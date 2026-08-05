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USMNT young playersGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

'Anahtar olacak' - Zavier Gozo, Julian Hall ve Noahkai Banks, Mauricio Pochettino'nun USMNT'ye kazandırması gereken genç yıldızların başını çekiyor

Analysis
ABD
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
ABD 1

GOAL, ABD kadrosunda er ya da geç yer alması gereken yeni yüzlere göz atıyor.

Mauricio Pochettino'nun en çok heyecan duyduğu şeylerden biri de yeni yüzleri kadroya katma fırsatı gibi görünüyor. Bu hafta ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü olarak geri dönüşü resmen doğrulandıktan sonra Pochettino, yeni bir şey başlatma arzusundan uzun uzun söz etti. Bunun bir parçası da yeni bir jenerasyonun önünü açmak; 2030'da USMNT'nin omurgasını oluşturabilecek bir jenerasyonun.

"Bunun kilit önemde olacağını düşünüyorum," dedi Pochettino bu hafta. "Genç çocuklara, 2030'a ulaşma potansiyeline sahip olduklarına gerçekten inandığımızı göstermek önemli olacak.

"Çalışmaya başlamak, onlardan beklediğimiz prensipleri tanımaya ve oturtmaya başlamak için dört yılımız var. Bence artık, deneyimimizden sonra, herkese, Dünya Kupası'nda bizimle olan ya da son süreçte yer alan oyunculara ve yeni jenerasyona, genç bir yeni oyuncuya ya da belki olgunlaşmış ama o süreçte yer alma fırsatı bulamamış bir oyuncuya bunu hissettirmemiz gerekiyor: performans gösterirlerse bize katılma fırsatına sahip olabilirler."

Peki bu genç oyuncular kim? Şu anda USMNT'ye katılabilecek kapasitede olanlar hangileri? GOAL, çok yakında USMNT kariyerlerine başlangıç yapabilecek birkaç genç yıldıza göz atıyor...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsburg

    Bu listedeki tüm isimler arasında en ilgi çekici olanı bu ve bunun tek nedeni ihtiyaç duyulan bir pozisyonda, yani stoperde oynuyor olması değil. Hayır, Banks'in geçmişi bunu bu kadar ilgi çekici kılan asıl unsur; bir de ortadaki büyük soru var: Bağlılık göstermeye hazır ve istekli mi?

    İlkbaharda öyle değildi ve sonuçta Dünya Kupası kadrosunda yer almamasının nedeni de buydu. Sonbaharda hazırlık maçları için USMNT'ye katıldıktan sonra Banks, Almanya'nın ilgisi sürerken seçeneklerini değerlendirmek için mart kampından ayrılmak istedi. Banks adına talihsiz olan ise bu kararın ardından aldığı sürenin düşmesi oldu. Nisan ve mayıs aylarını toplamda sadece bir maçla geçirdi; mayısta Union Berlin'e 4-0 kaybedilen karşılaşmada oyuna sonradan girip 29 dakika sahada kaldı.

    Banks'le ilgili mesele şu ki, USMNT için oyunun seyrini değiştirebilecek bir isim olma potansiyeline sahip. Ufukta bazı iyi stoper adayları olsa da, hiçbirinin Banks kadar büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmüyor. Bu sıçramayı yapabilir mi ve yaparsa bunu USMNT formasıyla gerçekleştirebilir mi?

    Kültüre bu kadar yoğun odaklanan Pochettino için Banks'in dönüşü muhtemelen büyük bir bağlılık ve bir mea culpa gerektirecek, ancak kesinlikle buna değecek bir yetenek.

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  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Bir diğer çifte vatandaş da var, ancak bu kez durum farklı. Polonya, New York Red Bulls yıldızıyla flört ediyor, o ise genel olarak Amerikan futboluna bağlı kalmayı sürdürdü. Eğer sonbaharda göz ardı edilirse bu durum değişebilir mi?

    Tüm bunlardan bağımsız olarak da Hall, performansıyla değerlendirmeyi hak etti. Bu sezon MLS'te 1.600 dakikanın biraz altında süre alırken dokuz gol ve dört asist üretti; bu da onu, Amerikalı bir oyuncu olarak en fazla gol ve asist üreten isimler sıralamasında yalnızca San Jose Earthquakes hücum oyuncusu Preston Judd'ın arkasına yerleştiriyor. Henüz 18 yaşında olan Hall, MLS'te gerçekten çıkış yaptı, All-Star seçildi ve milli takımda bir şansı hak ediyor.

    Hücum bölgelerindeki rekabet çok sert, özellikle de Pochettino Hall'u bir 9 numara olarak görüyorsa. Ancak kanat pozisyonlarındaki görece derinlik eksikliği nedeniyle geniş alanda da oynayabilir. Her halükarda Hall, 2030'da gerçekten katkı verme potansiyeline sahip bir oyuncu, bu yüzden onu şimdiden sürece dahil etmek iyi bir fikir.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    Hücum yeteneğinden söz etmişken, Gozo bu konuda fazlasını gösterdi. Real Salt Lake'in/yakında Crystal Palace'ın yıldızı olacak oyuncu, MLS'in en iyi futbolcularından biri olarak All-Star seçildi. Henüz 19 yaşında.

    Kanat ya da kanat beki olarak oynayabilen Gozo, Pochettino için pek çok soruya yanıt veriyor. Bu yüzden, adına henüz hiç milli maç bulunmamasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna girmeye gerçekten çok yaklaşmıştı. Gozo, ön listeye alındı ve bu durum zamanında tam olarak gerçekleşmese de ona ne kadar yaklaşıldığını gösterdi.

    Bu nedenle Gozo, bu sonbaharda çağrılması en muhtemel isimlerden biri gibi görünüyor. Asıl büyük soru, ABD sisteminde nereye uyacağı ve önümüzdeki birkaç yılda süre için kimlerle rekabet edeceği olacak.

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  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Mehmeti'nin, Amerikan futbolunun daha önce görmediği türde bir orta saha oyuncusuna dönüşme ihtimali gerçekten var. Henüz 17 yaşındayken oyunu okuma becerisi düpedüz ürkütücü; bu yüzden Mehmeti'yi uzun yıllar boyunca ABD Erkek Milli Takımı orta sahasının temel taşlarından biri olarak görmek kolay.

    Peki bu dönem yakında başlayabilir mi? Muhtemelen. 17 yaşındaki bir orta saha oyuncusundan bunu beklemek çok şey istemek olur, ancak Mehmeti uluslararası seviyede oynamanın getirdiği zorlukların üstesinden gelebilir. Sergio Busquets ile kıyaslandı ve oyunun temposunu belirleyip düzeni sürdürebilme yeteneği nedeniyle övgü alıyor. Eğer bunu uluslararası seviyeye de taşıyabilirse, özellikle de bunu kısa süre içinde başarırsa, ABD Erkek Milli Takımı için ne büyük bir kazanç olur.

    Sancılı bir uyum süreci olacaktır ve oyunun hızına alışmak zorunda kalacağı anlar da yaşanacaktır, ancak onun potansiyel bir temel taş olduğuna inanıyorsanız, bu uyum sancılarına değer.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolution ve Luca Bombino, San Diego FC

    Bu iki beki birlikte ele alacağız.

    Bombino 20, Miller ise 18 yaşında ve ikisi de MLS'te sol bekte kendilerini gerçek birer ilk 11 oyuncusu olarak kabul ettirdi. Son birkaç yıldır bu pozisyon, USMNT için bir bakıma tek kişilik bir gösteri oldu ve bu rolün başında Antonee Robinson vardı. Ancak Robinson bu hafta 29 yaşına girmeye hazırlanırken ve artık daha uzun bir sakatlık geçmişine sahipken, halefiyet planını düşünmenin zamanı geldi. Potansiyel açısından bakıldığında, Bombino ve Miller en muhtemel halefler gibi görünüyor.

    Bu nedenle, ABD ihtiyaç duyduğu bir pozisyonu doldurmaya çalışırken, en azından onlardan birinin bu döngünün başlarında kendisini kanıtlama fırsatı bulmasını bekleyin.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Takip edilmesi gereken isimler

    Yukarıdakilere ek olarak, gelecekte USMNT için seçenek olabilecek anılmaya değer birkaç genç oyuncu daha var. Ancak bu sıçramayı yapmadan önce biraz daha pişmeleri gerekecek.

    Cavan Sullivan ve Mathis Albert, Amerikan futbolunun gördüğü en iyi hücum potansiyellerinden ikisi olarak bu isimler arasında yer alıyor. Sullivan, 18 yaşına bastığında Avrupa'ya yapacağı büyük sıçrama öncesinde Philadelphia Union'da süre bulmak için mücadele etmeyi sürdürüyor. Albert ise zaten orada ve görünüşe göre Borussia Dortmund'un A takım kadrosunun kıyısında. Tarih bize şunu söylüyor: Albert bu A takım çıkışını yaparsa, USMNT'deki ilk maçı çok uzun sürmeden gelecektir.

    Kalede ise, Diego Kochen Barcelona altyapısından geçmiş olması nedeniyle izlenmesi gereken bir isim, ancak önce bu sezon Lyngby'de kiralık olarak biraz daha pişmesi gerekecek. Kochen bu yaz USMNT ile antrenman yaptı; yükselişteki diğer kaleciler Julian Eyestone ve Andrew Rick de bunu yaptı ve onlar da takip edilmesi gereken oyuncular olarak anılmayı hak ediyor.

    Son olarak, Hırvatistan'da gerçekten adını duyurduktan sonra Avrupa'da bir sonraki adımını atmaya hazır görünen Rokas Pukstas'ı da gözden kaçırmayın.