Analiz: İspanya’nın üstünlüğü ve Fransa’nın yetersizliği… De la Fuente, Deschamps’a taktik dersi veriyor

İspanya milli takımı ilk dakikalardan itibaren oyununa damgasını vurdu ve maçın temposunu kontrol etmeyi başardı; bu da açıkça kaybolmuş gibi görünen Fransa milli takımının yetersizliğini ortaya koydu. İspanya, maçın büyük bölümünde sergilediği özgüven, disiplin ve üstünlükle 2-0 galip gelerek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmeyi hak ettiğini kanıtladı.

Fransız milli takımı, hem top hakimiyeti hem de gol fırsatları yaratma konusunda İspanya’nın temposuna ayak uyduramadı. Les Bleus oyuncuları hücumda çözüm bulamadı; takım ise hem savunma hem de hücumda dağınık bir görüntü sergiledi. Bu durum, La Roja’ya maçın gidişatına ve sonucuna yansıyan açık bir üstünlük sağladı.

İspanya Milli Takımı, kendi oyun stilini dayatmayı ve Fransa’nın kilit oyuncularının önündeki boşlukları kapatmayı başardıktan sonra, maçı kazanmak için olağanüstü bir çaba sarf etmeye gerek duymadı. Eleme turlarındaki güçlü performansını sürdürerek hak ettiği bir galibiyetle, şampiyonluk için en önde gelen adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu galibiyetle İspanya Milli Takımı, önümüzdeki Pazar günü oynanacak final maçına çıkma hakkını elde etti. Finalde, diğer yarı final maçında İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmanın galibini bekleyecek. Fransız Milli Takımı ise turnuvadaki serüveninin sona ermesinin ardından üçüncülük maçına çıkmak zorunda kalacak.