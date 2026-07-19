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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Analiz: 20-0… Rakamlar, İspanya’nın hak ettiği bir zaferi ortaya koyuyor… Messi ve arkadaşlarını ise rezil ediyor

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Scaloni
L. de la Fuente
L. Messi
F. Torres
İspanya
Arjantin
ABD

İspanya’nın tam hakimiyeti… Arjantin’in tam çaresizliği

İspanya, uzatmalarda Arjantin’i tek golle mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve hak ettiği şekilde dünya futbolunun zirvesine çıktı. Luis de la Fuente’nin oyuncuları, 120 dakika boyunca oyunun gidişatını tamamen kontrol ettikleri bu maçta, turnuvanın en iyi ve en eksiksiz takımı olduklarını kanıtladılar.

İspanya’nın bariz üstünlüğüne ve topa sürekli hakimiyetine rağmen, “La Roja” Emiliano Martínez adında olağanüstü bir kaleciyle karşı karşıya kaldı. Martínez, arka arkaya gelen net fırsatları kurtararak Arjantin’i uzun süre maçta tuttu ve şampiyonluğun belirlenmesini uzatmalara erteledi.

İspanya, Arjantin’in direncini kıracak bir açık aramaya devam etti; her yönden baskı kurup ataklar geliştirdi. Tango takımı ise kalecisinin muhteşem performansına ve yeterince tehlike yaratamayan birkaç kontra atağa güvenerek savunmaya çekilip geri çekilmekle yetindi.

106. dakikada, İspanyolların uzun süredir beklediği an geldi. Ferran Torres, sahadaki mutlak üstünlüğü ölümcül bir golle sonuçlandırarak İspanya’ya hak ettiği dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Maç, yeni dünya şampiyonunun taktik ve teknik üstünlüğünü açıkça ortaya koydu.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    20-0… Tek taraflı bir şekilde kesin bir skor

    Dünya Kupası finalinde neler yaşandığını anlamak için ilk uzatma devresinin sonuna kadar yapılan şut istatistiklerine bakmak yeterlidir; İspanya 20 şut atarken Arjantin’in şut sayısı sıfırdı. Bu nadir görülen rakam, 105 dakikadan fazla süren maç boyunca iki takım arasındaki muazzam farkı yansıtmaktadır.

    İspanya’nın üstünlüğü sadece pas dolaşımı ya da pas alışverişinden ibaret değildi; bu, sürekli baskı ve Emiliano Martínez’in kalesine yönelik tekrarlanan ataklarla sonuçlanan gerçek bir hakimiyetti. Martínez, normal sürede maçı bitirebilecek birçok net fırsatı kurtararak, maçın sonucunun ertelenmesinde en büyük rolü oynadı.

    Buna karşılık, Arjantin milli takımı İspanya’nın temposuna ayak uydurmakta tamamen yetersiz kaldı ve kontrataklar düzenleme yeteneğinden bile yoksun bir şekilde savunma bölgelerine çekilmekle yetindi. İspanya’nın baskısı, Lionel Messi ve takım arkadaşlarını izole ederek organize bir hücum kurmalarını engelledi ve bu da onların alışılmadık bir şekilde hücumda yok olmalarına neden oldu.

    Arjantin, ancak ikinci uzatma devresinde hücumda harekete geçti; Ferran Torres’in golünü yedikten sonra, ancak Onay Simon’un kalesinden tamamen uzak iki şutla yetindi. İstatistikler ve performans, İspanya’nın maç boyunca top hakimiyeti, toplu baskı ve Messi ile takım arkadaşlarının yeteneklerini tamamen etkisiz hale getirerek kendi oyun stilini dayattığını ve şampiyonluğu en çok hak eden taraf olduğunu teyit etti.

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    Scaloni sadece savunmayı düşündü… Wadi La Fuente ise kupayı aradı

    İlk dakikadan itibaren, Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin maça galibiyet peşinde olmaktan ziyade skoru sıfırda tutma zihniyetiyle çıktığı belliydi; Arjantin, maçın büyük bir bölümünde kendi yarı sahasında pozisyon aldı ve İspanya’nın ataklarına karşılık vermeyi neredeyse tamamen bıraktı; penaltı atışlarına kadar dayanabilmek umuduyla tamamen sağlam savunma hattına ve Emiliano Martínez’in muhteşem performansına güvendi.

    Scaloni’nin oyuncu değişiklikleri de bu felsefeyi teyit etti; Cristian Romero ve Lisandro Martínez’in sakatlıkları nedeniyle zorunlu iki değişiklik yapmak zorunda kaldıktan sonra, Arjantinli teknik direktör uzatmalarda Molina, Medina, Paredes ve Sensi’yi oyuna sokarak savunmayı güçlendirmeye devam etti.

    Juliano Simeone, nispeten hücumcu bir eğilim taşıyan tek değişiklikti, ancak fark yaratmasına izin verecek yeterli desteği ya da pasları alamadı; Lautaro Martinez ise maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Bu durum, önceliğin İspanya kalesine hücum etmek değil, savunma yapmak olduğu yönünde açık bir mesajdı.

    Buna karşılık, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente maçı tamamen farklı bir zihniyetle yönetti; as oyuncularının kurduğu hakimiyetle yetinmedi, fark yaratan yedek kulübesi sayesinde bu hakimiyeti sürdürdü. Her oyuncu değişikliği, ritmi düşürmeden veya rakibe uygulanan baskıyı azaltmadan takıma yeni bir enerji kattı ve İspanya son anlara kadar maçı domine eden taraf olmaya devam etti.

    Kazanan golün yedek oyunculardan gelmesi tesadüf değildi; 106. dakikada Nico Williams’ın hazırladığı kritik pası Ferran Torres ağlara gönderdi. Pedri, Mikel Merino ve Martín Zubimendi ise top hakimiyetini sürdürmede ve Arjantin savunmasını yormada etkili roller oynadılar.

    Penaltılara gitmeyi göze alan bir teknik direktör ile galibiyet golünü bulana kadar aramaya devam eden bir diğer teknik direktör arasında, kupanın İspanya’ya gülümsemesi doğaldı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arjantin'in umutlarını sona erdiren bir dönüm noktası

    Arjantin, normal süre boyunca kayda değer bir hücum performansı sergilememiş olsa da, ikinci yarının sonlarında görevini daha da zorlaştıran bir an yaşandı; Enzo Fernández, uzatma süresinin üçüncü dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve Tango takımı, maçın gidişatını zaten kontrolü altında tutan rakip takım karşısında uzatmaları 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.

    Enzo’nun 90 dakika boyunca sahada kalmasının, gerçek bir fırsat yaratamayan ve hatta Unai Simón’un kalesine tek bir şut bile çekemeyen Arjantin’in hücum görüntüsünü değiştirmediği doğru, ancak 11 kişiyle oynamakla 10 kişiyle oynamak arasındaki fark, özellikle maç uzatmalara uzadığında ve yorgunluk belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, son derece büyük olmaya devam ediyor.

    İspanya bu sayısal eksikliği en iyi şekilde değerlendirdi; topun dolaşım hızını artırdı ve Arjantin milli takımı hatları arasındaki boşlukları genişletti. Arjantin takımı, eksik oyuncuyu telafi etmek için iki kat daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı; bu da ceza sahası içinde daha fazla geri çekilmeye ve topu dışarı çıkarmada ya da baskıyı hafifletmede yetersiz kalmasına yol açtı.

    Zaman geçtikçe, İspanya’nın golü bir sürprizden çok an meselesi gibi görünmeye başladı; zira Arjantin milli takımı sürekli baskıya direnemez hale gelmişti. Sonunda Ferran Torres, İspanya’nın üstünlüğünü şampiyonluğu belirleyen golle taçlandırdı ve Enzo’nun kırmızı kartı, İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanmasının önünü açan en önemli dönüm noktalarından biri haline geldi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Messi harekete geçti… ama artık çok geçti

    Lionel Messi, ikinci uzatma devresine kadar farklı bir performans sergilemek için bekledi; maç boyunca kaçırdığı boşluklarda hatlar arasında hareket etmeye ve topu istemeye başladı, geride kaldıkları durumda Arjantin’i maça geri döndürecek herhangi bir fırsat yaratmaya çalıştı.

    Buna karşılık, İspanya, eleme turlarında birçok takımın Arjantin karşısında düştüğü hataya düşmedi; üstünlüğünü korumak için geriye çekilmedi ve rakibine topu tamamen bırakmadı. Aksine, top hakimiyeti ve arka arkaya kısa paslarla oyununu dayatmaya devam ederek Arjantin’i, hücumlarını kurmak yerine topun peşinden koşmaya zorladı.

    Ayrıca Luis de la Fuente’nin takımı, Arjantin savunmasının geç geri çekilmesiyle ortaya çıkan geniş boşluklardan yararlandı ve son dakikalara kadar Emiliano Martínez’in kalesini tehdit etmeye devam etti. Torres'in attığı bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu durum, üstünlüğü korumanın en iyi yolunun defansif bir blok oluşturmak değil, topu elinde tutmak ve Messi ile takım arkadaşlarının finale giden yolda defalarca tekrarladıkları geri dönüş senaryosunu uygulamasına engel olmak olduğunu bir kez daha ortaya koydu.