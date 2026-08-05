Mauricio Pochettino'nun en çok heyecan duyduğu şeylerden biri de yeni yüzleri kadroya katma fırsatı gibi görünüyor. Bu hafta ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü olarak geri dönüşü resmen doğrulandıktan sonra Pochettino, yeni bir şey başlatma arzusundan uzun uzun söz etti. Bunun bir parçası da yeni bir jenerasyonun önünü açmak; 2030'da USMNT'nin omurgasını oluşturabilecek bir jenerasyonun.

"Bunun kilit önemde olacağını düşünüyorum," dedi Pochettino bu hafta. "Genç çocuklara, 2030'a ulaşma potansiyeline sahip olduklarına gerçekten inandığımızı göstermek önemli olacak.

"Çalışmaya başlamak, onlardan beklediğimiz prensipleri tanımaya ve oturtmaya başlamak için dört yılımız var. Bence artık, deneyimimizden sonra, herkese, Dünya Kupası'nda bizimle olan ya da son süreçte yer alan oyunculara ve yeni jenerasyona, genç bir yeni oyuncuya ya da belki olgunlaşmış ama o süreçte yer alma fırsatı bulamamış bir oyuncuya bunu hissettirmemiz gerekiyor: performans gösterirlerse bize katılma fırsatına sahip olabilirler."

Peki bu genç oyuncular kim? Şu anda USMNT'ye katılabilecek kapasitede olanlar hangileri? GOAL, çok yakında USMNT kariyerlerine başlangıç yapabilecek birkaç genç yıldıza göz atıyor...