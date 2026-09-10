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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Analiz: Vesing, 60 günde Al-Ittihad'ın kağıtlarını nasıl yeniden dizdi?

FEATURES
J. Wissing
Al Ittihad
Premier Lig
Almanya
Suudi Arabistan

Al-Ahly, genç Alman teknik direktörle taktiksel dönüşüm yaşıyor

Tamamen farklı bir İttihad'ın hatlarının belirginleşmesi için yalnızca 60 gün yeterli oldu; yıldız oyuncularının isimlerine güvenmek yerine, herkesin tek bir hedef için hareket ettiği, sahada her oyuncunun takım arkadaşının ve teknik direktörün kendisinden ne istediğini bildiği eksiksiz bir sisteme dayanan bir takım.

Genç Alman Jens Wieffung geçtiğimiz 10 Temmuz'da İttihad'ı çalıştırma görevini üstlendiğinden bu yana, teknik direktör "el-Amid"in kâğıtlarını kademeli olarak yeniden düzenlemeye başladı ve takım, kısa bir süre sonra hücumların kurgulanma biçiminde, top kaybının ardından uygulanan baskıda, geçişlerde ve hatta forvetlerin defansif görevlerinde fark edilebilen net bir kimliğe kavuştu.

Dikkat çekici olan, Wieffung'un fikirlerini kabul ettirmek için yıllara ihtiyaç duymamasıydı; aksine yaklaşık iki ay içinde uzun süredir birlikte çalışıyormuş gibi görünen bir takım oluşturmayı başardı. Bu durum, İttihad'ın kavuştuğu takım ruhunda ve oyuncuların, top tehlike bölgelerinden uzakta olduğunda dahi görevlerini yerine getirebilme kabiliyetinde açıkça kendini gösterdi.

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  • imago-sport-1080559235.jpgZUMA Press Wire

    Bireye dayanmayan bir sistem

    Ittihad'da ilk dikkat çeken şey, takımın farkı yaratmak için tek bir oyuncuya bağımlı görünmemesi, aksine tek bir grup olarak hareket etmesi. Top hızlıca dolaşıyor, oyuncular birbirleri için hareket ediyor ve bir oyuncunun her hareketi başka bir takım arkadaşına alan açıyor.

    Ittihad topa sahip olduğunda amaç yalnızca topu elde tutmak değil, hızla savunmacıların arkasındaki alanı aramak; ister savunma hattını kıran doğrudan paslarla olsun, ister hücum geçişlerinde değerlendirilen uzun toplarla olsun.

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    Savunma durumundan hücum durumuna geçişteki bu hız, Ittihad'a rakibin düzenini yeniden kurmasından önce ona darbe indirme konusunda büyük bir kabiliyet kazandırıyor; özellikle de takımın alanları değerlendirmeye ve savunma hattının arkasına koşmaya muktedir oyunculara sahip olması nedeniyle.

    Daha da önemlisi, bu yöntem yalnızca son pasın kalitesine değil, tüm grubun hareketine dayanıyor. Çünkü forvet hareket ediyor, kanat oyuncusu derinliğe giriyor, bek öne çıkıyor, orta saha oyuncusu alanı güvence altına almak için hareket ediyor; böylece hücum, bireysel bir çözüm beklemek yerine uyumlu hareketlerden oluşan bir zincire dönüşüyor.

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  • Baskı: İttihad'ın bir numaralı silahı

    İttihad topu kaybettiğinde, Viesing sisteminin bir başka evresi devreye girer; bu da geri çekilip rakibi ceza sahasının yakınında beklemek yerine, topu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmaya çalışmaktır.

    Takım, topu taşıyan oyuncuya baskı yapmak için toplu halde hareket eder ve ona yakın alanlar oyuncuların hedefi haline gelir; öyle ki İttihad, rakibi topu yeniden kaybetmesine yol açabilecek hızlı bir karar almaya zorlamaya çalışır.

    İşte burada hatlar arasındaki uyumun önemi ortaya çıkar, çünkü bir oyuncu tek başına hareket ederse baskı başarılı olamaz. Bu nedenle artık İttihad oyuncularının tek bir blok halinde hareket ettiğini görüyoruz: orta saha oyuncusu kanat oyuncusuyla eşzamanlı olarak öne çıkıyor, bek alanı daraltmak için hareket ediyor, forvet ise savunmacılara baskı uyguluyor.

    Bu yöntem, İttihad'a ek bir avantaj sağlıyor; çünkü topu ileri bölgelerde geri kazanmak, takımın hücumu arkadan kurmasına gerek olmadığı, doğrudan rakip kaleye yönelebileceği anlamına geliyor. Bu da Viesing'in hızlı ve direkt oyuna olan isteğiyle örtüşüyor.

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  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bekler ve kanatlar: farklı bir hücum denklemi

    Vissing'in sistemindeki en dikkat çekici taktiksel ayrıntılardan biri, sahaya genişlik kazandırmak için bekleri yoğun şekilde kullanması ve bu sırada kanat oyuncularının içeriye, boşluklara girmesidir. Bu da rakibin ceza sahası çevresinde daha fazla sayısal yoğunluk yaratır.

    Bek öne çıktığında, kanat oyuncusu taca yapışık kalmak yerine içerideki alanlara girme özgürlüğü kazanır. İşte bu noktada rakip savunma, ister derinlikten ister kanatlardan olsun, aynı anda birden fazla tehditle karşı karşıya kalır.

    Vissing ayrıca kanat oyuncularını birebir durumlarda konumlandırmaya özen gösterir; çünkü rakibini geçebilecek bir oyuncuya sahip olmanın tüm savunma sistemini açabileceğinin farkındadır. Bu yüzden takımın toplu hareketleri, bu bireysel karşılaşmalar için uygun koşulları hazırlamayı amaçlar.

    Bu şekilde Ittihad'ın hücumu, yalnızca ceza sahasına ulaşma denemesi olmaktan çıkar; topu taşıyan oyuncunun önünde birden fazla seçenek yaratmayı hedefleyen organize bir sürece dönüşür. Öyle ki rakip savunma, derinliği kapatmak, kanadı markaja almak ya da bekin ilerlemesiyle baş etmek arasında zor kararlar vermek zorunda kalır.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nayef Aguerd... hayır, dur. Şu doğru çeviriyi vereyim: En-Nesyri: Dönüşümün en açık kanıtı

    Belki de Youssef En-Nesyri, Vissing'in Ittihad'da yarattığı değişimin boyutunu gösteren en iyi örnektir. Zira Faslı forvet, artık yalnızca ceza sahası içinde topu bekleyen bir santrfor olmaktan çıkıp, geleneksel hücum görevinin ötesine geçen roller üstlenmeye başladı.

    Maçların bazı bölümlerinde En-Nesyri'nin, alanları kapatmaya katkı sağlamak ve rakibin bazı tehlike kaynaklarını izlemek için ileri savunma bölgelerine kadar geri döndüğü, ardından top kazanıldığında hızla savunmacıların arkasındaki boşluğu arayan bir hücumcuya dönüştüğü görülebiliyor.

    Bu tür roller, Vissing'in temel fikrini yansıtıyor: Oyuncudan yalnızca asıl görevini yapması istenmiyor, aynı zamanda top ister Ittihad'da ister rakipte olsun, maçın her anında sisteme hizmet etmesi gerekiyor.

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    İşte bu noktada, son dönemde Ittihad'ın neden takım olarak daha bütünlüklü ve daha ruhlu göründüğü anlaşılabilir; çünkü takım bir grup bireyle değil, tek bir fikir doğrultusunda hareket eden bir grup oyuncuyla oynuyor. Vissing'in yalnızca 60 gün içinde yerleştirmeyi başardığı dönüşüm de tam olarak bu.

    Sonuç olarak, Vissing'in Ittihad'da geçirdiği süre kısa olabilir, ancak imzası artık çok belirgin. Zira takım şu anda hızlı geçişlere, doğrudan baskıya, bek oyuncularının ileri çıkmasına, kanat oyuncularının içeriye kat etmesine, birebir mücadeleleri değerlendirmesine ve bunun yanı sıra forvetlerin savunma görevleri üstlenmeye hazır olmasına dayanan bir kimliğe sahip.

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