir, ancak bu dikkat açıkça abartılı bir hal aldı.

    Maçın başından itibaren Fas teknik direktörü Muhammed Vehbi, çok geriye çekilerek oynamayı abarttı ve top hakimiyetini tamamen Fransız milli takımına bıraktı.

    Fas milli takımı orta sahada pres kurmaya çalışmadı, Fransa’yı pas oyununda hataya zorlamadı; sadece geri çekilip atakları beklemekle yetindi ve sorun da burada başladı; Fransa’ya zaman ve alan tanındığında, er ya da geç çözüm bulacaktır.

    Sonuç, hem top hakimiyetinde, hem geçişlerde, hem de maçın temposunda Fransa’nın neredeyse tam bir hakimiyeti oldu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Sistem Arızası Kararı

    En çok şaşkınlık uyandıran karar, Ezeddin Ounahi’yi sahte forvet olarak sahaya sürmekti; oysa Wahbi’nin elinde daha iyi birçok seçenek vardı.

    Ounahi, baskı altında topu almakta ve hatlar arasında bağlantı kurmakta usta bir orta saha oyuncusu, ancak Fransız savunmasının derinliklerini tehdit edebilecek ya da savunmacıları geri çekilmeye zorlayabilecek bir oyuncu değil.

    Sabiri’nin yokluğunda, takıma hız kazandırmak ve savunmanın arkasına hareketlilik katmak için başından itibaren Sofyan Rahimi’yi sahaya sürmek mantıklı olurdu.

    Rahimi’nin ilk 11’de yer almaması, Fransa’nın orta sahada sayısal üstünlük kurmasına neden olurken, Onahi ise Fransız savunmasının tam ortasında tamamen yalnız kaldı; bu da “Les Bleus”un gerçek bir baskı hissetmeden topu ileriye taşımasını kolaylaştırdı.

  • Fransız baskısı Fas’ı boğdu

    Zaman geçtikçe Fransız savunması daha da ilerlemeye başladı ve baskı hattı ileri bölgelere yükseldi; işte bu noktada Fas’ın topu ileriye taşımadaki yetersizliği ortaya çıktı.

    Ne arka alandan oyun kurma, ne orta sahada çözümler, ne de etkili uzun paslar vardı; çünkü forvet hattı, Fransız savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirecek uygun hareketlere sahip değildi.

    Fas milli takımı, kendi sahası içinde kuşatılmış bir takıma dönüştü; bu durum, daha önceki maçlarda güçlü rakiplere karşı sergilediği performansa kıyasla nadir görülen bir durumdu.

    Fransız savunmasına baskı uygulayabilecek bir oyuncunun olmaması nedeniyle top çok rahat bir şekilde dışarı çıkıyordu; topu kaptıklarında bile Avrupa takımı orta sahada büyük bir yoğunluk sergiliyordu.

    Buna bağlı olarak topu olabildiğince hızlı bir şekilde geri kazanıyordu; ancak bire bir mücadelelerde açıkça üstünlük kuruyordu.

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    Tepki, iş işten geçtikten sonra geldi

    Mohamed Wahbi’nin asıl taktiği, ilk golün ardından Sufyan Rahimi’yi oyuna sokup Fas’ın hücumda baskı kurmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

    Nitekim hücum düzeni nispeten düzeldi, ancak sorun şu ki bu hücum dalgası plansız bir şekilde gerçekleşti; hatlar birbirinden uzaklaştı ve orta saha ile savunmanın arkasında boşluklar oluştu. Ousmane Dembélé de bunu değerlendirerek ikinci golü attı ve maçı fiilen bitirdi.

    İronik olan ise, Fas’ın hücum açısından en iyi dakikalarının geriye düştükten sonra gelmesiydi; sanki takım, gerçek karakteriyle oynamaya başlayabilmek için bir gol yemeliydi.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono tek başına Fas’ı ağır bir yenilgiden kurtardı

    Tüm bunların ortasında, Yassine Bounou Fas’ın en parlayan yıldızıydı. Faslı kaleci, birçok net gol fırsatını önledi, ilk yarıda bir penaltıyı kurtardı ve Fransızların sürekli baskısına rağmen takımını uzun süre maçın içinde tuttu.

    Rakamlar, Fas milli takımının ne kadar zorlandığını ortaya koyuyor; Fransa 22 şut çekerken Fas sadece 5 şut çekebildi; bu muazzam fark, maçın gidişatında Fransa’nın mutlak hakimiyetini yansıtıyor.

    Bu fark sadece hücumdaki üstünlüğü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Fas’ın skoru eşitleyecek yeterli fırsat yaratamadığını da teyit ediyor. Bu sırada Bono, arka arkaya gelen hücum dalgalarıyla başa çıkmaya çalışıyordu; o olmasaydı skor iki golün çok ötesine geçebilirdi.