Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Analiz: Kadro eksikliği, Atlético Madrid'i Barcelona'nın hücum seli karşısında savunmasız bırakıyor

Konuklar, Gonzalez'in hatasını iyi değerlendirdiler

Barcelona, bugün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftası kapsamında Atlético Madrid'in kalesi (Metropolitano Stadyumu) 'na yaptığı zorlu deplasman maçında hedefine ulaştı ve zorlu bir galibiyet (2-1) elde ederek liderliğini pekiştirdi.

Barça, ilk yarıda beklenen performansı gösteremedi. Savunması, özellikle Antoine Griezmann ve Giuliano Simeone'nin hızlı atakları karşısında zayıf kaldı. Simeone, 39. dakikada takımını öne geçiren golü attı, ancak 42. dakikada Marcus Rashford, Blaugrana'nın beraberlik golünü kaydetti.

  Nico Gonzalez Atletico Madrid BarcellonaGetty Images

    Maçın dönüm noktası

    Ancak maçın dönüm noktası, ilk yarının bitimine az bir süre kala, ev sahibi takımın kalesine doğru açık bir pozisyonda ilerleyen Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a yaptığı müdahale nedeniyle Atlético'nun sol bek oyuncusu Nico González'in oyundan atılması oldu.

    Gonzalez'in oyundan atılması, Katalan takımının ikinci yarıya tam hakimiyet kurmasını ve Rojo Blancos'a arka arkaya ataklar düzenlemesini sağladı. Bu ataklar sonunda, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin, Blaugrana'nın sol bek oyuncusu João Cancelo'nun şutunun kaleci Juan Musso'dan seken topu ağlara göndermesiyle sonuçlandı.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Katalan egemenliği

    Genel olarak, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, organize bir yüksek pres stratejisi uyguladı ve bu da ona maçın gidişatında açık bir üstünlük sağladı; top hakimiyeti %67'ye ulaşırken, Atlético Madrid'in payı %33'te kaldı.

    Bu hakimiyet, 22 şutla (8'i kaleyi bulan) büyük bir hücum etkinliğine dönüştü, oysa ev sahibi takım 6 şutla yetindi (sadece 2'si kale direkleri arasına isabet etti).

    Buna karşılık, Diego Simeone liderliğindeki Atlético, özellikle sayıca azınlıkta oldukları için, yoğun bir savunma bloğuna ve hızlı geçişlere dayandı.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    İtme etkisi

    Barcelona'nın hücum yapısı, Rafeina'nın sakatlığı nedeniyle etkilenmiş olsa da, Flick akıllı değişiklikler yaptı ve Danny Olmo ile Fermin Lopez'i dönüşümlü olarak sahte forvet olarak kullandı. Ayrıca Marcus Rashford, Rojo Blancos savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirmede önemli bir rol oynadı.

    Beklenen gol verileri, Barcelona'nın ezici üstünlüğünü gösteriyor; istatistiksel değer 2,23'e ulaşırken, Atlético Madrid'in değeri 0,92'de kaldı.

    Ev sahibi takım, ilk yarıda uzun paslarla tehlikeli pozisyonlar yaratmayı başarsa da, ikinci yarıda bunu başaramadı. Sayıca az olmanın etkisini açıkça hissettiler ve sonunda Katalanların top hakimiyeti ve hücum seli karşısında yenildiler.

