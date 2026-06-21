Analiz... İspanya, tüm dünyanın gözü önünde Donis’in kartlarını nasıl parçaladı?

Rakamlar, maç boyunca İspanya’nın üstünlüğünü yansıtıyordu; İspanya %65’e varan top hakimiyeti sergilerken, Suudi Arabistan milli takımı sadece %35’lik bir oranla yetindi. Ayrıca şut sayısı, gol fırsatı yaratma, yerden ve havadan top kapma sayılarında da ezici bir üstünlük sağladı.

Suudi takımı sadece topu kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda dizilişini düzenleme ve nefes alma fırsatını da kaybetti; çünkü İspanya takımı, topu kaybettikten birkaç saniye sonra tekrar top hakimiyetini geri kazanıyordu.

Bu sürekli baskı, Suudi Arabistan’ın maçın büyük bir bölümünü kendi yarı sahasında geçirmesine neden oldu ve bu da oyuncuları fiziksel ve zihinsel olarak yıprattı.

İspanya’nın toplam şut sayısı 20’ye ulaşırken, Suudi milli takımınki sadece 3’tü; bu da ne kadar zorlandıklarını ortaya koydu.