Analiz: İspanya’nın üstünlüğü ve Fransa’nın yetersizliği… De la Fuente, Deschamps’a taktik dersi veriyor

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, büyük turnuvalarda Fransız teknik direktör Didier Deschamps’a karşı üst üste üçüncü galibiyetini elde ettikten sonra, Deschamps’a karşı taktiksel üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Bu galibiyetler sırasıyla Avrupa Şampiyonası yarı finalinde (2-1), Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde (5-4) ve son olarak Dünya Kupası yarı finalinde elde edildi.
La Roja’nın teknik direktörü, ilk dakikadan maçın son düdüğüne kadar rakibinden daha iyi bir maç okuma ve detayları yönetme becerisi sergileyerek, İspanya’yı hak ettiği şekilde finale taşıdı; özellikle de İspanya’nın oyun düzenini koruyan oyuncu değişiklikleri de bu başarıya katkıda bulundu.
De la Fuente, fiziksel durumundaki düşüşe rağmen Pedri’yi yedek kulübesinde tutması nedeniyle maç öncesinde gelen eleştirilere aldırış etmedi ve orta sahada Rodri’nin yanında Fabián Ruiz’e güvenmeyi tercih etti; bu karar tam anlamıyla başarılı oldu. İkili, orta sahayı tamamen kontrol altına aldı ve Fransa oyuncularının önündeki derinliği tamamen kapattı; böylece Les Bleus’un alışılageldiği şekilde ataklar kurmasını veya son üçte bir bölgeye ulaşmasını engelledi.
İspanyol teknik direktörün etkisi orta sahadaki hakimiyetle sınırlı kalmadı, tüm savunma sistemine yayıldı; sadece dörtlü savunma veya iki defansif orta saha oyuncusuna güvenmeksizin, tek bir bütün olarak savunma yapan bir takım oluşturmayı başardı. Hatlar arasındaki mesafeler mükemmeldi; toplu baskı ve hızlı top geri kazanımı sayesinde Fransız milli takımı, bu Dünya Kupası'nda ilk kez gol atamadan sahadan ayrıldı.
Taktiksel disiplin, İspanya milli takımının tüm oyuncularında açıkça görüldü. Lamine Yamal, Pedro Porro’ya defansif olarak destek olmak ve Fransa’nın sol kanattan gelen ataklarını durdurmak için defalarca geriye çekilmekten çekinmedi; bu sahne, De la Fuente’nin takımda aşıladığı kolektif ruhu yansıtıyordu. Tek bir blok halinde hem savunma hem de hücum yapan bu bütünleşik sistem, İspanya’nın hak ettiği üstünlüğünün ve Dünya Kupası finali biletini almasının en önemli nedeniydi.
İspanya’nın üstünlüğünün nedenleri sadece savunma sistemi veya taktiksel disiplinle sınırlı kalmadı; kaleci Unai Simón da maçı olağanüstü bir şekilde okuması sayesinde bu başarının en önemli nedenlerinden biri oldu.
La Matador’un kalecisi, savunma hattının arkasında “libero” rolünde oynadı ve Fransa’nın İspanya’nın baskısından kurtulmak için kullandığı uzun pasları kesmek amacıyla sürekli olarak ceza sahası dışına çıktı, Ayrıca, topun Mbappé’ye ulaşmadan önce onu uzaklaştırmak için birçok kez mükemmel zamanlamayla kaleye çıktı ve İspanya’nın üstünlüğünün, De la Fuente’nin planlarıyla başlayan ve Simón’un kale direkleri arasında sergilediği sakin ve kararlı performansla tamamlanan bütünsel bir sistemin ürünü olduğunu kanıtladı.