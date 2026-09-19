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من مباراة الأهلي وصن داونزX/AlAhli_FC
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Analiz: Ahly kendi sonunu hazırladı, Sundowns ise Pošećin felaketlerinden faydalandı!

FEATURES
Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Hollanda

Tehlike altında!

Al Ahly'nin Sundowns karşısında aldığı yenilgi, Afrika şampiyonunun net bir taktiksel üstünlüğünden kaynaklanmadı; maçı küçük detaylar belirledi. Suudi ekibi çok iyi dönemler ortaya koydu ancak fırsatlarını harcadı ve ceza sahası içindeki ortalar ile toplarla gereken şekilde mücadele edemedi.

Marino Pusic maça iyi başladı, topa sahip olmayı Sundowns'a bıraktı ve kontrataklara dayanarak rakibin orta saha ile savunmasındaki boşlukları değerlendirmeye yöneldi. Bu yöntem, Al Ahly'ye Güney Afrika ekibinin kalesine ulaşmak için birden fazla fırsat verdi.

Ancak Hollandalı teknik adam maç boyunca aynı yaklaşımı sürdüremedi. Al Ahly ikinci yarıda daha çok geri çekildi ve başlangıçta hedef aldığı boşlukları kaybetmeye başladı. Ardından gelen bazı değişiklikler, özellikle Galeno'nun oyuna geç dahil edilmesiyle görevi daha da zorlaştırdı.

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  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Posic boşlukları vuruyor

    Ahli, Sundowns'un son üçlük bölgesinde sürekli pas oyununa dayandı; arkadan gelen oyunculardan birinin rakip savunmanın gerisindeki boşluğu değerlendirmek için hareketlenmesiyle birlikte, bu fikir Francisco Trincao ve aynı şekilde Ziyad el-Cuhani ile birden fazla kez ortaya çıktı.

    Bu hareketler Sundowns savunmasını sürekli hareket etmeye zorladı ve Ahli'nin tehlikeli bölgelere ulaşmasına imkan tanıdı; ancak sorun son dokunuşta ve kaçırılan fırsatlardaydı. Bu da takımı üstünlüğünü daha fazla gole çevirmekten mahrum bıraktı.

    Ahli'nin bu anlayışı daha uzun süre koruması gerekiyordu; özellikle Sundowns'un çok sayıda oyuncuyla öne çıkıp arkasında bariz boşluklar bırakması nedeniyle, ki bunlar Ahli'nin hız ve geçiş oyunlarıyla vurabileceği boşluklardı.

    Ancak zaman ilerledikçe Ahli daha fazla geriye çekildi ve maçın başında var olan boşlukları değerlendirme konusunda daha az yetkin hale geldi. Bu da Sundowns'a kendi temposunu daha fazla dayatma fırsatı verdi.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toni köşeyi Al-Buraikan'a bırakıyor

    Bosic, İvan Toney ile Firas el-Bureykan arasında rol değişimi üzerinde çalıştı; amacı el-Bureykan'ın hızından ve boşluklara koşabilme yeteneğinden yararlanmaktı ve bu, el-Ahly'nin gol sahnesinde açıkça görüldü.

    Aynı zamanda Toney, maçın birçok bölümünde oyun kurucuya dönüştü; ceza sahasından uzaklaşıp arkadan gelen oyunculara alan bırakıyordu. Bu da el-Ahly'ye hücumları kurmada ve Sundowns'ın kalesine ulaşmada daha büyük bir esneklik sağladı.

    Bu fikir ilk yarıda büyük ölçüde işe yaradı, ancak el-Ahly kaçırdığı fırsatlar nedeniyle bundan yeterince yararlanamadı. Ardından takımın öne çıkışının azalması ve boşlukları değerlendirebilecek oyuncu sayısının düşmesiyle etkisi geriledi.

    İşte burada Bosic'in kararlarının bir başka yönü ortaya çıktı; zira Sundowns'ın savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirebilecek oyuncu olan Galeno'yu oyuna sürmekte geç kaldı. Ancak sahaya çıktığında rakip ikinci golü atmış ve geriye çekilmişti, dolayısıyla değerlendirmesi gereken boşluklar ortadan kalkmıştı.

  • Sundowns, Al Ahly'nin zayıf noktasını keşfediyor

    Sundowns topu elinde tutsa da yalnızca pas trafiğiyle yetinmedi; Ahly'nin iki kanattan gelen toplarla mücadelede bir sorun yaşadığını fark etmiş gibi görünerek, dikkatini belirgin biçimde kanatlara ve orta yapmaya yöneltti.

    İlk gol de bu şekilde geldi; Sundowns topu savunmanın arkasına gönderdi ve Nuno Santos örtü boşluğunu değerlendirerek üstünlük golünü kaydetti. Ardından ikinci yarıda sağ taraftan yapılan bir ortayla aynı senaryo tekrarlandı.

    İşte burada iki takım arasındaki fark ortaya çıktı; Ahly değerlendirebileceği boşluklara sahipti ancak buralara aynı güçle yüklenmeyi sürdüremedi. Sundowns ise kanatlardan baskısını sürdürdü ve Ahly savunmasında beliren zayıf noktayı işledi.

    Ahly'nin ikinci yarıda geri çekilmesi de Sundowns'ın baskısının artmasında ek bir sebep oldu; takım rakip kaleyi tehdit etmek yerine kendi bölgelerini savunmaya daha yakın hale geldi ve bu da tehlikenin giderek Ahly kalesine yönelmesine neden oldu.

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  • Sundowns, Al Ahly'nin felaketlerinden yararlanıyor

    Muhammed Abdurrahman'ın oyuna girişi maçın dönüm noktası oldu; Said Baatiye'nin yerine sahaya çıkmasının ardından yalnızca birkaç saniye geçmişti ki, Ahli, Nuno Santos aracılığıyla ikinci golü yedi.

    Abdurrahman, ceza sahası içinde Santos'u markaja almakta başarısız oldu ve Sundowns oyuncusu ortayı ikinci golüne çevirmek için gerekli boşluğu bularak maçı takımının lehine noktaladı.

    Yenilginin sorumluluğu tek başına Abdurrahman'a yüklenemez, ancak bu pozisyon Ahli'nin sorununun ortalarla mücadele ve markajda olduğunu doğruluyor; özellikle de Sundowns'un aynı senaryoyu iki kez tekrarlaması bunu gösteriyor.

    Sonuçta Bositsch maça iyi fikirlerle başladı ve boşlukları değerlendirmeyi, Toni, Brikan ve Trincao'yu görevlendirmeyi başardı; ancak ikinci yarıda geri çekilme ve takıma istenen şekilde katkı sağlamayan değişikliklerle Ahli'ye zarar verdi.

    Bunların başında da Galeno'yu oyuna geç dahil etmesi geliyordu. Oyuncu sahaya girdiğinde Sundowns ikinci golünü atmış ve geri çekilmişti, dolayısıyla Galeno'nun değerlendirebileceği boşluklar ortadan kalkmıştı ve bu hücum kozu uygun zamanlamanın gerisinde kaldı.

    Ayrıca okuyun: Video: Sundowns, Suudi Ahli'yi çökertti ve dünyanın yarısının şampiyonu oldu

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