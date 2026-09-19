Al Ahly'nin Sundowns karşısında aldığı yenilgi, Afrika şampiyonunun net bir taktiksel üstünlüğünden kaynaklanmadı; maçı küçük detaylar belirledi. Suudi ekibi çok iyi dönemler ortaya koydu ancak fırsatlarını harcadı ve ceza sahası içindeki ortalar ile toplarla gereken şekilde mücadele edemedi.
Marino Pusic maça iyi başladı, topa sahip olmayı Sundowns'a bıraktı ve kontrataklara dayanarak rakibin orta saha ile savunmasındaki boşlukları değerlendirmeye yöneldi. Bu yöntem, Al Ahly'ye Güney Afrika ekibinin kalesine ulaşmak için birden fazla fırsat verdi.
Ancak Hollandalı teknik adam maç boyunca aynı yaklaşımı sürdüremedi. Al Ahly ikinci yarıda daha çok geri çekildi ve başlangıçta hedef aldığı boşlukları kaybetmeye başladı. Ardından gelen bazı değişiklikler, özellikle Galeno'nun oyuna geç dahil edilmesiyle görevi daha da zorlaştırdı.
Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz