Analiz: 20-0… Rakamlar, İspanya’nın hak ettiği bir zaferi ortaya koyuyor… Messi ve arkadaşlarını ise rezil ediyor

İspanya, uzatmalarda Arjantin’i tek golle mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve hak ettiği şekilde dünya futbolunun zirvesine çıktı. Luis de la Fuente’nin oyuncuları, 120 dakika boyunca oyunun gidişatını tamamen kontrol ettikleri bu maçta, turnuvanın en iyi ve en eksiksiz takımı olduklarını kanıtladılar.

İspanya’nın bariz üstünlüğüne ve topa sürekli hakimiyetine rağmen, “La Roja” Emiliano Martínez adında olağanüstü bir kaleciyle karşı karşıya kaldı. Martínez, arka arkaya gelen net fırsatları kurtararak Arjantin’i uzun süre maçta tuttu ve şampiyonluğun belirlenmesini uzatmalara erteledi.

İspanya, Arjantin’in direncini kıracak bir açık aramaya devam etti; her yönden baskı kurup ataklar geliştirdi. Tango takımı ise kalecisinin muhteşem performansına ve yeterince tehlike yaratamayan birkaç kontra atağa güvenerek savunmaya çekilip geri çekilmekle yetindi.

106. dakikada, İspanyolların uzun süredir beklediği an geldi. Ferran Torres, sahadaki mutlak üstünlüğü ölümcül bir golle sonuçlandırarak İspanya’ya hak ettiği dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Maç, yeni dünya şampiyonunun taktik ve teknik üstünlüğünü açıkça ortaya koydu.