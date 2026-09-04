24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP
GOAL

Çeviri:

Analiz: Nassr'ın füzeleri Ittihad'ı en güçlü olduğu noktada çarpabilir!

FEATURES
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
J. Felix
C. Ronaldo
S. Mane
J. Wissing
A. Postecoglou
Suudi Arabistan
Portekiz
Senegal
Almanya
Avustralya

Sahada beklenen taktiksel mücadele

Cumartesi akşamı gözler, Roshn Ligi'nin beşinci hafta müsabakaları kapsamında İttihad ile Nassr zirvesine çevrilecek. Sezonun erken aşamasının en güçlü karşılaşmalarından biri olan bu maçın sonucunun, önümüzdeki haftalarda zirve mücadelesinin şekillenmesinde büyük etkisi olabilir. 

Nassr, liderliğini korumak ve Hilal'i kovalamayı sürdürmek için maça çıkarken, İttihad ilk 4 haftada aldığı iki beraberliğin ardından dengesini yeniden kazandıracak bir galibiyet arıyor.

Karşılaşma, iki farklı anlayış arasında net bir taktik mücadeleyi barındırıyor. İttihad büyük ölçüde kanatlardan hücumda sayısal üstünlük yaratmaya dayanırken, Nassr rakibin herhangi bir çıkışını tehlikeli bir fırsata çevirebilecek hücum hızlarına sahip. İşte tam da burada, İttihad için gerçek bir endişe kaynağı oluşturabilecek bir nokta ortaya çıkabilir.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Al-Ittihad'ın gösterdiği hücum gücü tehlikeye dönüşebilir

    Laurent Blanc yönetimindeki İttihad, gerek Faris Abedi gerekse el-Cüleydan olsun, bek oyuncularının sürekli olarak hücum üçlüsüne kadar ilerlemesine güveniyor; bu sayede kanatlarda sayısal üstünlük oluşturmayı ve ceza sahasının içine ortalar göndermeyi amaçlıyor. 

    Bu oyun tarzı "el-Amid"e belirgin bir hücum gücü kazandırıyor, çünkü hücuma yeni unsurlar ekliyor ve rakibin savunmasını sürekli baskı altında tutuyor.

    Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

    Ancak buna karşılık, bekleri bu şekilde ileri çıkması arkalarında büyük boşluklar bırakıyor, özellikle top kaybedildiğinde; İttihad savunmaya dönüşte gecikirse ya da orta saha oyuncuları bu bölgeleri hızlıca kapatmayı başaramazsa, bu boşluklar ciddi bir zaaf noktasına dönüşebilir.

    İşte tam da burada Nasr'ın fırsatı yatıyor; bu boşlukları ani ataklara çevirecek yeterli hıza sahip bir takım, İttihad'ın hücumdaki en güçlü silahını gol yeme açısından tehlikeli bir kapıya dönüştürebilir.

    • Reklam
  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    Mane ve Koeman: Fırlatılmaya hazır roketler

    Nassr, bu tür alanları en iyi şekilde değerlendirebilecek unsurlara tam olarak sahip. Sadio Mane ve Kingsley Coman, savunma hattının arkasına hız ve doğrudan çıkış yapma becerisine sahip; İttihad'ın bekleri ileri çıktığında bu ikili saldırabilecekleri geniş alanlar bulabilir.

    Mesele yalnızca Mane ve Coman ile sınırlı değil; Angelo da maçın bazı bölümlerinde kanata katılıp hücumda sayısal üstünlük oluşturabilir. Bu da Nassr'ın İttihad bekinin ileri çıktığı cepheyi kullanmaya çalışıp, ardından topu hızlıca onun arkasında bıraktığı alana göndermeye çalışabileceği anlamına geliyor.

    Nassr, orta sahada topu kaparak hızla kanatlara aktarabilirse, hücum birkaç saniye içinde savunma pozisyonundan bir birebir ya da doğrudan karşı karşıya kalma durumuna dönüşebilir.

  • FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP

    João Félix: boşlukların kalbinde bir başka silah

    Ittihad, hatları arasındaki bağı koruyamazsa yaşayabileceği bir başka sorun daha var; o da orta saha ile savunma arasında zaman zaman beliren boşluklar. Bu nokta özellikle Joao Felix'e maça dahil olmak için büyük bir fırsat sunabilir.

    Portekizli oyuncunun devasa bir alana ihtiyacı yok; topu alabilmek ve ardından savunma düzenini bozan bir pas atabilmek için hatlar arasında bir koridor bulması yeterli. Özellikle de Mane ya da Coman aynı anda savunmanın arkasına doğru hareket ederse.

    Dolayısıyla Ittihad yalnızca kanatlardaki hız tehlikesiyle değil, aynı zamanda derinden gelip hatlar arasındaki boşluğu değerlendiren pas tehlikesiyle de karşı karşıya.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • İttihad denklemi nasıl tersine çevirebilir?

    İttihad açısından anahtar, Nassr'ın hücum baskısını kendisine karşı kullanmak olabilir. Eğer "el-Amid" topa sahip olur ve Nassr'ın oyuncuları büyük sayılarla öne çıkarsa, karşı tarafta boşluklar ortaya çıkacaktır; işte burada el-Amid, sürekli açık bir maça girmek yerine hızlı ve düzenli kontrataklara güvenebilir.

    Geçiş hareketleri hesaplı olmalı, çünkü Mane ve Coman'a sahip bir takım karşısında top kaybetmek çok pahalıya mal olabilir; ancak aynı zamanda Nassr'ın öne çıkmasından yararlanarak, özellikle İttihad topu doğrudan orta sahanın arkasına aktarmayı başarırsa, rakip kaleye hızla ulaşılabilir.

    Ayrıca oku: Yıkıcı bir hücum ama: Salem el-Dawsari Hilal'de kalacak mı?

    Bu nedenle Klasiko'daki asıl mücadele, kimin daha fazla topa sahip olduğu üzerine değil, boşlukları kimin daha iyi yönettiği üzerine olabilir. İttihad, hücum hattındaki ilerleyişinde en önemli güç noktalarından birine sahip, ancak bekleri arkasındaki boşlukları koruyamazsa bu, en büyük zayıf noktasına dönüşebilir.

    Buna karşılık Nassr, bu boşlukları vurmak için ideal silahlara sahip; bu yüzden Mane, Coman ve Angelo, İttihad'ın hücum baskısını ona karşı bir silaha dönüştürmek için altın bir fırsatla karşı karşıya olacak.

    İttihad'ın hücuma ihtiyacı var, ama daha çok ne zaman hücum edeceğini ve ne zaman boşlukları kapatacağını bilmeye ihtiyacı var; çünkü Nassr'ın füzelerinin harekete geçmesi için tek bir an yeterli.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN