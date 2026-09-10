Tamamen farklı bir İttihad'ın hatlarının belirginleşmesi için yalnızca 60 gün yeterli oldu; yıldız oyuncularının isimlerine güvenmek yerine, herkesin tek bir hedef için hareket ettiği, sahada her oyuncunun takım arkadaşının ve teknik direktörün kendisinden ne istediğini bildiği eksiksiz bir sisteme dayanan bir takım.

Genç Alman Jens Wieffung geçtiğimiz 10 Temmuz'da İttihad'ı çalıştırma görevini üstlendiğinden bu yana, teknik direktör "el-Amid"in kâğıtlarını kademeli olarak yeniden düzenlemeye başladı ve takım, kısa bir süre sonra hücumların kurgulanma biçiminde, top kaybının ardından uygulanan baskıda, geçişlerde ve hatta forvetlerin defansif görevlerinde fark edilebilen net bir kimliğe kavuştu.

Dikkat çekici olan, Wieffung'un fikirlerini kabul ettirmek için yıllara ihtiyaç duymamasıydı; aksine yaklaşık iki ay içinde uzun süredir birlikte çalışıyormuş gibi görünen bir takım oluşturmayı başardı. Bu durum, İttihad'ın kavuştuğu takım ruhunda ve oyuncuların, top tehlike bölgelerinden uzakta olduğunda dahi görevlerini yerine getirebilme kabiliyetinde açıkça kendini gösterdi.