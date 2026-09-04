Laurent Blanc yönetimindeki İttihad, gerek Faris Abedi gerekse el-Cüleydan olsun, bek oyuncularının sürekli olarak hücum üçlüsüne kadar ilerlemesine güveniyor; bu sayede kanatlarda sayısal üstünlük oluşturmayı ve ceza sahasının içine ortalar göndermeyi amaçlıyor.

Bu oyun tarzı "el-Amid"e belirgin bir hücum gücü kazandırıyor, çünkü hücuma yeni unsurlar ekliyor ve rakibin savunmasını sürekli baskı altında tutuyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Ancak buna karşılık, bekleri bu şekilde ileri çıkması arkalarında büyük boşluklar bırakıyor, özellikle top kaybedildiğinde; İttihad savunmaya dönüşte gecikirse ya da orta saha oyuncuları bu bölgeleri hızlıca kapatmayı başaramazsa, bu boşluklar ciddi bir zaaf noktasına dönüşebilir.

İşte tam da burada Nasr'ın fırsatı yatıyor; bu boşlukları ani ataklara çevirecek yeterli hıza sahip bir takım, İttihad'ın hücumdaki en güçlü silahını gol yeme açısından tehlikeli bir kapıya dönüştürebilir.