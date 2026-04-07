Analiz: Bayern, Bernabéu'da büyük bir galibiyeti kaçırdı... 60 dakika, Real Madrid'in yetersizliğini ortaya koydu

Bayern Münih, son 30 dakika hariç maçın büyük bölümünde sahayı domine ederek Santiago Bernabéu'yu sessizliğe boğdu ve hak ettiği bir galibiyetle (2-1) ayrıldı; böylece Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı.
Alvaro Arbeloa liderliğindeki Real Madrid, Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'e maçın büyük bölümünde ayak uyduramadı ve Bavyera ekibi rövanş maçı öncesinde büyük bir galibiyetle ayrılabilirdi.
Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki rövanş maçı, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselecek takımı belirlemek üzere önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.
Ayrıca okuyun: Video: Bayern, Bernabéu'da Real Madrid'in sinirlerini bozdu