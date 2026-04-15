Ana tribünde ilginç sahneler: Sakatlanan Lennart Karl, FC Bayern Münih'in Real Madrid'e kalesinde gördüğü golü kaçırdı

Tom Bischof ve Sven Ulreich, teknik direktör Vincent Kompany gibi sakatlık nedeniyle kadroda yer almamış olsalar da, devre arası düdüğü çalana kadar koltuklarında kaldılar ve ancak o zaman Allianz Arena'nın iç kısmına doğru kayboldular. İkinci yarı başlangıcında ikili hafif bir gecikmeyle geri döndü; Karl'dan ise ilk başta hiçbir iz yoktu – ancak 52. dakikada tekrar ortaya çıktı.

Yarı finale yükselmeyi garantileyen Luis Diaz'ın 3-3'ü getiren çok önemli golünü ise yine sevinçle karşıladı. Uzatma süresi başlamadan, yani Michael Olise'nin 4-3'ü atmasından önce, Karl, Ulreich ve Bischof koltuklarını terk etti; takımla birlikte sahada kutlamaya yetişmek için.

Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Karl, sıra dışı kıyafeti ile ana tribünde dikkatleri üzerine çekmişti. Ayakkabılarından pantolonuna, üstünden şapkasına kadar tamamen pembe giysilerle, arkadaşlarının eşliğinde biraz geç kalarak kendisine ayrılmış koltuğa doğru yürüdü ve bu sırada Manuel Neuer'in, Arda Güler'in golüyle Real Madrid'e 1-0'lık üstünlüğü, akıl almaz bir pas hatasıyla gümüş tepside sunduğunu gördü.