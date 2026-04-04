Analiz: Kadro eksikliği, Atlético Madrid'i Barcelona'nın hücum seli karşısında savunmasız bırakıyor

Genel olarak, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, organize bir yüksek pres stratejisi uyguladı ve bu da ona maçın gidişatında açık bir üstünlük sağladı; top hakimiyeti %67'ye ulaşırken, Atlético Madrid'in payı %33'te kaldı.

Bu hakimiyet, 22 şutla (8'i kaleyi bulan) büyük bir hücum etkinliğine dönüştü, oysa ev sahibi takım 6 şutla yetindi (sadece 2'si kale direkleri arasına isabet etti).

Buna karşılık, Diego Simeone liderliğindeki Atlético, özellikle sayıca azınlıkta oldukları için, yoğun bir savunma bloğuna ve hızlı geçişlere dayandı.