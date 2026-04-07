Analiz: Bayern, Bernabéu'da büyük bir galibiyeti kaçırdı... 60 dakika, Real Madrid'in yetersizliğini ortaya koydu

Beklenilenin aksine, Bayern Münih maça yoğun bir baskıyla başladı ve erken bir gol atmaya çalıştı. Real Madrid oyuncuları ise sahalarının ortasında, özellikle genç Tiago Petarş'ın yaptığı birçok hatayla büyük bir kargaşa yaşadı.

Bavyera ekibi, kanat oyuncuları Luis Díaz ve Michael Olise'nin hızını kullanarak kanatlardan içeri girip ortalar açmaya çalıştı ve Bayern birçok kez gol atmaya çok yaklaştı, ancak bunu başaramadı.

Real Madrid, saflarını düzenleyemedi ve kendi sahasından kolayca çıkamadı; Vinicius Junior ve Kylian Mbappé'nin hızlarından yararlanarak kontrataklara güvendi.

Diğer tarafta ise Bayern Münih, sanki "Allianz Arena"da oynuyormuş gibi göründü ve ilk 30 dakikada birçok net gol fırsatını kaçırdı.