Ahli, Sundowns'un son üçlük bölgesinde sürekli pas oyununa dayandı; arkadan gelen oyunculardan birinin rakip savunmanın gerisindeki boşluğu değerlendirmek için hareketlenmesiyle birlikte, bu fikir Francisco Trincao ve aynı şekilde Ziyad el-Cuhani ile birden fazla kez ortaya çıktı.

Bu hareketler Sundowns savunmasını sürekli hareket etmeye zorladı ve Ahli'nin tehlikeli bölgelere ulaşmasına imkan tanıdı; ancak sorun son dokunuşta ve kaçırılan fırsatlardaydı. Bu da takımı üstünlüğünü daha fazla gole çevirmekten mahrum bıraktı.

Ahli'nin bu anlayışı daha uzun süre koruması gerekiyordu; özellikle Sundowns'un çok sayıda oyuncuyla öne çıkıp arkasında bariz boşluklar bırakması nedeniyle, ki bunlar Ahli'nin hız ve geçiş oyunlarıyla vurabileceği boşluklardı.

Ancak zaman ilerledikçe Ahli daha fazla geriye çekildi ve maçın başında var olan boşlukları değerlendirme konusunda daha az yetkin hale geldi. Bu da Sundowns'a kendi temposunu daha fazla dayatma fırsatı verdi.