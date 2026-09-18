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Anahtar James Maddison'da! Eski Tottenham orta saha oyuncusunun, sakatlıklarla boğuşan oyun kurucunun "korkunç derecede" özlendiğini kabul etmesiyle, "eşsiz" Spurs yıldızı gerçek potansiyelin kilidini açabilir
Maddison, ACL sakatlığı nedeniyle 375 gün sahalardan uzak kaldı
Eski Leicester orta saha oyuncusu Maddison, ciddi bir diz problemi nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmasının ardından 375 gün sahalardan uzak kaldı. Mayıs 2026'da sahalara döndü ve sonunda Roberto De Zerbi'nin takımını Premier League'de kümede kalma hedefine yönlendirmesine yardımcı oldu.
Son transfer döneminde büyük paralar harcandı; en iddialı ekiplerden biri, sorunlardan harcayarak çıkmaya çalıştı. Ancak şu ana kadar bunun karşılığı pek görülmedi; bu sezon üst ligde golsüz geçen dört maçta yalnızca iki puan toplandı.
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Maddison, oyuna etki eden bir yedek olarak kullanılıyor
Maddison bu maçların ikisinde oyuna sonradan dahil oldu. Liverpool'a karşı alınan Lig Kupası yenilgisinde de, omzundan darbe almasının ardından 29 yaşındaki klas oyuncu konusunda gereksiz risk alınmadı. Ancak ilk 11'de başlatma konusunda hesaplı bir kumarın oynanması gereken bir nokta da gelecek.
Gösterişli takviyeler Sandro Tonali ve Mateus Fernandes kendilerine has birçok özelliğe sahip, ancak orta sahadaki rolleri doldurma konusunda birbirine görece benzer isimler olarak değerlendirilebilir. Sahanın o bölgesine biraz sihir gerekiyor.
Maddison bunu sağlayabilir; dar savunmaları açma becerisine ve duran toplarda maçın gidişatını değiştirecek bir an yaratma yeteneğine sahip. Kuzey Londra'da baskı yeniden artmaya başlarken, De Zerbi'nin onu daha fazla kenarda tutma lüksü yok.
Maddison neden Tottenham'ın sorunlarının çözümüne yardımcı olabilir
Maddison'ın en azından Tottenham'ın sorunlarının bir kısmına çözüm olup olamayacağı sorulduğunda, Snabbare ile iş birliği kapsamında konuşan eski Tottenham yıldızı Murphy, GOAL'e şunları söyledi: “Uzun, çok uzun bir zamandır James Maddison'ın büyük bir hayranıyım çünkü sahada risk alan ve biraz da kibirli bir tavrı olan oyuncuları seviyorum. Tottenham da yaratıcılığa çok ihtiyaç duyuyor ve o sakatken onu fazlasıyla aradı.
“Şimdi, getirdikleri oyunculara baktığınızda, hiçbiri gerçekten Maddison'la aynı özelliklere sahip diyemezsiniz. Bu yüzden o, hâlâ bu kadroda oldukça benzersiz bir oyuncu. İlk dört maçlarına baktığınızda da, her ne kadar [Omar] Marmoush ve Savio son birkaç maçta diri görünse de, gol atamadıklarını biliyorum ama iyi takviyeler gibi görünüyorlar. Onları besleyecek birine ihtiyaçları var.
“Sorun şu ki, biri uzun süre sahalardan uzak kaldığında, fiziksel durumunun seviyesini ve benzeri şeyleri bilmek zor oluyor. Bilmiyorum. Onu antrenmanda ben görmüyorum, De Zerbi görüyor. Ama şu anda buna ihtiyaç varken ben Maddison'ı oynatır mıydım? Yüzde yüz.
“Bence Tottenham taraftarı da onu istiyor çünkü o bir oyuncu, [Mohammed] Kudus da başka biri ama farklı bir şekilde, çünkü bunu daha geniş bir alandan yapıyor; Maddison ise oyunu görme becerisine sahip ve topu riske atacak, tribünden gelen homurtulara, söylenmelere ve başarısızlığın hayal kırıklığına göğüs gerecek cesareti var.
“Duran toplarda da harika. Kendisi de gol atıyor. Bana göre hâlâ onların en yaratıcı oyuncusu olduğu için, Maddison'ı yakında ilk 11'de görmezsek gerçekten şaşırırım.”
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2026-27'nin ilk milli arası yaklaşıyor
Tottenham'ın, 2026-27 sezonunun ilk milli maç arasına girmeden önce cumartesi günü sahasında Aston Villa'ya karşı oynayacağı bir maçı daha var. Maddison'ın o karşılaşmada da yine kısa bir süreyle sınırlı kalması mümkün.
Ancak daha sonra, lig maçlarının yeniden başlamasına hazırlanmak için antrenman sahasında geçireceği üç haftası olacak. Spurs, 10 Ekim'de Old Trafford'da Manchester United karşısında yeniden sahaya çıktığında, değişken performanslı 10 numarasının oynamaya fazlasıyla hazır olması bekleniyor.
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