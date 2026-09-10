Getty Images Sport
Çeviri:
'Anahtar isim oydu' - Matheus Fernandes, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'a 85 milyon sterlinlik transferdeki etkisini açıkladı
De Zerbi faktörü dev transferin arkasında
Tottenham, yeni Premier League sezonunun başında zorlandı ve ilk üç maçında galibiyet alamadı. Ancak Fernandes, atmosferin hâlâ olumlu olduğunu vurguladı.
Portekizli oyuncu, Sky Sports'a verdiği röportajda, West Ham'dan £85 milyonluk transferinde De Zerbi'nin kritik bir rol oynadığını anlattı. Teknik direktörün vizyonu, orta sahayı kuzey Londra'daki projenin kendisi için biçilmiş kaftan olduğuna ikna etti.
"Mister ile konuştum ve bu kararda kilit isim oydu," dedi Fernandes. "Benimle konuştu, babamla konuştu, annemle konuştu. Yani mesele sadece ben değildim, etrafımdaki insanlardı."
- Getty Images Sport
Tutku ve taktiksel çekicilik
Fernandes, De Zerbi'nin kulübe getirdiği enerjiden derinden etkilendi. Orta saha oyuncusu, teknik direktörün tutkusunun hem saha içinde hem de saha dışında açıkça hissedildiğini belirtti. Fernandes, "Onunla konuştuğunuzda enerjisini, futbola olan tutkusunu hissedebiliyorsunuz" diye ekledi.
"Sezon öncesinin ilk gününde onunla tanıştım ve çok mutluydu. Ben de onun için oynayacağım için çok mutluydum. 'Bak, Tottenham'ı seçtim çünkü en büyük etkenlerden biri sendin' dedim." Fernandes ayrıca, De Zerbi'nin kullandığı taktik sistemin kendisine çok cazip geldiğini, bunun da kararında bir diğer önemli etken olduğunu vurguladı.
Kadro kalitesi ve ketçap etkisi
Tottenham şu ana kadar yalnızca bir puan toplamış olsa da Fernandes, daha iyi oyuncularla birlikte oynamanın kendi performansını yükselteceğine inanıyor. Kadronun kupa mücadelesi verebilmek için gerekli kaliteye sahip olduğuna da ikna olmuş durumda. Fernandes, "Kadroya baktığınızda, büyük oyunculara sahip büyük bir takım görüyorsunuz; önemli oyuncular, tecrübeli oyuncular, çok kaliteli oyuncular var. Bu yüzden daha iyi oyuncularla oynadığınızda, bence siz de daha iyi oynarsınız" diye ısrar etti. Mevcut kötü form durumuna da değinen Fernandes, içinde bulundukları durumu futboldaki meşhur bir benzetmeyle karşılaştırdı. "Zamanlamaları, tüm taktik detayları öğrenmek için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz ve oraya vardığınızda bu ketçap gibidir. Akmaya başlar."
- Getty Images Sport
Tottenham için sırada ne var?
Tottenham şimdi cumartesi günü Everton'ı konuk ettiğinde sezonun ilk Premier League galibiyetini almaya çalışacak. Fernandes ve takım arkadaşları, bu geçiş döneminde sakin kalmanın önemini biliyor. Bu hafta sonu üç puan almak, sezona başlamaları ve puan tablosunun üst sıralarında rekabet etmeye başlamaları için ihtiyaç duydukları itici güç olabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun