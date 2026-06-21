Analiz... İspanya, tüm dünyanın gözü önünde Donis’in kartlarını nasıl parçaladı?

Suudi Arabistan milli takımının İspanya’ya karşı aldığı yenilgi, 2026 Dünya Kupası’nın en güçlü adaylarından birine karşı yaşanan sıradan bir aksilikten ibaret değildi; aksine, bu maç “Yeşiller”in 90 dakika boyunca yaşadığı birçok teknik ve taktiksel sorunu ortaya çıkardı.
Maçın başlangıç düdüğünden itibaren İspanya milli takımının agresif bir hücum planıyla sahaya çıktığı ve maçı erken bitirme niyetinde olduğu belliydi. Öte yandan “Yeşiller”, hem savunma organizasyonu hem de topu elinde tutma becerisi, hatta hücum geçişlerini gerçekleştirme konusunda ilk turda Uruguay karşısında sergilediği performanstan tamamen uzak bir görüntü sergiledi.