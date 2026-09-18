Maddison'ın en azından Tottenham'ın sorunlarının bir kısmına çözüm olup olamayacağı sorulduğunda, Snabbare ile iş birliği kapsamında konuşan eski Tottenham yıldızı Murphy, GOAL'e şunları söyledi: “Uzun, çok uzun bir zamandır James Maddison'ın büyük bir hayranıyım çünkü sahada risk alan ve biraz da kibirli bir tavrı olan oyuncuları seviyorum. Tottenham da yaratıcılığa çok ihtiyaç duyuyor ve o sakatken onu fazlasıyla aradı.

“Şimdi, getirdikleri oyunculara baktığınızda, hiçbiri gerçekten Maddison'la aynı özelliklere sahip diyemezsiniz. Bu yüzden o, hâlâ bu kadroda oldukça benzersiz bir oyuncu. İlk dört maçlarına baktığınızda da, her ne kadar [Omar] Marmoush ve Savio son birkaç maçta diri görünse de, gol atamadıklarını biliyorum ama iyi takviyeler gibi görünüyorlar. Onları besleyecek birine ihtiyaçları var.

“Sorun şu ki, biri uzun süre sahalardan uzak kaldığında, fiziksel durumunun seviyesini ve benzeri şeyleri bilmek zor oluyor. Bilmiyorum. Onu antrenmanda ben görmüyorum, De Zerbi görüyor. Ama şu anda buna ihtiyaç varken ben Maddison'ı oynatır mıydım? Yüzde yüz.

“Bence Tottenham taraftarı da onu istiyor çünkü o bir oyuncu, [Mohammed] Kudus da başka biri ama farklı bir şekilde, çünkü bunu daha geniş bir alandan yapıyor; Maddison ise oyunu görme becerisine sahip ve topu riske atacak, tribünden gelen homurtulara, söylenmelere ve başarısızlığın hayal kırıklığına göğüs gerecek cesareti var.

“Duran toplarda da harika. Kendisi de gol atıyor. Bana göre hâlâ onların en yaratıcı oyuncusu olduğu için, Maddison'ı yakında ilk 11'de görmezsek gerçekten şaşırırım.”