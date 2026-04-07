FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

Analiz: Bayern, Bernabéu'da büyük bir galibiyeti kaçırdı... 60 dakika, Real Madrid'in yetersizliğini ortaya koydu

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki maçta son dakikalarda kaçırılan goller yağmuru

Bayern Münih, son 30 dakika hariç maçın büyük bölümünde sahayı domine ederek Santiago Bernabéu'yu sessizliğe boğdu ve hak ettiği bir galibiyetle (2-1) ayrıldı; böylece Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı.

Alvaro Arbeloa liderliğindeki Real Madrid, Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'e maçın büyük bölümünde ayak uyduramadı ve Bavyera ekibi rövanş maçı öncesinde büyük bir galibiyetle ayrılabilirdi.

Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki rövanş maçı, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselecek takımı belirlemek üzere önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.

Ayrıca okuyun: Video: Bayern, Bernabéu'da Real Madrid'in sinirlerini bozdu



    Durmak bilmeyen baskı... ve sayısız hata

    Beklenilenin aksine, Bayern Münih maça yoğun bir baskıyla başladı ve erken bir gol atmaya çalıştı. Real Madrid oyuncuları ise sahalarının ortasında, özellikle genç Tiago Petarş'ın yaptığı birçok hatayla büyük bir kargaşa yaşadı.

    Bavyera ekibi, kanat oyuncuları Luis Díaz ve Michael Olise'nin hızını kullanarak kanatlardan içeri girip ortalar açmaya çalıştı ve Bayern birçok kez gol atmaya çok yaklaştı, ancak bunu başaramadı.

    Real Madrid, saflarını düzenleyemedi ve kendi sahasından kolayca çıkamadı; Vinicius Junior ve Kylian Mbappé'nin hızlarından yararlanarak kontrataklara güvendi.

    Diğer tarafta ise Bayern Münih, sanki "Allianz Arena"da oynuyormuş gibi göründü ve ilk 30 dakikada birçok net gol fırsatını kaçırdı.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Maçın bitiminden önce pes etmek

    Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer ve Real Madrid kalecisi Andriy Lunin, ilk 45 dakika boyunca birçok tehlikeli pozisyonu kurtararak göz doldurdu.

    Ancak Real Madrid, ilk yarının bitimine 4 dakika kala Bayern'in baskısına boyun eğdi ve Luis Díaz, Serge Gnabry'nin onu net bir pozisyona sokan muhteşem pasını değerlendirerek ilk golü attı.

    Bayern'in büyük bir top hakimiyeti ve arka arkaya gelen atakları, Real Madrid'in ise bariz hücum yetersizliği karşısında, ilk yarıyı sadece tek gol geride kapatan Real Madrid büyük ölçüde şanslı sayılır.

    Müthiş bir başlangıç

    Birçok kişi Real Madrid'in ikinci yarıya farklı bir tavırla başlayıp dişlerini göstereceğini tahmin ediyordu, ancak Kraliyet Kulübü taraftarlarının şaşkınlığı içinde tam tersi oldu.

    Bayern Münih, ikinci yarının başında baskısını ve top hakimiyetini sürdürdü ve ikinci yarının ilk dakikasında Harry Kane'in ceza sahası dışından attığı mükemmel bir şutla ikinci golü kaydetti.

    Michael Olise, sağ kanatta adeta bir ateş topu gibiydi, defalarca iç sahaya girdi ve onu durduramayan Carreras'ın kalesine büyük tehlike yarattı; üstelik ikinci golün de mimarıydı.

    İkinci golün ardından Bayern Münih geri çekilmedi ve baskısını sürdürdü. Real Madrid oyuncuları ise Bayern'in ataklarını durdurmak için hiçbir çözüm bulamadı.

    Ayrıca okuyun: Video: Kane, Real Madrid'in dertlerini ikiye katladı ve rekorunu tekrarladı



  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Yarım saatlik bir üstünlük… Ve Nouir parlıyor

    Son yarım saatte durum tamamen değişti; Bayern Münih iki gol farkını korumak için geri çekilirken, Real Madrid maça yeniden ortak olmak için arka arkaya ataklar düzenlemeye başladı.

    Real Madrid, ikinci yarıda kraliyet oyuncularının dikkat çekici bir aktivite sergilediği bir ortamda, kalesini birçok kez kurtaran Neuer'in muhteşem performansı karşısında birçok net fırsatı kaçırdı.

    Vinícius Júnior ve Kylian Mbappé, fırsatları kaçırmada ustalık gösterdi, ta ki Fransız forvet 74. dakikada farkı azaltana kadar. Tecrübeli kaleci topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak top gol çizgisini geçti.

    Golün ardından Real Madrid, yedek oyuncular Bellingham, Militão ve Brahim Díaz'ın coşkusundan yararlanarak yoğun bir baskı kurdu, ancak beraberliği yakalayamadı.

    Karşı ataklar... ve kaçırılan fırsatlar

    Maçın son dakikalarında Bayern Münih, Real Madrid'in savunma hattındaki geniş boşlukları iyi değerlendirdi ve birçok kontra atak gerçekleştirdi, ancak Bavyeralı oyuncular, bitiricilikteki dikkatsizlik ve aceleci davranışları nedeniyle tüm fırsatları kaçırdı.

    Bayern Münih, son dakikalarda en az iki gol daha atarak Allianz Arena'ya rahat bir şekilde gitmeye çok yakındı, ancak bu fırsatı kaçırdı.

    Diğer tarafta ise Real Madrid oyuncuları birçok pozisyonda skoru eşitlemeye çok yaklaştı, ancak Neuer'in muhteşem performansı ve atakları daha başlangıcında kurtarmak için defalarca kalesinden çıkması, en azından beraberliği engelledi.

