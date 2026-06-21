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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Analiz... İspanya, tüm dünyanın gözü önünde Donis’in kartlarını nasıl parçaladı?

FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
L. Yamal
S. Al-Dawsari
G. Donis
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan

الأخضر يتلقى ضربة مونديالية موجعة

Suudi Arabistan milli takımının İspanya’ya karşı aldığı yenilgi, 2026 Dünya Kupası’nın en güçlü adaylarından birine karşı yaşanan sıradan bir aksilikten ibaret değildi; aksine, bu maç “Yeşiller”in 90 dakika boyunca yaşadığı birçok teknik ve taktiksel sorunu ortaya çıkardı.

Maçın başlangıç düdüğünden itibaren İspanya milli takımının agresif bir hücum planıyla sahaya çıktığı ve maçı erken bitirme niyetinde olduğu belliydi. Öte yandan “Yeşiller”, hem savunma organizasyonu hem de topu elinde tutma becerisi, hatta hücum geçişlerini gerçekleştirme konusunda ilk turda Uruguay karşısında sergilediği performanstan tamamen uzak bir görüntü sergiledi.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis, savaş daha başlamadan kaybetti

    Yunan teknik direktör Georgios Donis, özellikle kanatlarda Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal’ın varlığı göz önünde bulundurularak, İspanyol hücum gücünün önündeki boşlukları kapatmak amacıyla beş defans oyuncusundan oluşan bir savunma düzenine başvurarak herkesi şaşırttı.

    Ancak sahada yaşananlar tamamen farklıydı; bu taktik, savunmaya ek bir sağlamlık kazandırmak bir yana, tam tersine savunmacılar arasında ve arkalarında büyük boşluklar ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca orta saha oyuncuları da açık bir şekilde kapsama eksikliği yaşadı; bu da İspanya milli takımının Muhammed Al-Owais’in kalesine ulaşmak için kolay ve çeşitli çözümler bulmasına yol açtı.

    Bundan daha da tehlikeli olan ise Suudi Arabistan’ın hücum kimliğini tamamen yitirmiş olmasıydı. Takım, topu ileriye taşıyamadı ve Uruguay karşısında en önemli silahlarından biri olan kontra atakları gerçekleştiremedi; böylece maç, İspanya’nın aralıksız hücumları ve baskı altındaki Suudi savunmasına dönüştü.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal… Suudi cephesinin kabusu

    Maç öncesinde Lamine Yamal’ı durdurmanın ve önündeki boşlukları azaltmanın gerekliliği üzerine yapılan tüm tartışmalara rağmen, gerçekte durum tamamen farklıydı.

    İspanyol yıldız, maçın ilk dakikalarından itibaren boşlukları başarıyla değerlendirdi ve ceza sahası içindeki bariz savunma hatası sonucu, Suudi savunmacılardan gerçek bir baskı görmeden kendisine gelen bir ortayla skoru açtı.

    Yamal’ın golü sadece bireysel bir hareket değildi; aynı zamanda savunma hattını saran kargaşanın ve kanat oyuncuları ile stoperler arasındaki savunma rollerinin belirsizliğinin doğrudan bir yansımasıydı.

    Zaman geçtikçe Yamal, hem derinlikteki hareketleriyle hem de kanatlarda sergilediği performansıyla tehlikeli olmaya devam etti ve İspanya’nın ataklarının ana çıkış noktası haline geldi.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Üç dakika her şeyi ortaya çıkardı

    İlk gol bir savunma hatasından kaynaklansa da, Mikel Oyarzabal’ın iki golünü attığı dakikalar, Suudi Arabistan milli takımının tüm sorunlarını açıklamaya yetiyordu.

    Sadece üç dakika içinde İspanya, hatlar arasındaki büyük boşluklardan ve ceza sahası içindeki kötü pozisyonlamadan yararlanarak defansın derinliklerine birden fazla kez girmeyi başardı.

    Defans oyuncuları sürekli geri çekiliyordu ve orta saha oyuncuları gerekli desteği sağlayamadı; bu da Suudi kalenin önündeki alanı La Roja oyuncuları için açık bir alan haline getirdi.

    Sonuç olarak, maçın henüz yarım saati dolmadan arka arkaya iki gol yendi ve maç fiilen sona erdi.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Acımasız yıkım

    Rakamlar, maç boyunca İspanya’nın üstünlüğünü yansıtıyordu; İspanya %65’e varan top hakimiyeti sergilerken, Suudi Arabistan milli takımı sadece %35’lik bir oranla yetindi. Ayrıca şut sayısı, gol fırsatı yaratma, yerden ve havadan top kapma sayılarında da ezici bir üstünlük sağladı.

    Suudi takımı sadece topu kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda dizilişini düzenleme ve nefes alma fırsatını da kaybetti; çünkü İspanya takımı, topu kaybettikten birkaç saniye sonra tekrar top hakimiyetini geri kazanıyordu.

    Bu sürekli baskı, Suudi Arabistan’ın maçın büyük bir bölümünü kendi yarı sahasında geçirmesine neden oldu ve bu da oyuncuları fiziksel ve zihinsel olarak yıprattı.

    İspanya’nın toplam şut sayısı 20’ye ulaşırken, Suudi milli takımınki sadece 3’tü; bu da ne kadar zorlandıklarını ortaya koydu.

  • Kendi kalesine atılan gol, Suudi savunmasının geçirdiği geceyi özetliyor

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte Suudi Arabistan milli takımı, Hassan Tambakti’nin kendi kalesine attığı golle yeni bir darbe aldı.

    Gol kendi kalesine atılmış olsa da, bu pozisyon savunmadaki sorunların devam ettiğini ortaya koydu. Korner vuruşu sırasında Mark Kokoria markajsız bırakıldı ve topu tamamen serbest bir şekilde karşıladı; top önce Al-Owais'ten, ardından da Tambakti'den sekerek ağlara gitti.

    Bu gol, maç boyunca yaşananların mükemmel bir özetiydi: kötü pozisyon alma, markaj eksikliği ve ortalar ile duran toplarda tekrarlanan hatalar.

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    Karar turu öncesinde zorlu bir ders

    İspanya gibi büyük bir milli takıma karşı alınan yenilgi başlı başına bir felaket değildir, ancak bu yenilginin gerçekleşme şekli pek çok soru işareti uyandırmaktadır.

    Suudi milli takımı sadece bireysel farklar nedeniyle değil, İspanya’nın taktik, organizasyon ve fiziksel açıdan açık üstünlüğü yüzünden de mağlup oldu.

    Donis liderliğindeki teknik ekip, özellikle hatların düzenlenmesi, boşlukların azaltılması ve baskı altındayken topu dışarı çıkarma sürecinin iyileştirilmesi konularında, El Salvador ile yapılacak bir sonraki maç öncesinde çok işin var.

    Uruguay ile oynanan beraberlik Suudi taraftarlara tur atlama hayali vermiş olsa da, İspanya maçı, dünyanın en iyileriyle rekabet etmek için ne kadar çok çalışma gerektiğini ve bu tür büyük turnuvalarda organizasyon ile taktiksel disiplinin hâlâ başarının anahtarı olduğunu acı bir şekilde hatırlattı.

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