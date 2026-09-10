Fernandes, De Zerbi'nin kulübe getirdiği enerjiden derinden etkilendi. Orta saha oyuncusu, teknik direktörün tutkusunun hem saha içinde hem de saha dışında açıkça hissedildiğini belirtti. Fernandes, "Onunla konuştuğunuzda enerjisini, futbola olan tutkusunu hissedebiliyorsunuz" diye ekledi.

"Sezon öncesinin ilk gününde onunla tanıştım ve çok mutluydu. Ben de onun için oynayacağım için çok mutluydum. 'Bak, Tottenham'ı seçtim çünkü en büyük etkenlerden biri sendin' dedim." Fernandes ayrıca, De Zerbi'nin kullandığı taktik sistemin kendisine çok cazip geldiğini, bunun da kararında bir diğer önemli etken olduğunu vurguladı.