Cumartesi akşamı gözler, Roshn Ligi'nin beşinci hafta müsabakaları kapsamında İttihad ile Nassr zirvesine çevrilecek. Sezonun erken aşamasının en güçlü karşılaşmalarından biri olan bu maçın sonucunun, önümüzdeki haftalarda zirve mücadelesinin şekillenmesinde büyük etkisi olabilir.
Nassr, liderliğini korumak ve Hilal'i kovalamayı sürdürmek için maça çıkarken, İttihad ilk 4 haftada aldığı iki beraberliğin ardından dengesini yeniden kazandıracak bir galibiyet arıyor.
Karşılaşma, iki farklı anlayış arasında net bir taktik mücadeleyi barındırıyor. İttihad büyük ölçüde kanatlardan hücumda sayısal üstünlük yaratmaya dayanırken, Nassr rakibin herhangi bir çıkışını tehlikeli bir fırsata çevirebilecek hücum hızlarına sahip. İşte tam da burada, İttihad için gerçek bir endişe kaynağı oluşturabilecek bir nokta ortaya çıkabilir.